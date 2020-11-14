Читайте в газеті «Урядовий кур’єр» та на сайті ukurier.gov.ua
ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун:
«Аграрній галузі нині не вистачає стабільності й чітких правил гри»
3 стор.
3 стор.
КОРИСНИЙ ДОСВІД
«Урядовий кур’єр» розповідає про приклади успішного господарювання в сучасних реаліях
4-5 стор. Друга стаття. Третя стаття.
4-5 стор. Друга стаття. Третя стаття.
АГРОПЕРСПЕКТИВА
Відновленому Полтавському товариству сільського господарства — п’ять років
АКТУАЛЬНО
Які головні новації Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», нова редакція якого набуває чинності 15 листопада