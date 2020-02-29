Засідання Постійної ради ОБСЄ, яке відбулося днями у Відні, вкотре підтвердило вірність тим цінностям, на яких і побудовано цивілізаційні засади Старого Світу. «Минуло шість років, відколи Росія таємно застосувала своїх військових для силового захоплення української території й анексувала АР Крим і Севастополь. Цей акт, якого ми не визнаємо і ніколи не визнаємо, — повне порушення міжнародного права й наших спільних зобов’язань і принципів. Це серйозно відобразилося на заснованому на правилах міжнародному правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав. І це загрожує міжнародній безпеці. Із цієї причини ЄС засуджує анексію та повторює, що ми залишаємося цілковито відданими втіленню політики її невизнання, зокрема шляхом обмежувальних заходів», — ідеться в заяві Євросоюзу, оприлюдненій під час засідання.

Кров Європи точиться з Донбасу

Упродовж шести років Євросоюз спостерігає, як Росія в різний спосіб форсує інтеграцію анексованого нею Криму. Своїм військовим діям РФ намагалася надати видимість законності шляхом незаконного референдуму, який був кричущим порушенням Конституції України та всього міжнародного права.

«Ми глибоко занепокоєні, як Росія посилено веде мілітаризацію Кримського півострова. Це впливає на ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні та за його межами. Ми засуджуємо будівництво Керченського мосту, що відбулося без згоди України, і закликаємо Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід до та з Азовського моря відповідно до міжнародного права», — цитує Укрінформ текст документа.

У ньому знайшлося місце й ситуації з правами людини в Криму, яка погіршується. «ЄС закликає до повного дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі».

Не залишили поза увагою в ЄС і ескалацію насильства на Донбасі, здійснену російськими найманцями 18 лютого поблизу Золотого, вкотре закликавши Росію забезпечити, щоб підтримувані нею збройні формування повністю дотримувалися режиму припинення вогню.

«Ми рішуче засуджуємо таку збройну ескалацію та спроби наступу, оскільки вони демонструють відсутність прихильності до виконання мінських домовленостей та заходів, узгоджених на нормандському саміті у грудні. Ми закликаємо сторони повністю дотримуватися своїх підтверджених зобов’язань. Зокрема Росію — застосувати свій вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб забезпечити повне виконання режиму припинення вогню».

«Дотримання попередніх домовленостей — необхідна умова для формування довіри та подальших кроків. У цьому контексті ЄС високо цінує конструктивний підхід України й закликає Росію діяти так само», — зазначено у заяві.

У ЄС підкреслили, що конфлікт на сході України, спричинений саме російською збройною агресією, і анексія тією-таки Росією Кримського півострова «залишаються кровоточивою раною на європейському континенті з великою кількістю людських жертв, яка зростає щотижня. Нагальна необхідність покласти край цьому конфлікту очевидна. У цьому контексті ми підкреслюємо важливість того, щоб цей конфлікт перебував у центрі уваги міжнародної спільноти, зокрема ООН, як це було минулого тижня у Нью-Йорку. Європейський Союз підтверджує свою повну підтримку міжнародних дипломатичних зусиль у межах нормандського процесу й Тристоронньої контактної групи», — йдеться у документі.

Санкції слід посилювати

Не приховував свого обурення діями РФ Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк: «Цілковите зневажання Росією міжнародного права й власних зобов’язань істотно підірвали порядок, багатосторонню співпрацю і сприйняття безпеки в Європі та світі. Багато держав після актів збройної агресії РФ проти Грузії у 2008 році та України в 2014-му почуваються значно менш захищеними. Адже навряд чи можна передбачити, коли й де кремлівський режим ухвалить рішення про використання військової сили за межами РФ».

Очільник української місії при ОБСЄ наголосив, що захоплення Криму стало першим випадком у Європі після Другої світової війни, коли одна держава окупувала частину території та здійснила спробу анексії іншої. Своїми протиправними діями Росія порушила засади міжнародного права, на яких базуються відносини у сучасному світі і які є основою для підтримання миру і стабільності: принципи незастосування сили чи погрози силою, поваги до суверенітету й територіальної цілісності незалежних держав, непорушності кордонів.

«23 роки добросусідських відносин з Росією, які Україна намагалася розвивати після відновлення незалежності в 1991-му, нічого не важили для кремлівського режиму, який грубо порушив численні угоди, сторонами яких були обидві країни», — провадив далі дипломат, згадавши Будапештський меморандум про гарантії безпеки України. Адже в ньому РФ зобов’язалася поважати кордони нашої держави та утримуватися від застосування сили проти її територіальної цілісності й політичної незалежності. І це порушення гарантій безпеки матиме тривалий негативний вплив на зусилля щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Якщо порушено мир і безпеку, цивілізований світ не має права задобрювати агресора, вдаючи, ніби навколо нічого не сталося.

«Небажання Росії дотримуватися правил у поєднанні з відсутністю військових рішень щодо її дій як держави-окупанта не має спричинити повний демонтаж європейського безпекового порядку. Нам потрібно зберегти єдність, зокрема шляхом сильної та ефективної політики невизнання, режиму санкцій та використання всіх наявних механізмів і активів ОБСЄ. Маємо відновити повагу до міжнародного права. Якщо це означає підтримання та посилення багатопланового тиску на державу-агресора, то нам потрібно це зробити», — наголосив представник України.

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«Урядового кур’єра»