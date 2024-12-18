На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України обговорили підсумки роботи за цей рік та основні напрями діяльності на наступний

Учора у Львові відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, на якому обговорили підсумки роботи за цей рік та основні напрями діяльності на наступний. Програми підтримки громад, вітчизняне оборонне виробництво та зовнішньополітичну роботу України глава держави Володимир Зеленський назвав фундаментальними темами цього засідання.

«Стійкість на фронті, стійкість усередині України, стійкість відносин з нашими партнерами — усе це має важливе значення, і відповідні кроки передбачають робочі документи стійкості — на рівні Офісу, уряду, парламенту. Прошу всіх вас робити максимум для підтримки фронту, сімей наших воїнів, а також виробництв, які задіяні для оборонних потреб», — сказав Президент.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на різних напрямках фронту й окремо — на території Курської області.

«Третю добу ворог проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області. Активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат. Українські захисники стійко тримають оборону та знищують особовий склад і техніку ворога», — зазначив головком ЗСУ.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що План внутрішньої стійкості, який Володимир Зеленський представив у парламенті, передбачає зокрема функціонування стійких і спроможних громад.

«Окремо хочу відзначити ухвалення Закону «Про міжнародне територіальне співробітництво України» у квітні цього року, який надав можливість для тісної співпраці не лише прикордонним регіонам, а й територіальним громадам з усіх куточків України, що сприятиме ширшому та ефективнішому залученню міжнародної допомоги», — зауважив він.

Вісім пріоритетів роботи уряду

У роботі уряд приділяє значну увагу фінансовій та соціальній підтримці розвитку регіонів та громад в Україні, роблячи все можливе для їхньої стійкості та спроможності. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. За словами глави уряду, робота триває у восьми ключових напрямах, перший з яких — фінансова стійкість.

«Ресурс місцевих бюджетів у 2024 році — понад 285 мільярдів гривень. Наступного року потенціал фінансової стійкості зросте до 328 мільярдів гривень бюджетного ресурсу. Громади отримують від держави дотації та субвенції для виконання своїх функцій», — зазначив Денис Шмигаль.

Також уряд продовжує працювати над програмою відновлення, яке насамперед відбувається у критично важливих кластерах: енергетика, житло, освіта, медицина, підкреслив Прем’єр-міністр. Він додав, що єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів містить 787 позицій, і на 2025 рік передбачено фінансування програми обсягом понад 224 млрд грн. Діє програма «єВідновлення», за якою вже погоджено виплати за пошкоджене майно на 8,4 млрд грн, а житлових сертифікатів видано на 19,5 млрд грн.

Важливий напрям роботи, за словами Дениса Шмигаля, — оборона. Уряд цього року спрямував понад 37 млрд грн на створення і будівництво фортифікацій у третій лінії оборони.

«Роботи виконували та координували ОВА. У більшості їх успішно завершено. У разі потреби готові спрямовувати додаткові кошти», — наголосив Прем’єр.

Він зазначив, що за дорученням Президента України для фінансування потреб бойових бригад залучають кошти від частини ПДФО, кошти Міноборони, ресурси резервного фонду держбюджету.

Забезпечують і медичну галузь. Глава уряду наголосив, що за час повномасштабної війни повністю або частково відновлено майже 950 медичних закладів. Докладають усіх зусиль, щоб кожен медзаклад мав надійне укриття та резервне живлення.

Освітня галузь також у пріоритетах роботи. За словами Дениса Шмигаля, понад 100 млрд грн державної освітньої субвенції надано громадам для оплати праці вчителів, ще 2 млрд грн — на харчування учнів початкових класів. На будівництво сучасних шкільних укриттів розподілено 7,5 млрд грн, а на закупівлю шкільних автобусів держава спрямувала громадам 1,2 млрд грн.

Значну увагу Кабінет Міністрів зосереджує на підготовці та проходженні осінньо-зимового періоду, зокрема опалювального сезону. Денис Шмигаль наголосив, що до тепла вчасно було підключено фактично 100% об’єктів: житлові будинки, школи, дитсадки, лікарні.

«У разі надзвичайних ситуацій створили 13,4 тисячі пунктів незламності. 486 когенераційних установок та 296 блочно-модульних котелень надали партнери, і їх уже запускають або запущено в роботу. Банки видають енергетичні кредити бізнесу та громадянам. За пів року обсяг кредитування становив приблизно 8,3 мільярда гривень», — зазначив Прем’єр-міністр.

Сьомий напрям роботи з регіонами — соціальна підтримка. Денис Шмигаль повідомив, що держава виконує свої зобов’язання перед громадянами, виплачуючи пенсії та надаючи житлові субсидії.

«Розгортається ініційована Президентом програма «Зимова єПідтримка». Понад 4,4 мільйона українців уже одержали тисячу гривень через «Дію» і 500 тисяч — через Укрпошту», — повідомив очільник уряду.

Ще один вектор діяльності — підтримка бізнесу. За словами Прем’єр-міністра, ефективність демонструє політика «Зроблено в Україні», і за два роки держава виплатила кошти на 22 тис. мікрогрантів та сприяла створенню 42 тис. робочих місць.

«Цього року 1,4 мільярда гривень грантових коштів отримали підприємці для розвитку переробки. Понад 477 мільйонів гривень грантів виплатили агровиробникам, які розвивають садівництво і тепличне господарство», — зауважив Денис Шмигаль і додав, що 2025 року програми «Зроблено в Україні» буде профінансовано щонайменше на 36 млрд грн.

«Так уряд посилює стійкість держави і в центрі, й на місцях», — резюмував Прем’єр-міністр.

Житло для тих, хто його найбільше потребує

15 млрд грн перерозподілять на державну програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

«Уже є рішення спрямувати 15 мільярдів гривень «єВідновлення» для ВПО. Це допоможе, на жаль, поки що не всім. Але цього року можна спрямувати ці кошти. Це буде приблизно 10 тисяч домогосподарств, щонайменше 30 тисяч людей. Уряд розгляне, де брати додаткові кошти», — сказав глава держави.

Сертифікати на придбання житла отримають ВПО, які через агресію рф втратили житло.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук зазначила, що житло — основна потреба внутрішньо переміщених осіб і ветеранів. Вона додала, що в цьому напрямі для ветеранських сімей цього року спрямували понад 10 мільярдів гривень.

На засіданні віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба наголосив, що пріоритет відомства — забезпечити житлом тих, хто його найбільше потребує. На сьогодні понад 10% житлового фонду зруйновано або пошкоджено. Без домівок залишилося майже 2 мільйони родин, а понад 4,6 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами.

Крім реалізації програми «єВідновлення», наступного року Мінрозвитку втілюватиме пілотний проєкт розбудови соціального житла, який на першому етапі зможе забезпечити помешканнями щонайменше 50 тисяч українців.

Підтримка Плану перемоги і співпраця з партнерами

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що вже майже 90% рад на сесіях проголосували на підтримку Плану перемоги. Він закликав представників місцевих і регіональних влад продовжувати докладати всіх можливих зусиль і працювати з іноземними елітами та суспільствами.

«Союзники й партнери сповнені рішучості допомагати нам і надалі. Яскраві докази — чергові оборонні та санкційні пакети. Ми налагоджуємо активний діалог з адміністрацією обраного Президента Дональда Трампа. І я можу вам сказати, що команда Президента Трампа чітко усвідомлює значення України для глобальної безпеки», — зазначив Андрій Єрмак.

Загалом на засіданні були присутні 280 учасників, ще понад 1400 членів конгресу, а також посли США, Франції, Данії, Австрії та Греції приєдналися онлайн.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ