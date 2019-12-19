З настанням осінньо-зимового періоду питання якості послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води стають особливо актуальними для населення. У грудні цього року рішенням Кабінету Міністрів України були затверджені відповідні правила надання послуги з постачання гарячої води, а також типові договори. Віднині гаряча вода повинна подаватись споживачам не нижче 50°С і не вище ніж 75 °С. В Уряді поінформували, що документом визначені вимоги до якості самої послуги — постачання гарячої води, а також встановлені одиниці виміру за спожите. У разі неотримання якісних послуг громадяни матимуть право на перерахування вартості.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початком опалювального сезону у зверненнях на урядову «гарячу лінію» особливо загострилася проблема підключення до тепла житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури.

З приводу відсутності теплопостачання у закладах освіти надійшло майже 1000 звернень, у тому числі стосовно теплозабезпечення дошкільних (половина всіх звернень), шкільних та вищих навчальних закладів. Скарги були зафіксовані майже з усіх регіонів, але частіше зверталися мешканці Харківської, Дніпропетровської, Львівської та Херсонської областей. Батьки вимагали терміново підключити опалення, насамперед, у дошкільних навчальних закладах, де за повідомленнями заявників, температура повітря у приміщеннях не перевищує 10-15°С, у зв’язку з чим збільшується кількість захворювань серед дітей. Отримано скарги щодо відсутності опалення в окремих медичних закладах, насамперед у м. Києві, Дніпропетровській, Харківської та Київській областях.

Звернення щодо підключення та неналежної якості надання теплопостачання у житлових будинках переважно надходили з м. Києва, Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Заявники наполягали на підключенні централізованого опалення до їхніх домівок, перш за все там, де проживають малолітні діти, особи з обмеженими можливостями та люди похилого віку.

Також у населення є проблеми з відсутністю централізованого постачання холодної води.

Так, на урядову «гарячу лінію» звернулася жителька Броварського району Київської області та поскаржилася, що з 2 вересня 2019 року відсутнє централізоване постачання холодної води у будинку за адресою її проживання. Вона припускає, що послуга не надається у зв’язку із припиненням електропостачання до водонапірної вежі, яка розташована у селі. Жінка наголошує, що мешканці цього населеного пункту вчасно та щомісячно сплачують кошти за надання послуги електропостачання до КП «Калитянський».

У виконавчому комітеті Калитянської селищної ради повідомили, що у зв’язку з боргом КП «Калитянський» (за попередні роки перед ТОВ «Київобленерго») було відключено РЕСом електропостачання до водонапірної вежі. Централізоване водопостачання води в селі відновлено. Під час зворотного зв’язку з фахівцем урядової «гарячої лінії» заявниця підтвердила, що після реєстрації звернення на лінії, за місцем її проживання було відновлено послугу централізованого холодного водопостачання.

З початком опалювального сезону першим надають тепло школам, дитячим садкам, лікарням — об’єктам соціальної сфери. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» оптимальною температурою у групових осередках дошкільних навчальних закладів є +19-23 °С, залах для занять музикою та фізичною культурою +18-19 °С. Недотримання норм регламенту негативно позначається на здоров’ї і самопочутті малечі.

Заявниця з Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області повідомила про відсутність опалення в дитячому дошкільному закладі села, де проживає, станом на 31 жовтня 2019 року. Послугу не надає компанія «Запоріжгаз». Жінка просила допомогти включити опалення в яслах-садку.

За результатами розгляду звернення Кам’янсько-Дніпровська райдержадміністрація поінформувала, що згідно з відповіддю Водянської сільської ради станом на 5 листопада цього року комунальний дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Водянської сільської ради Кам’янсько-Дніпровського району опалюється та температурний режим у ньому приведено у відповідність до наказу Міністерства охорони здоров’я від 24.03.2016 р. № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів». За словами заявниці, це сталося через два дні після звернення на урядову «гарячу лінію».

Зі схожою проблемою 2 листопада цього року звернулася жителька Катеринопільського району Черкаської області. Заявниця була занепокоєна відсутністю опалення у дитячому садку населеного пункту, де вона проживає. Температура у приміщеннях закладу не перевищує +11 °С. Селищний голова замовчує об’єктивні причини затримки підключення опалення. Жінка просила допомогти вирішити проблему у найкоротший термін, оскільки страждають від холоду діти.

Катеринопільська райдержадміністрація Черкаської області поінформувала, що станом на 6 листопада газопостачання до дошкільного навчального закладу відновлено. Тепловий режим відповідає встановленим нормам.

Оперативного реагування потребувало звернення громадянки з Буринського району Сумської області, яка просила допомогти терміново підключити опалення в школі селища, де вона проживає. За її словами, ПАТ «Сумигаз» не дає дозвіл на пуск газу. Тим часом температура в приміщенні школи складає +3-4 °С, діти не можуть навчатися за таких умов.

У відповіді Буринської держадміністрації Сумської області зазначається, що опалення загальноосвітньої школи І-III ступенів не здійснювалось у зв’язку з відсутністю дозволу ПАТ «Сумигаз» на пуск газу через необлаштування засобів дистанційного обліку газу в топковій школи (лічильник газу Є-10 технічно не може бути облаштований такими засобами).

Дозвіл ПАТ «Сумигаз» на пуск газу по зазначеному об’єкту отримано 4 листопада цього року. Опалення у зазначеній школі включено 5 листопада.

ДОВІДКОВО:

За період з 11 по 17 грудня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 30 965 звернень, з них телефоном — 27 244, через інтернет —3 721.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ:

(044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону:

0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».