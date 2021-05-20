Міркування на полях форуму «Україна 30. Безпека країни» про важливі виклики і рішення

Недавній всеукраїнський захід став своєрідною білою книгою сектору безпеки та оборони. Адже під час його перебігу громадяни мали змогу послідовно з перших уст почути про стан справ у силовому блоці держави і перспективи його розвитку: безпечна держава — це процвітання суспільства, добробут громадян та привабливість для бізнесу й інвесторів.

Але не менш важливим став і постфорумний період: це час, щоб осягнути артикульоване і почуте, і зробивши відповідні висновки, окреслити ті напрями оборонної реформи, куди потрібно залучити більше партнерів та об’єднати зусилля з іншими силовими структурами.

Хочу зупинитися на трьох основних тезах.

Президент Володимир Зеленський очолив форум та продемонстрував єдність у поглядах і монолітність у питаннях національної безпеки.

Володимир Зеленський, лідер держави та Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, зібрав топменеджмент безпекового сектору. Ми всі працюємо за різними напрямами, але нас об’єднує під єдиним керівництвом та скеровує вектор нашої діяльності глава держави. Як злагодження проходять підрозділи для успішного виконання завдань, так і форум дав змогу вкотре злагодитися і звірити годинники складовим сектору безпеки і оборони. Президент задав тон важливої роботи та розставив наголоси, що надзвичайно важливо для подальшої розбудови оборони держави. Вдячний Володимирові Зеленському за проведення цього заходу, можливість виступити самому та почути партнерів з інших відомств і служб.

Оборона держави залишається у пріоритетах порядку денного політичного життя держави.

Під час форуму було наведено чимало свідчень і аргументів — основною системною загрозою національній безпеці України залишається Російська Федерація. Нещодавно Росія вкотре продемонструвала всьому світові можливість початку широкомасштабної воєнної агресії, зосередивши на кордонах із нашою державою велику кількість регулярних формувань збройних сил.

І навіть їхня часткова передислокація з районів уздовж кордонів України не дає змоги зробити висновок, що загроза збройної агресії минула. За даними нашої розвідки та інформації від західних партнерів, Росія дуже повільно відводить свої війська. Техніка РФ усе ще залишається поблизу нашого північного кордону.

З огляду на російську агресію пріоритетними питаннями для України є розвиток потенціалу стримування, в який входить наявність боєздатних ЗСУ, підготовка військового резерву та створення надійної системи територіальної оборони.

Міністерство оборони спільно з народними депутатами підготувало законопроєкти «Про територіальну оборону», «Про розвідку», зміни до закону «Про оборону України», «Про Збройні Сили України». Завершується розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня України та Плану оборони України.

Стратегічний курс України — набуття повноправного членства в ЄС і НАТО. Тому на сьогодні основними шляхами досягнення оборонної стратегії залишається реформування всього сектору оборони України відповідно до натовських стандартів. У цьому контексті важливі забезпечення демократичного цивільного контролю, розвиток боєздатності ЗСУ і всіх складових сил системи оборони.

Під час панелей і діалогів у кулуарах вирішували чимало важливих питань.

Під час роботи форуму завдяки панельним виступам і кулуарним зустрічам поспілкувався з багатьма представниками нашої оборонки. Ми обмінювалися думками про розвиток оборонно-промислового комплексу, Державного оборонного замовлення та інші важливі питання.

Не секрет, що основну роль у посиленні можливостей ЗСУ новою технікою відіграють вітчизняні оборонні підприємства. Ракетні комплекси «Нептун» і «Вільха» — можливість значно підвищити бойові спроможності ЗСУ, а їх розроблення і виробництво підкреслюють значний оборонний потенціал нашої держави. На часі розроблення зенітних ракетних комплексів малої й середньої дальності, стрілецької зброї, літаків, кораблів, боєприпасів.

Загалом Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни» доводить, що діалог між державними посадовцями, керівниками різних підприємств, представниками громадськості та експертами дає поштовх до швидшого розвитку держави, зокрема Міністерства оборони та Збройних сил України.

ДОВІДКА «УК»

У роботі триденного Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», який нещодавно відбувся в Києві, взяли участь перші особи держави, посадовці, вітчизняні та міжнародні експерти, представники громадськості й дипломатичного корпусу. На заході обговорили теми національної безпеки України на тлі посилення військової присутності північного сусіда на кордонах держави, визначення першочергових завдань у проведенні реформ та розвитку сил, секторів та індустрій, що пов’язані з гарантуванням безпеки України, провели суспільно значущий діалог з питань національної безпеки із представниками стратегічних партнерів держави та інші важливі питання.