З огляду на складну морально-психологічну ситуацію, що склалася навколо розміщення на Полтавщині евакуйованих українців з Китаю, ввечері після прибуття літака з Уханя Прем’єр-міністр Олексій Гончарук прибув у райцентр Нові Санжари. Він переконався, що все підготовлено для належного проходження обсервації евакуйованими громадянами та безпеки навколишніх.

Тут не варто плутати поняття карантин і обсервація. Вона пов’язана не з ізоляцією хворих чи носіїв захворювання, а саме зі спостеріганням медиків за людьми, в яких немає ознак порушення стану здоров’я. Адже кількох людей, які викликали підозри лікарів, в літак не пустили ще в Китаї.

Усі евакуйовані пройшли перевірку. Вони не мають симптомів гострих респіраторних захворювань і перебувають у повній безпеці. Ситуація у Нових Санжарах під контролем уряду, тож підстав для паніки немає, запевняє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Поговорив з людьми, які перебувають у санаторії. Пересвідчився, що тут є все необхідне. Об’єкт перебуває під охороною та наглядом медиків-інфекціоністів. Ситуація під повним контролем уряду», — наголосив Прем’єр-міністр на брифінгу в Нових Санжарах.

На території об’єкта для охорони людей залишається 300 військовослужбовців Нацгвардії, ще 100 нацгвардійців — у резерві. Національна поліція посилила патрулювання в регіоні.

Троє медичних працівників, які перебували з евакуйованими під час польоту, й надалі залишаються з ними. Додатково на території місця обсервації перебуватиме ще один медик. Безпосередньо з розміщеними на проходження обсервації ні персонал медичного центру, ні навколишні не контактуватимуть.

Внаслідок провокацій місцевих жителів, які не давали автобусам з людьми проїхати на територію медичного центру, дев’ятеро правоохоронців зазнали поранення, п’ятеро з них — середньої тяжкості. У двох автобусах, які везли людей, розбито вікна. Поліція вже порушила кримінальні провадження. За словами глави уряду, відеоматеріалів для ідентифікації тих, хто кидав каміння, достатньо, і винних буде покарано за всією суворістю закону. А в тих автобусах були діти, й без того налякані ажіотажем і панікою.

«Ми ретельно готували всі заходи з евакуації, керуючись єдиною метою — безпекою людей. Тому жодної загрози для тих, хто там перебуває, і оточуючих об’єкт не несе. Проте міністр охорони здоров’я буде перебувати тут, щоби власним прикладом показати, що все нормально й підстав для паніки немає», — сказав Олексій Гончарук.

А Прем’єр закликав громадян України не піддаватися на провокації, дотримуватися публічного порядку і з розумінням поставитися до українських громадян та іноземців, які потребують допомоги держави у складній ситуації.

У тому, що ситуація перебуває під повним контролем уряду, Олексій Гончарук переконував і народних депутатів від час проміжного звіту уряду у Верховній Раді. Евакуйовані українці та іноземці, серед яких діти, в безпеці. Вони отримали все необхідне, почуваються добре. Станом на ранок 21 лютого громадський порядок стабільний та абсолютно контрольований.

«Я особисто переконався, що всіх евакуйованих розселили в номерах і нарешті люди змогли відпочити. Ми перевірили, щоб у них було все необхідне: продукти харчування, зв’язок, тепло», — заявив Олексій Гончарук.

У регіоні посилено безпеку та охорону порядку. Для нас головне — не допустити, щоб будь-хто постраждав з одного чи іншого боку. Вже порушено кримінальні провадження. На думку Прем’єра, події у Нових Санжарах — наслідок інформаційної війни, яка триває проти нашої країни і всередині, і зовні.

«Уряд, Президент, парламент зробили все належне, щоби громадяни евакуйовані і ті, які на території України, були в безпеці. Ми готові реагувати на виклики, які існують. Я минулого тижня їздив на Полтавщину, щоби побачити, як там відбувається медична реформа. Полтавщина готова. Можуть бути провокації, але ми й до цього готові», — зазначив очільник уряду.

Незнання породило страх

Населений пункт на Полтавщині, де «тепло» зустрічали прибулих із Китаю українців, повертається до нормального життя, повідомляє власний кореспондент «УК» на Полтавщині Олександр Данилець.

У селища та його жителів за останню добу з’явилося дуже багато назвиськ і характеристик, які зі зрозумілих причин надрукувати не можемо. Крім відносно нейтрального за певних обставин слова: дикість. Адже саме так можна назвати вчорашню «теплу зустріч» у населеному пункті наших співвітчизників, евакуйованих із Китаю.

Побувавши у селищі в п’ятницю, кореспондент «УК» почув багато нарікань від місцевих людей на те, що ЗМІ, не з’ясувавши, несправедливо звинуватили їх у браку елементарної людяності та співчуття.

По-перше, кажуть жителі селища, у натовпі, який блокував проїзд автобусів і провокував бійки із правоохоронцями, було чимало чужих молодиків, яких сюди спеціально завезли з інших областей. По-друге, тутешній люд, схоже, став жертвою інформаційного вакууму та дезінформації, яку свідомо поширювали перед прибуттям сюди автобусів із подорожніми, яких вирішили розмістити в санаторії «Нові Санжари».

«Ходили різні чутки, але нам, місцевим, ніхто нічого чітко не розповідав ні про коронавірус, ні про його наслідки. Звідси, мабуть, і всі проблеми. Звичайно, багато з нас непокоїлися: «А раптом захворіє моя дитина?» Побутує думка, що наш санаторій не дуже підходить для подорожніх із Китаю. Хоч якби завчасно його готували і всім нам пояснювали, що не існує жодної небезпеки, то, думаю, нічого подібного тут би не відбулося. Ми не проти наших людей. Але ми обурені, що з нами повелися так, немов нас тут не існує», — каже місцева жителька, яка працює в магазині.

До речі, те, що «Нові Санжари» — не зовсім вдалий вибір для прибулих, доводилося чути й від інших тутешніх жителів. Хоч директор департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації Віктор Лисак іншої думки. За його словами, в цьому закладі створено відповідні добрі умови для наших співвітчизників, які проведуть тут два тижні і зможуть в цьому переконатися. Як і міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка повідомила про рішення весь цей час побути в санаторії у тих самих умовах.

Нині Нові Санжари повертаються до звичного розміреного життя, яким воно було тут ще кілька днів тому. Щоправда, деякі місцеві люди поки що остерігаються відпускати дітей до школи. Адже різноманітні чутки про заморську інфекцію ще беруть гору над достовірною інформацією про справжню ситуацію, якої досі, на жаль, не вистачає.

Водопостачання й каналізація працюють ізольовано

Поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень за фактом заворушень у Нових Санжарах. Ідеться про статті: масове заворушення, незаконне перекриття і блокування транспортних магістралей, хуліганство і розпалювання релігійної та міжрасової ворожнечі. Тому що учасники заворушень «дозволяли собі незаконні висловлювання стосовно іноземних громадян», яких евакуйовано з Китаю разом з українцями.

Заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль укотре наголосив, що евакуйовані громадяни пройшли обстеження у санаторії, за результатами якого ознак захворювання у них не виявлено.

«Ситуація у Нових Санжарах спокійна. Охорону порядку забезпечують 320 співробітників Нацгвардії, 70 — Нацполіції та 16 — ДСНС. Ситуація повністю під контролем. Ми не дамо нікому загрожувати безпеці в санаторії Нових Санжар», — заявив на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Далі і Антон Геращенко, і Дмитро Коваль заявили, що міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька залишається на території медичного центру Нацгвардії в Нових Санжарах, де перебувають на обсервації евакуйовані з Китаю українці та іноземці. Так вони спростували інформацію деяких ЗМІ, миттєво поширену в соцмережах, нібито міністр залишила санаторій. Навпаки, вони підтвердили, що Зоряна Скалецька не відмовилася від наміру залишатися в медзакладі всі 14 днів обсервації.

За словами Антона Геращенка, начальник медцентру в Нових Санжарах «неправильно висловився. Він сказав, що вона вийшла з території санаторію, маючи на увазі, що вона вийшла з будівлі. Там є кілька будівель. Вона з однієї будівлі перейшла в іншу», — цитує УНІАН слова посадовця.

Під час спілкування Атон Геращенко зателефонував Зоряні Скалецькій і попросив її у дописі у Facebook, де вона повідомила про перебування на території медичного центру «Нові Санжари», поставити позначку геолокації.

На території медичного центру забезпечено всі умови санітарно-епідеміологічного контролю та безпеки режиму карантину. Евакуйованих з Китаю розміщено в окремій будівлі з обмеженим доступом. «Для них організовано окреме харчування, яке доставляють з урахуванням усіх норм епідеміологічної безпеки. Водопостачання та каналізація самої будівлі ізольовані», — повідомляє пресслужба Національної гвардії. Медичні працівники мають усі засоби індивідуального захисту. Охорону здійснюють військовослужбовці Нацгвардії.

«Для забезпечення функціонування санаторію його колектив працює у штатному режимі. З евакуйованими пасажирами працюють два лікарі та медична сестра, які контролюють здоров’я. Їм забезпечено триразове харчування та час для відпочинку і відновлення сил», — йдеться в повідомленні.

У разі виявлення ознак захворювання у когось із громадян, які прибули з Китайської Народної Республіки, їх буде ізольовано від інших та проведено усі лікувальні заходи з урахуванням досвіду країни походження вірусу.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»

ПРЯМА МОВА

«Ми вдячні людям за допомогу»

Олександр БЛІНОВ,

начальник медичного центру

Національної гвардії України

у Нових Санжарах:

— Наш заклад забезпечений усім необхідним для карантину людей, підтримання безпеки і санітарного епідеміологічного контролю. У центрі працює власна каналізація, куди потрапляють усі стоки, для знезараження яких щодоби додаватимуть спеціальні засоби. Про відправлення до нас евакуйованих українців з Китаю я дізнався за півтори доби. З колективу ніхто не звільнявся, ситуація стандартна: дві людини на лікарняних, три — у відпустках за власний рахунок, один подав заяву про звільнення, але згодом забрав її.

Евакуйовані перебувають у нормальних умовах: для проживання їм надано кімнати на двох з душем і туалетом, холодильником і телевізором. Харчуванням їх забезпечують, як у літаку: привозять запаковані бокси з їжею, яку роздають. Дякуємо небайдужим за допомогу, яку ми почали отримувати. Ці продукти харчування збагатять раціон людей на карантині. Прохання єдине: не присилати продуктів, які швидко псуються.

Карантин — це насамперед спостереження за станом людей. Їм тільки вимірюють температуру. Вони перебувають у приміщенні, з якого не можуть виходити. На балконах можуть подихати свіжим повітрям. У карантинній зоні працюють два лікарі, медсестра, пресаташе і журналіст. Усі вони не мають права виходити за межі зони карантину.

У центрі перебувають троє співробітників Міністерства охорони здоров’я, які забезпечують режим обсервації. Для пані Скалецької облаштували окремий будиночок для роботи і перебування на території медцентру, де працюють й інші наші співробітники. Вона не в карантині, і я теж ходитиму додому.