Про те, що охорона навколишнього середовища є важливим обов`язком людини, кожен з нас пам`ятає ще зі шкільної лави. Проте у наш час нових технологій, транспортного навантаження, напруженого виробництва на заводах та підприємствах екологічна ситуація дедалі погіршується. Тож діяльність людини прямо або посередньо шкодить природі. Одним з гострих питань, які потребують уваги, є вирубування лісів та пошкодження рослинності.
Уряд активно працює у напрямку охорони довкілля. Так, планується запровадження єдиної державної системи електронного обліку деревини. На веб-сайті Держлісагентства оприлюднено відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України, до якого приймаються зауваження та пропозиції. Згідно зі ст. 246 Кримінального кодексу України, за незаконну порубку дерев і чагарників, що заподіяло істотну шкоду, може бути застосовано такі види покарань:
♦ штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
♦ арешт на строк до шести місяців;
♦ обмеження волі на строк до трьох років;
♦ позбавлення волі на той самий строк.
За повідомленням управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, за минулий та поточний рік з питань лісового господарства надійшло близько 700 звернень. Здебільшого заявники скаржились на вирубування, пошкодження дерев та рослинності, а також на промислове засмічення та порушення вимог пожежної безпеки. Більше всього звернень надійшло від жителів Київської, Закарпатської, Львівської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей.
Мешканець м. Ужгород звернувся на урядову «гарячу лінію» з приводу неправомірного пошкодження та знищення громадянами квітів пролісків, які занесені до Червоної книги України. Заявник повідомив, що громадяни винищують квіти у великій кількості та здійснюють їх продаж на мосту та біля Центрального ринку Ужгорода. Звернення було розглянуто Державною екологічною інспекцією у Закарпатській області, в результаті чого заявникові було повідомлено, що інспекцією проводиться активна робота щодо збереження об`єктів рослинного світу. Зокрема, було створено робочі групи із залученням представників поліції, охорони лісу, органів виконавчої влади, громадських організацій та засобів масової інформації для забезпечення рейдової роботи на території Закарпатської області, в тому числі у місцях, вказаних у зверненні. При виявленні правопорушників вони притягуються до відповідальності. Також чиновники висловили подяку заявникові за турботу про охорону довкілля та збереження червонокнижних видів рослин українських Карпат.
Заявниця з м. Херсон поскаржилась на урядову «гарячу лінію», що мешканці дачного кооперативу «Лада» вирубують дерева в прилеглій посадці без дозвільних документів. Прохання заявниці – вжити відповідних заходів. Дане звернення було передано на розгляд до Державної екологічної інспекції у Херсонській області, після чого інспектором було проведено обстеження зелених насаджень. В результаті перевірки було виявлено пошкодження дев`яти дерев білої акації. Розмір заподіяної шкоди становить понад 20 тисяч грн. Розрахунок завданих збитків з метою виявлення правопорушників було направлено до Головного управління Національної поліції в Херсонській області.
Житель с. Багна Чернівецької області звернув увагу, що на території Вижницького національно парку проводиться незаконне вирубування дерев працівниками лісництва. Після розгляду звернення Державною екологічною інспекцією у Чернівецькій області було проведено позапланову перевірку вказаного парку. В результаті заявник виявився правий, оскільки справді було зафіксовано порушення Санітарних правил в лісах України, а саме незаконні порубки лісу. Сума шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фон, становить понад 26 тисяч грн. Матеріали для подальшого розгляду передано у Вижницьке відділення поліції.
Дії громадян, які не стоять осторонь проблем охорони природи, активність громадських діячів, політиків, економістів, лікарів, технологів, зрештою – всіх людей сприятиме формуванню екологічного світогляду, збереженню природи для прийдешніх поколінь.
За період з 13 березня 2017 року по 19 березня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 37 тисяч 725 дзвінків, а також 824 звернення зареєстровано через інтернет.
Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.
Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.
Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.uа