Розвиток поштової справи тісно пов’язаний з історією людства. З появою писемності інформація стала передаватися в письмовому вигляді, що поклало початок поштовому зв’язку. Слово «пошта» (роstа) має латинське коріння і, найімовірніше, є скороченням від stаtіо роsіtа іn ... – станція зі змінними кіньми, розташована в певному місці. Сьогодні під словом «пошта» мають на увазі і установи пошти (поштамт, відділення), і послання, і сукупність отриманої кореспонденції. З поштових скриньок, встановлених на рівномірних відстанях від поштового відділення, відправлення вилучаються незалежно від того, чи один лист знаходиться в ящику, чи тисяча. Це є однією з відмінностей поштового обслуговування від інших видів послуг транспортування. Час не стоїть на місці, традиційна пошта змінюється, обсяги листів і друкованих видань скорочуються. Проте, незважаючи на активний розвиток електронного зв’язку, поштові послуги, як і раніше, залишаються затребуваними, а професія листоноші – соціально значущою.

На сьогодні в Україні діють 28 поштових операторів. Функції національного оператора поштового зв’язку виконує публічне акціонерне товариство «Укрпошта» відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 10-р.

Під час обговорення стратегії розвитку компанії на початку 2017 року було акцентовано увагу на низці основних проблем у діяльності Укрпошти, зокрема питаннях низького рівня автоматизації всіх процесів та недостатнього технологічного оснащення підприємства, необхідності оновлення автопарку, розширення кількості фінансових послуг, що надаються Укрпоштою.

Оцінюючи перспективи реформування, генеральний директор ПАТ «Укрпошта»Ігор Смілянський зазначає, що в компанії велика увага приділяється розвитку логістичних послуг – співпраця з підприємцями з сегменту електронної комерції і надання фінансових послуг. «Враховуючи тенденції ринку, зміниться формат відділень: це буде і банк, і пошта, і роздрібний магазин. Іншими словами: фінансово-логістичний оператор, який зможе забезпечити на високому рівні базові потреби населення» – визнає очільник підприємства в одному з інтерв’ю.

У поштамті міста Києва завжди людно. В основному відправляється кореспонденція органів виконавчої влади, установ та організацій. До речі, за Словником української мови слово «Поштамт» – центральна поштова установа в місті, тому помилково вживати термін Головпоштамт.

Як повідомили редакції газети «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з 1 січня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже три з половиною тисячі звернень щодо роботи поштового зв’язку, з яких понад дві тисячі надіслано ПАТ «Укрпошта». Звернення надходили з усіх регіонів країни, найбільше від жителів м. Київ, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

Громадяни зверталися з питань якості послуг, що надаються операторами поштового зв’язку: доставка періодичних друкованих видань, листів та відправлень, обслуговування споживачів, а також були незадоволені закриттям поштових відділень.

Так, жителька м. Івано-Франківськ повідомила фахівцю урядової «гарячої лінії», що отримала лист від Івано-Франківської облдержадміністрації стосовно перерахування коштів до відділення ПАТ «Укрпошта» по зекономленій субсидії за послугу газопостачання. Заявниця неодноразово, з початку 2018 року, зверталася до відділення Укрпошти м. Івано-Франківськ на підставі платіжного доручення з приводу виплати вказаних коштів, проте отримувала відповіді про відсутність коштів. Жінка просила у найкоротший термін надати роз'яснення щодо відмови у виплаті коштів по зекономленій субсидії за послугу газопостачання у відділенні Укрпошти.

За результатами розгляду звернення Івано-Франківська дирекція ПАТ «Укрпошта» повідомила, що заявниці у грудні 2017 року зазначені кошти були доставлені листоношею додому. У зв’язку з її відсутністю готівка була повернута до відділення поштового зв’язку та в кінці виплатного періоду кошти були повернуті як невиплачені. 24 січня поточного року з органу соціального захисту населення була одержана одноразова відомість на виплату заявниці вказаних коштів, які були вручені їй особисто.

Заявниця з м. Маріуполь Донецької області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» з такого приводу. 19 квітня 2018 року її колишня свекруха надіслала кошти на утримання дитини (аліменти) на поштове відділення. Станом на 21 квітня 2018 року жінка не отримала кошти. З даного питання зверталася до Контакт-центру ПАТ «Укрпошта», оператори якого обіцяли вирішити її питання, проте відповіді вона не отримала. Заявниця просила допомогти отримати аліменти. Заступник директора Департаменту розвитку мережі та клієнтської підтримки ПАТ «Укрпошта» повідомила, що 24 квітня цього року кошти були виплачені особисто заявниці під підпис. Отже, звернення на урядову «гарячу лінію» допомогло оперативніше вирішити питання отримання аліментів.

Жителька м. Кропивницький у жовтні 2017 року здійснила передплату на друковане видання «Посівний календар» у поштовому відділенні міста. У січні 2018 року не отримала видання. З її слів, вона намагалася додзвонитись до поштового відділення, однак ніхто не відповідав на дзвінки. Заявниця просила посприяти у доставці друкованого видання у найкоротший термін.

Директор департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної держадміністрації надав відповідь, у якій зазначається, що за інформацією Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта» було проведено перевірку. За результатами встановлено, що періодичне видання «Посівний календар» у день надходження до відділення поштового зв’язку доставлено передплатникам.

За період з 2 по 9 жовтня 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 30 441 звернення, з них по телефону 28 983, через інтернет 1458.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua