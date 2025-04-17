Президент Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії, коли Марк Рютте був ще Прем’єр-міністром Нідерландів. Президент зазначив, що тоді вдалося досягти багато разом, і тепер теж можна багато зробити завдяки спільним зусиллям.

«Народ України заслуговує на справжній мир»

«Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах ППО й ракетах до них. Ми багато про це говорили. Кожен бачить, як важливо зберігати тиск на росію за цю війну й заради того, щоб дотиснути її до готовності реально просуватись у дипломатії», — підкреслив глава держави.

На зустрічі йшлося про різні формати співпраці між Україною та країнами — членами НАТО. Наша держава вдячна за продовження роботи формату «Рамштайн», і тому важливо зберегти його ефективність і широку залученість усіх партнерів.

Володимир Зеленський і Марк Рютте присвятили значну частину розмови відносинам зі США та зусиллям американської сторони в переговорах із росією.

«Уже 35 днів путін ігнорує американську пропозицію щодо повного припинення вогню. Нещодавні російські удари по Кривому Рогу, Сумах, інших наших містах демонструють, що росіяни не тільки налаштовані на продовження війни, а й скоріше самі тиснуть на Захід, ніж відчувають силу тиску на себе», — зауважив глава держави.

Він наголосив, що Україна розраховує на те, що всі домовленості з партнерами в Європі й Америці щодо ППО буде реалізовано. «Важливо також, щоб і надалі ми всі разом працювали в межах коаліції охочих і спроможних гарантувати безпеку. Британія, Франція, інші країни НАТО вже активно готують основу для безпекового контингенту в Україні», — зазначив Президент.

Марк Рютте засудив російські удари по українських містах, зокрема обстріл двома балістичними ракетами Сум у Вербну неділю.

«Я тут сьогодні, бо вірю, що народ України заслуговує на справжній мир, справжню безпеку й захищеність у своїй країні, у своїх домівках. Моє серце з народом України. З тими, хто втратив рідних у цих нещодавніх ударах і впродовж багатьох років. З тими, кого було поранено, хто втратив житло або чиї мрії було зруйновано цією несправедливою та незаконною війною», — сказав Генсек НАТО. Він запевнив, що Північноатлантичний альянс стоятиме разом з Україною. За його словами, за перші три місяці цього року країни — члени НАТО пообіцяли надати понад 20 мільярдів євро безпекової допомоги Україні на 2025 рік.

Вдячність за збереження життя

В Одесі Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та його соціально-економічного розвитку. Заслухав доповідь начальника Одеської ОВА Олега Кіпера про стан забезпечення захисту від російських атак. Він також поінформував про ситуацію з експортом зерна, роботу місцевих підприємств і підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Командувач повітряного командування «Південь» генерал-майор Дмитро Карпенко детально доповів щодо протиповітряного прикриття Одещини.

Начальник Управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський окремо поінформував про оперативну обстановку в регіоні.

Президент України і Генеральний секретар НАТО відвідали один з медичних закладів Одеси, де відновлюються після поранень українські захисники й захисниці.Вони поспілкувалися з воїнами та медиками про умови лікування: захисники України отримують тут усю необхідну допомогу після поранень, яких вони зазнали, виконуючи бойові завдання. Глава держави подякував їм за службу й захист України, побажав якнайшвидшого одужання та відзначив орденами «За мужність» ІІ й ІІІ ступенів. Володимир Зеленський висловив вдячність бойовим медикам і вручив їм ордени Богдана Хмельницького і Княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаль «За військову службу Україні». Крім щоденної роботив закладі, вони рятували життя українських воїнів під артилерійськими та ракетними обстрілами: надавали допомогу, евакуювали, проводили операції.

«Ви для нас дуже важливі люди. Дякуємо за збереження всіх життів. Бережіть, будь ласка, себе. За кожну вашу хвилину, за кожну операцію, за весь ваш час із початку війни Україна вдячна вам», — сказав Президент.

Мужність українських лікарів та їхній внесок у порятунок життів захисників і захисниць також відзначив Марк Рютте.

«Ви присвячуєте цьому свій час, свої дні, тижні, роки. І ми це бачимо. Це надзвичайно важливо. І саме в цьому полягає різниця між Україною та росією. Це різниця між демократією й диктатурою», — наголосив Генсек НАТО.

Володимир Зеленський зустрівся з виробниками з Одеської області: представниками галузей машино- та приладобудування, фармацевтичної й харчової промисловості, виноробства. Серед ключових тем обговорення — посилення захисту від постійних російських атак і продовження роботи морського коридору. За словами глави держави, триває робота над надійними гарантіями безпеки в разі встановлення режиму припинення вогню, зокрема над розміщенням безпекового контингенту в Україні.

«Одеса, безумовно, сюди входить, тому що ми говоримо про розміщення сил на морі, в повітрі, на землі. На морі, безумовно, передусім на Чорному морі, це значить увесь Одеський, Миколаївський регіони тощо. Тобто коли ми говоримо про безпеку на морі, ми обговорюємо саме це», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі «промисловий Рамштайн», щоб обговорити підтримку відновлення стратегічних підприємств, які постраждали від російських атак.

Джерело: Офіс Президента України