Друге звернення Української Асоціації Медіа Бізнесу, Національної Спілки Журналістів України та Асоціації Незалежних Регіональних Видавців України щодо невідкладних заходів для підтримки інформаційної безпеки населення України в умовах карантину.

Українська Асоціація Медіа Бізнесу, яка об’єднує 56 видавничих компаній з усієї України, що видають більше 250 друкованих та понад 350 цифрових медіа, є членом Всесвітньої Асоціації Видавців Газет та Новин WAN-IFRA, Асоціація Незалежних Регіональних Видавців України та Національна спілка журналістів України – найбільша журналістська організація в Україні, яка об’єднує понад 19 тисяч членів у 24-х регіональних організаціях та є членом Міжнародної та Європейської федерацій журналістів, ВДРУГЕ наголошують на необхідності запровадження низки заходів, необхідних для безперебійного та своєчасного інформування громадян України та забезпечення доступу до інформації професійної якості, яку готують працівники видавничих компаній та забезпечують доступ до неї для усіх без винятку мешканців України на всій території нашої країни.

Зупинка усіх видів бізнесу в умовах карантину створила загрозливу ситуацію для забезпечення громадян України якісною інформацією, яку готують та подають на сторінках газет, журналів та веб-сайтів видавничі компанії України. Економічні втрати видавців за підсумками цього року прогнозуються на рівні 50-90% від рівня доходів 2019 року. Це означає, що велика кількість видань із місцевою сферою розповсюдження припинить своє існування – і цей процес вже йде.

У той самий час на осінь 2020 року заплановані місцеві вибори, тож значущість якісної журналістики для захисту демократичних свобод в Україні зростає.

Звертаємо вашу увагу на те, що послаблення українських ЗМІ, що становить значну загрозу для інформаційної безпеки України, відбувається на фоні активізації зусиль на підтримку своїх медіа у сусідній із Україною країні-агресорці – Російській Федерації. Так, за повідомленнямгазети «Комерсант» (https://www.kommersant.ru/doc/4342398) Комітет Держдуми з інформаційної політики 12 травня опрацював пакет заходів з підтримки медіа та видавничої галузі. Зокрема, він передбачає включення медіакомпаній до переліку таких, що найбільше постраждали від кризи, спричиненої пандемією CJVID-19. А заходи з підтримки будуть включати внесення преси в перелік непродовольчих товарів першої необхідності, заборону зростання ціни газетного паперу, лібералізацію рекламного законодавства, встановлення для медіакомпаній –орендарів нульової вартості оренди об’єктів державної та комунальної власності, тощо.

Це той сааме перелік заходів підтримки, про який УАМБ, НСЖУ та АНРВУ казали у попередньому Зверненні ще 27 березня. Звертаємо вашу увагу, що якщо російські медіа отримають підтримку у своїй державі, а у цей саме час українські медіа продовжуватимуть долати економічні наслідки пандемії коронавірусу самостійно, без підтримки своєї держави, це суттєво збільшить ризики посилення інформаційного впливу на мешканців України, збільшить загрози інформаційній безпеці України та створить нові потужні виклики під час передвиборчої кампанії.

Тому видавці, об’єднані в УкраїнськуАсоціацію МедіаБізнесу та Асоціацію Незалежних Регіональних Видавців України, а також журналісти, об’єднані в Національну Спілку Журналістів України, ПОВТОРНО звертаються до Уряду України, Верховної Ради України та Президента України із наполегливим проханням підтримати наступні першочергові заходи із забезпечення доступу населення України до професійних медіа як до соціально важливого ресурсу.

Внести пресу до переліку товарів, доступ до яких має бути забезпечений через працюючі мережі продуктових магазинів та супермаркетів.

Внести точки роздрібного продажу преси до переліку об’єктів інфраструктури, які мають працювати та забезпечувати інформаційнубезпеку в Україні. Більшість кіосків торгують сьогодні також засобами особистої гігієни (маски, антисептики), розміщуються на вулиці, є практично закритими приміщеннями, де контакт продавця та покупця набагато менший, аніж покупця та кассира у супермаркеті.

Відкрити можливість безперебійного перевезення преси від друкарень до точок роздрібного продажу для компаній, які спеціалізуються на пресовій логістиці.

Розширити перелік місць, де може здійснюватися торгівля пресою. Додати пресу до ассортименту супермаркетів та аптек.

Отримати від Укрпошти гарантії своєчасної доставки преси передплатникам. Вирішити в оперативному порядку можливість тимчасового (на період дії карантину) зниження тарифу на доставку періодичної преси.

У часи рекордного падіння рекламних доходів усіх медіа та для запобігання припинення виходу медіа – запровадити податкові канікули для редакцій медіа – тимчасово скасувати податок на доходи для працівників редакцій (ПДФО) та ПДВ з продажу преси. Встановити на період дії карантину пільгову оренду для редакцій та для кіосків преси – 1 грн на місяць.

З метою підтримки редакцій місцевих видань – розмістити у газетах місцевої сфери розповсюдження соціальну рекламу за рахунок коштів бюджетів (як національного, так і місцевих), виходячи з вартості 1 грн за один екземпляр тиражу за передплатою. Таким чином передплатники місцевих видань гарантовано отримають достовірну інформацію від Уряду та МОЗ (понад 50% яких – це літні люди в зоні найвищого ризику смертності від коронавірусу). Така дія буде найбільш успішною, бо убезпечить літніх людей, підтримає найбільш вражені кризою місцеві газети та буде дуже ефективною таргетованою комунікацією для Уряду.

Це Звернення є відкритим до приєднання для інших. Заохочуємо коллег приєднуватися до цих вимог. Тільки разом ми здолаємо пандемію, а доступ до якісної інформації дозволить із меншими втратами пройти непрості часи економічної рецесії, які у всіх нас ще попереду.

ПРИЄДНАТИСЬ ДО ЗВЕРНЕННЯ:

https://forms.gle/u9HauLb2Kk73hFpKA

Президент Громадської спілки

«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МЕДІА БІЗНЕСУ»

Погорелов Олексій Валерійович

Президент Асоціації Незалежних Регіональних Видавців України

Човган Олександр Юрійович

Голова Національної Спілки Журналістів України

ТоміленкоСергій Антонович