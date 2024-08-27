Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у День Незалежності провели зустрічі із Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте

На початку спільної пресконференції із Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте глава Української держави повідомив, що 115 українських воїнів повернулися додому. Це солдати-строковики, які перебували в російському полоні з 2022 року. Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічей поінформував лідерів про ситуацію на фронті та наголосив на необхідності підтримувати темпи постачання погоджених пакетів оборонної підтримки. Також обговорили необхідні дії для захисту українського неба від російських ударів.

«Дуже важливо, щоб держави нашого регіону однаково сприймали російську терористичну загрозу і відповідно нарощували взаємодію для збиття російських ракет і дронів. Що більше буде такої нашої взаємодії, то швидше в москві усвідомлять безнадійність їхніх терористичних тактик», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський розповів, що Україна нарощує можливості оборонно-промислового комплексу та потребує посилення співпраці з партнерами для спільного виробництва зброї.

«Кожне таке рішення щодо фінансування виробництва в Україні, щодо розвитку виробництв додаватиме необхідної сили всім нам і робитиме невідворотним справедливий мир для України та всієї Європи», — сказав він.

Глава держави закликав партнерів України спонукати союзників зняти обмеження на застосування далекобійної зброї.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда привітав Україну з 33-ю річницею незалежності й запевнив, що Польща й надалі допомагатиме нашій державі: надаватиме політичну, військову та іншу необхідну підтримку, навчатиме українських воїнів, медиків і рятувальників.

«Ми не маємо жодних сумнівів, що нашим обов’язком як співгромадян цієї частини Європи є підтримка України на шляху до ЄС. Тому, пане Президенте, підтримуємо й підтримуватимемо на шляху до Європейського Союзу та НАТО», — зазначив Анджей Дуда.

Інгріда Шимоніте наголосила на важливості перемоги України у війні та розповіла про нещодавній пакет допомоги для нашої країни, який містить десять систем ППО ближнього радіуса дії, 30 ракет, протидронове та інше спорядження, озброєння й боєприпаси. Крім того, до кінця осені Литва сподівається надати понад 5 тисяч дронів власного виробництва.

«Наш обов’язок — допомогти Україні відновитися, але єдиний справжній спосіб фінансувати ці зусилля — змусити агресора заплатити. Литва не втомиться повторювати, що всі російські активи, які були заморожені та знерухомлені в межах наших санкцій, необхідно спрямувати в Україну. Ми повинні продовжувати посилювати санкції проти росії та її поплічників», — підсумувала Інгріда Шимоніте.

«Цінуємо наші дружні двосторонні відносини й потужну допомогу від польського уряду й народу», — сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зустрічаючись із Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Сторони обговорили підтримку євроінтеграційного та євроатлантичного шляху України. Денис Шмигаль зауважив, що Польща зробила вагомий внесок у цьому напрямі.

«Дякуємо за пропозицію польської сторони допомагати в технічному проходженні переговорів про вступ у ЄС. Маємо амбіцію швидко пройти цей процес», — зазначив Прем’єр-міністр.

Анджей Дуда запевнив, що Польща підтримує вступ України в ЄС і НАТО.

Денис Шмигаль подякував Інгріді Шимоніте за візит в цей особливий для нас день.

«Дякуємо за послідову підтримку й надання різного виду допомоги, зокрема в енергетиці. Литовські виробники готові надавати допомогу у вигляді генераторів і сонячних панелей. Також високо цінуємо участь Литви в різних міжнародних коаліціях на підтримку України», — зазначив очільник українського уряду.

Прем’єр-міністр запросив Литву долучитися до ініціативи із закупівлі українського озброєння і військової техніки в наших виробників.

«Ми також зацікавлені у створенні в Україні спільних інноваційних виробничих потужностей, які працюватимуть для Збройних сил», — сказав він, окремо наголосивши, що посилення ППО залишається пріоритетом для нашої держави.

За словами Прем’єр-міністра України, Литва і надалі залишається нашим близьким і надійним партнером у боротьбі за незалежність і справедливість.

Денис Шмигаль та Інгріда Шимоніте відвідали найбільшу дитячу лікарню України «Охматдит», по якій 8 липня росія завдала удару ракетою Х-101.Очільники урядів оглянули зруйнований токсикологічний корпус та пошкоджені будівлі. Поспілкувалися з лікарями, які працювали на місці під час ракетного удару та допомагали рятувати дітей. Урядовці подякували медикам за їхній героїзм.

«Ми вже розпочали відбудовувати Охматдит. Для прозорого процесу МОЗ створило раду з відновлення Охматдиту, в яку увійшов представник Литви. Адже Литва була серед перших, хто відгукнувся на трагедію. З особистої ініціативи Прем’єр-міністра Інгріди Шимоніте уряд Литви спрямував 1 мільйон євро на відновлення лікарні. Дякуємо за цю неймовірну підтримку!» — зазначив Денис Шмигаль.

Джерела: Офіс Президента

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