20 лютого у медичний центр внутрішніх військ МВСУ «Нові Санжари» неподалік Полтави привезли для проходження двотижневого карантину евакуйованих з китайського міста Уханя українців, літак з якими прибув до Харкова.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов уранці, 20 лютого, перебував у райцентрі Нові Санжари, спілкувався з місцевими жителями й депутатами місцевих рад.

«Працюємо для всіх громадян — і для тих, які повертаються з Уханя, й для тих, хто живе на Полтавщині, в Україні. Зробимо все, щоб уникнути будь-якої загрози для жителів області», — сказав Олег Синєгубов.

Разом із ним у селищі перебувають провідні медичні спеціалісти Полтавщини, зокрема завідувачка кафедри, доктор медичних наук, доцент, лікар вищої категорії з фаху «інфекційні хвороби» Української медичної стоматологічної академії Тетяна Коваль та заступниця головного лікаря з медичної частини КП «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради» Людмила Волошина. До оглядів залучать їхніх колег з Києва, які вже виїхали на Полтавщину.

В облдержадміністрації пояснили, що громадяни України, які прибули з Уханя, пройшли санітарно-епідеміологічні перевірки стану здоров’я. Їх провела китайська влада під час посадки на борт у КНР, потім — проміжної посадки в Алмати у Казахстані, а також був контроль на борту літака під час польоту. Лікарі МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані здорові, без жодних симптомів хвороби, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Це робиться із превентивною метою.

Обласні спеціалісти-медики уточнили, що на період карантину медичний центр «Нові Санжари» буде повністю ізольовано і переведено на жорсткий режим бактеріологічної безпеки.

Попри запевнення влади, у Нових Санжарах неспокійно. Уранці люди перекрили трасу на в’їзді в селище. На зустрічах із керівником області й директором департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Віктором Лисаком запитували, мовляв, навіщо пасажирів з підозрою на можливе зараження коронавірусом привезли в місцевість, де шість дитячих таборів і де знищено медицину. Пропонували відвезти їх для проходження карантину в недобудований обласний кардіоцентр у Полтаву. Трапилася штовханина із силовиками, 10 активістів поліція затримала.

Начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський сказав, що це зроблено для припинення правопорушень. Активістам роз’яснили юридичні наслідки вчинення протиправних дій і провели з ними превентивні бесіди.

Щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту або загрозі здоров’ю громадян, він закликав учасників акції не порушувати закону. І застеріг, що всі спроби вчинення правопорушень буде припинено.

«Розбираємося в ситуації. Закликаю бути виваженими і стриманими, не панікувати. З Китаю до України повертаються наші співгромадяни. Будь-хто міг опинитися на місці тих людей. Вони повертаються додому. Це чиїсь діти, батьки, рідні. Усіх перевірили китайські й вітчизняні медики. І в жодного немає симптомів гострої респіраторної інфекції», — прокоментував Олег Синєгубов.

Поки що немає інформації, чи прибудуть під Полтаву для проходження карантину іноземці. На борту літака, який евакуював із зараженого коронавірусом Уханя 48 українців, були 29 громадян із восьми інших країн.

Щоб прояснити ситуацію, 21 лютого голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький на 10 годину скликає позачергову сесію ради.

«Очікуємо на керівництво МОЗ та інші компетентні служби, керівників та депутатів громади. Потрібно запобігти виявам дестабілізації ситуації в області та поінформувати людей», — написав він на своїй сторінці у фейсбуці. За його словами, на сесію приїдуть представники новосанжарської громади, щоб поставити запитання й почути відповіді від компетентних людей.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття евакуйованим громадянам і повідомив, що найближчі два тижні медичний центр у Нових Санжарах, імовірно, буде об’єктом, який охоронятимуть найдужче у країні.

Депутати Новосанжарської селищної ради звернулися до Президента України, міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та народного депутата України Костянтина Касая. Вони акцентували на тому, що у Нових Санжарах лікарню не забезпечено необхідним обладнанням та препаратами, вона не готова надавати повноцінну медичну допомогу для лікування хворих на недугу, спричинену коронавірусом.

Медичний центр «Нові Санжари» Нацгвардії України розташовано на житловому масиві селища, в якому немає жодних умов для перебування карантинного типу, адже нема ні ізоляторів, ні боксів, ні належно ізольованої вентиляційної системи. Каналізаційна система під’єднана до централізованої каналізаційної системи селища, вміст якої витікає на відкриті поля фільтрації у селі Зачепилівка.