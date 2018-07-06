Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»

Українські поліцейські щодня захищають людей, борються зі злочинністю. Часто ризикують власним життям, демонструючи справжній героїзм. Також Національна поліція разом зі Збройними силами та іншими правоохоронними органами бере активну участь у відсічі та стримуванні агресії Росії на сході нашої країни, забезпеченні правопорядку на прифронтових територіях. За все це звучать слова подяки на адресу поліцейських, особливо в день їхнього професійного свята — Дня Національної поліції.

Престиж служби відроджується

Вітаючи поліцейських зі святом, Президент Петро Порошенко відзначив важливий внесок українських поліцейських у захист нашої держави від ворога на лінії зіткнення та від п’ятої колони, що намагається розхитати ситуацію в тилу, повідомляє департамент АП.

«Факт, що ряди поліції дедалі частіше поповнює глибоко вмотивована, мужня й патріотична молодь, яка вирішила присвятити своє життя захисту прав і свобод співвітчизників. Ви разом з нами відродили престиж служби в поліції», — звернувся він до правоохоронців. І підкреслив: поліцейські мають пам’ятати, що вони не просто виконують роботу із охорони громадського порядку, а є також представниками влади і держави.

«Тому ви повинні повсякчас турбуватись про твердий авторитет поліції та держави. Не терпіти порушників і корупціонерів у своїх рядах. Піклування про простого громадянина має стати і вже стає вашим кредо та мірилом правоохоронної діяльності. Застереження тут тільки одне: такий підхід стосується лише законослухняних громадян. А таких є абсолютно переконлива більшість. Ви можете бути ввічливими й витриманими, чесними й некорумпованими, безстрашними й безкомпромісними. Але люди судитимуть про вас, виходячи насамперед з того, безпечніше чи небезпечніше вони почуваються», — наголосив глава держави.

І нагадав, що три року тому на Софійській площі близько двох тисяч службовців тоді новоствореної патрульної поліції Києва урочисто склали присягу на вірність Україні. «То й був старт надзвичайно важливої реформи. І зміни — вони ще тривають. Роботи ще непочатий край. Але всі ми бачимо, що нова патрульна поліція і поліція України дедалі менше нагадують стару радянського стилю міліцію. Ми наближаємося до європейських стандартів правоохоронної діяльності. Довіра людей повертається», — зазначив Президент.

І додав: «Я, звичайно, далекий від думки, ніби робота поліції стала абсолютно бездоганною. Слабкі місця добре відомі і мені, і профільному керівництву. Як у будь-якій іншій сфері, поділяю критичні настрої громадян, але завжди готовий прийти на допомогу у розв’язанні тих проблем, які заважають покращенню роботи поліції. Для повноцінної охорони громадського порядку, протидії злочинності необхідні повноцінне матеріально-технічне забезпечення поліцейських, сучасний технічно якісний автомобільний, авіаційний і водний транспорт. Тому ми не просто вболіваємо за стан оснащення поліції, а робимо конкретні кроки».

Під час урочистостей Петро Порошенко підписав Закон «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України». За його словами, неухильне дотримання статуту сприятиме ще більшому зростанню довіри до поліцейських з боку громадян, а в поліцейських лавах додасть порядку. Президент підкреслив, що статут має стати настільною книгою і Національного антикорупційного бюро, і Державної кримінально-виконавчої служби України, на яких також поширюється його дія.

Людину у формі мають поважати

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман також взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Національної поліції. «Хочу подякувати за важливу справу, яку гідно робите у цей непростий час — процес трансформації і змін. За три роки після створення можу сказати, що Нацполіція відбулася. Покладаю великі надії й на подальші зміни. Зараз ми оголосили серйозну війну в боротьбі з контрабандою. І спільна робота на державу дає свої результати. Так, лише ініціатива боротьби з контрабандою дає змогу наводити лад на кордоні й акумулювати кошти в державний бюджет», — сказав глава уряду, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Ваша головна функція зараз — безпека, порядок, наповнення держбюджету. На вас лежить велика відповідальність. Людину у формі мають поважати, це принципова формула, за якою маємо працювати. Зараз ви маєте нове забезпечення, вищі зарплати. Але все це має бути ще кращим. І від вас залежить, наскільки швидкими будуть ці зміни. Можете розраховувати на підтримку уряду, а українці мають розраховувати на вас», — підкреслив Володимир Гройсман.

І констатував, що здатність приходити на допомогу в найскладніших обставинах, рятувати життя, ризикувати собою — це величезний виклик, але здатність долати його притаманна працівникам Національної поліції. Прем’єр побажав правоохоронцям бути успішними, вірою і правдою служити суспільству і громадянам, робити Україну безпечною. І щоб довіра до поліцейських зростала.