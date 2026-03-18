Прем’єр­міністр Юлія Свириденко відзначила нагородами працівників житлово­комунального господарства, які забезпечують стабільну роботу інфраструктури громад в умовах війни. Нагороди отримали 44 комунальники з Донецької, Херсонської, Чернігівської, Вінницької та Одеської областей і столиці.

За словами очільниці уряду, це люди, без яких неможливо уявити стійкість українських міст і громад. Вони щодня ремонтують мережі, відновлюють водо­, тепло­ і газопостачання, працюють на ТЕЦ, ліквідовують наслідки російських ударів і продовжують забезпечувати життєдіяльність міст і сіл, зокрема і в прифронтових регіонах під постійними обстрілами.

Прем’єр­міністр окремо подякувала комунальникам з інших регіонів, які приїхали допомагати ремонтувати мережі та відновлювати інфраструктуру столиці: «Саме ця підтримка допомогла пройти нам найскладнішу за час повномасштабного вторгнення зиму. Дякуємо вам сьогодні і щодня».

Крім того, уряд продовжує підтримувати працівників ремонтних бригад, які допомагають відновлювати енергетичну інфраструктуру. Понад 7 тисяч комунальників отримують додаткові виплати 20 тисяч гривень за лютий. Такі самі доплати передбачено і за березень.

«Дякую всім комунальникам за самовіддану працю та професіоналізм. Завдяки вам життя в наших громадах триває попри всі виклики», — наголосила Юлія Свириденко.

Від середини січня до середини березня працівники Укрзалізниці долучалися до аварійно­відновлювальних робіт у Києві після масованих ракетних і дронових атак росії. За цей період залізничники відновили системи опалення, водопостачання та каналізації у 748 житлових будинках у різних районах столиці.

«Цієї зими залізничники зробили надзвичайно багато для жителів Києва — повертали тепло і воду в домівки людей після ворожих ударів. Працювали швидко, професійно і часто в дуже складних умовах. Ми вдячні кожному з них за цю роботу, і тому держава надає всім, хто брав участь у ремонтних роботах, додаткову виплату 20 тисяч гривень. Це стосується також і залізничників, які щоденно відновлюють залізницю після атак ворога в усіх регіонах країни. Уже понад тисяча фахівців Укрзалізниці отримала ці кошти за роботу в січні», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Відновлювальні бригади працювали в усіх районах Києва. Найбільше об’єктів було відновлено у Печерському районі — 246, Солом’янському — 194 та Дніпровському — 149. У пікові періоди до робіт в одну зміну залучали майже 260 фахівців різних спеціальностей: будівельників, колійників, мостовиків, вагонників, локомотивників, пасажирників та інших працівників залізниці.

Під час робіт фахівці запускали та наповнювали системи опалення, ремонтували каналізацію, проводили гідравлічні випробування трубопроводів, замінювали ділянки мереж водопостачання й опалення, прочищали стояки та магістральні труби, змінювали секції радіаторів, ізолювали трубопроводи. Після завершення робіт спільно з житловими службами було проведено перевірку стану мереж.

Джерела:

Департамент

інформації та комунікацій

з громадськістю

Секретаріату КМУ

Міністерство розвитку громад та територій