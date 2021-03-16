Нововведення указу Президента про закордонні дипломатичні установи дадуть змогу оптимізувати управління і зробити посольства більш мобільними, ефективними та економними для платників податків, сприятимуть значному розширенню дипломатичної присутності України у світі. На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, розповідаючи про деталі указу Президента №99/2021.

За словами міністра, одне із ключових нововведень — створення нового формату послів: «Відтепер ми зможемо створювати посольства України за кордоном із резиденцією в Києві. Тобто посольство фізично розміщене в Україні та забезпечує присутність нашої держави в іншій країні дистанційно. В еру тотального онлайну така установа може виконувати фактично всі ті самі функції, що й фізично розташована у країні перебування».

Глава МЗС України підкреслив, що такий формат дистанційної дипломатичної присутності успішно функціонує у багатьох країнах, зокрема Європейського Союзу, і нині Україна починає втілювати цей передовий досвід як доповнення до традиційних форматів дипломатичної присутності.

Дмитро Кулеба розповів і про новий формат посольств України за кордоном «1+2» (посол і два дипломати), який упроваджує Міністерство закордонних справ: «Дипломатична служба багато в чому подібна до військової. Її майбутнє за компактними, мобільними підрозділами, які здатні швидко й ефективно виконувати поставлені завдання. Тому ми розробили новий формат. Посольства «1+2» стануть саме такими компактними дипломатичними командами, зокрема в країнах і регіонах, у яких Україна досі не була представлена».

Міністр нагадав, що ставить усім керівникам закордонних дипломатичних установ п’ять пріоритетних завдань: зміцнювати безпеку нашої держави, збільшувати обсяги торгівлі та інвестицій, допомагати українцям за кордоном, нарощувати м’яку силу України за кордоном та розширювати свободу подорожей для наших громадян, повідомляє МЗС.

«Нововведення дасть змогу вже сьогодні на практиці розширювати географію присутності України у світі зі значною економією грошей платників податків. Більше присутності — більше можливостей для Української держави, українського бізнесу та громадян», — підсумував міністр.

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