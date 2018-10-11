Надзвичайна подія, що сталася на території військового складу Міністерства оборони в Ічнянському районі Чернігівської області, змушує всіх пам’ятати: країна живе в умовах агресії, і не можна заперечувати жодної версії того, що сталося. На цьому Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив під час засідання уряду. Всі чекають попередніх підсумків розслідування причин пожежі, але вже зараз очевидні спроби інформаційної агресії ворога — шляхом поширення неправдивої інформації та нагнітання паніки серед населення.

«Щохвилини людям подають велику кількість дезінформації. Фейкові повідомлення в інтернеті, нагнітання ситуації та поширення паніки серед евакуйованих. Але відповідні служби згуртувалися і злагоджено протистояли цьому, — вважає Володимир Гройсман. — Те, що сталося, потребувало наших скоординованих дій, щоб забезпечити головне — не допустити жертв. Роботу було проведено в координації всіх служб: ЗСУ, ДСНС, Нацполіції та Нацгвардії. Для нас це виклик і те, що має нас об’єднувати».

Усі резерви сформовано

Прем’єр зазначив, що потрібно швидко завершити гасити пожежу, розпочати очищення території, прийти у кожен двір і допомогти там, де є руйнування, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Отже, на засіданні уряду було ухвалено рішення спрямувати з резервного фонду державного бюджету на 2018 рік 100 мільйонів гривень на подолання наслідків надзвичайної ситуації. Проект розпорядження підготувало Міністерство економічного розвитку і торгівлі, а Мінфін має простежити за його виконанням, швидко скоординуватися з областю (керівництвом Чернігівської ОДА), щоб оперативно подолати всі бюрократичні питання. Прем’єр зазначив, що всі потрібні резерви для допомоги людям сформовано.

Він наголосив, що заходи з розмінування території та її очищення потрібно продовжувати в посиленому режимі. Так само слід якомога швидше відновити газо- та водопостачання населених пунктів, які відімкнено від мереж. «Дані, які маю, свідчать про те, що відновлення й повернення людей у домівки розпочнуться найближчим часом», — переконаний Володимир Гройсман.

Окремо він подякував рятувальникам, військовим і волонтерам, які одразу прийшли на допомогу. «Люди більше показують, як треба об’єднуватися й згуртовуватися. І це притаманно українцям — поспішати одне одному на допомогу у важку мить».

Бетоном по землі

Доповідаючи про ситуацію, міністр оборони Степан Полторак повідомив, що 9 жовтня о 3.20 вибухнули одразу три сховища на шостому арсеналі, а о 3.45 — ще шість. Тож з огляду на близькість до кордону з РФ однією з найімовірніших версій вважають диверсію. А минулої ночі, за його словами, стався ще один потужний вибух. Тож уранці до гасіння пожежі залучили авіацію. Два літаки Ан-32П Державної служби з надзвичайних ситуацій п’ять разів скинули воду загальною кількістю 40 тонн.

Він повідомив, що на момент події на сховищі було 69,5 тисячі тонн боєприпасів. З них боєготових, здатних до застосування, — 43 тисячі тонн. Решта 18 тисяч тонн — елементи боєприпасів і комплектуючі до них. А ще 8 тисяч тонн — боєприпаси, які не стоять на озброєнні ЗСУ, — такі, як потужні міни для самохідного міномета «Тюльпана», якого немає на озброєнні, що підлягали утилізації.

Міністр оборони звернув увагу, що на території складу розташовано 112 сховищ боєприпасів, 40% із них — відкриті майданчики. «Якщо боєприпас на ґрунті, вберегти його від диверсійної групи чи недбалості неможливо», — сказав він. І додав, що для вирішення питання безпеки складів боєприпасів слід побудувати закриті залізобетонні сховища, і ця робота триває — до кінця року планують звести 15 таких сховищ на території трьох найбільших складів: на територіях Калинівки, Богданівки й Цвітохи.

Детонація уповільнюється

Голова ДСНС Микола Чечоткін доповів, що станом на ранок 10 жовтня ситуація залишалася складною: триває пожежа й детонація боєприпасів, хоч остання відчутно зменшилася — до одного вибуху на 10 хвилин.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації територію 16-кілометрової зони навколо військового складу розподілено на сектори для очищення від вибухонебезпечних предметів і визначено населені пункти, які потребують першочергового обстеження.

Наприкінці засідання уряд ухвалив законопроект щодо розподілу штрафів і фінансування робіт з безпеки дорожнього руху, а також доручив уповноваженим органам передати в управління Фонду державного майна об’єкти державної власності, заплановані до приватизації. Також було схвалено проект розпорядження Президента про уповноваження голови Державної міграційної служби Максима Соколюка на підписання угоди з Республікою Білорусь про реадмісію, рішення про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань створення Єдиного адресного реєстру, концепцію державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року, а також створення бюджетної установи «Шосткинський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 1569)».

Затверджено новий порядок виконання програми «Доступне житло» для населення, яку реалізує Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, і склад наглядової ради національного оператора поштового зв’язку акціонерної компанії «Укр­пошта», куди увійшли два представники від держави і п’ять незалежних експертів.