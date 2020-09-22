У Краматорську та Сєверодонецьку збудують і відремонтують житло для понад 500 родин, більшість яких — внутрішньо переміщені особи

Вразили нещодавно слова давнього знайомого і колеги по нещастю, тобто по вимушеному переїзду з окупованого Донбасу в Україну. Після п’яти років перебування по цей бік лінії розмежування він прийняв рішення повернутися додому в Донецьк. Причина? «Хочу померти у власній домівці», — похмуро і лаконічно пояснив він. А я тоді кілька хвилин шукав підходящі слова у відповідь і не знаходив.

А що сказати? 2014-го, коли виникла загроза «підвалів» чи навіть безіменних могил у лісопосадках, ми їхали з окупованих «братами» міст і сіл в нікуди. Точніше, не вірили, що вже ніколи не повернемося до рідних домівок. Сподівалися знову засинати вдома, а не на чиїхось чужих подушках через місяць, три, нехай пів року.

Відтоді вже минуло понад шість років. І величезна кількість вимушених переселенців, будучи реалістами, вже не вірять, що зможуть до кінця своїх днів пожити у власних помешканнях.

Звичайно, наївно сподіватися, що найважливіша і найскладніша проблема цієї категорії людей розв’яжеться за два-три роки. Особливо в умовах російської воєнної агресії на Донбасі, що досі триває. Держава, виснажена затяжною гібридною війною, не має відповідних можливостей і ресурсів, аби пришвидшити розв’язання пекучої проблеми. Це добре розуміють і міжнародні партнери, які пропонують Україні відповідну допомогу. Свіжий приклад — недавнє підписання меморандуму про співпрацю для поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб.

Лише 11 відсотків переселенців мають власне житло

15 вересня в Києві відбулася презентація перспективного проєкту, який передбачає будівництво та ремонт житла для жителів Донбасу, постраждалих від гібридної війни, що триває на сході України. Іншими словами, програма розрахована на людей, які втратили власне житло після окупації частини населених пунктів прифронтового краю проросійськими незаконними збройними формуваннями. Усього заплановано побудувати та відремонтувати квартири для понад 1500 людей, до яких вони зможуть перебратися через кілька років. Дуже необхідний і важливий проєкт фінансує уряд Німеччини через Банк розвитку KfW, а втілювати його в життя беруться Міжнародна організація з міграції (МОМ), Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, міська рада Краматорська на Донеччині та військово-цивільна адміністрація Сєверодонецька Луганської області. Заплановано виконати все задумане, а йдеться про будівництво 500 квартир та придбання 60 квартир, за п’ять років. Загальний бюджет запланованих робіт — 22 мільйони 100 тисяч євро.

Важливо, що з понад 1500 людей, які претендують на нове житло, 80% становитимуть внутрішньо переміщені особи, для поліпшення житлових умов яких і реалізовують проєкт.

«Підсумки недавнього опитування МОМ свідчать, що тільки 11% вимушених переселенців в Україні мешкають у власному житлі. Близько 60% цієї категорії вже понад шість років орендують помешкання, ще 17% живуть у родичів або в родинах, які приймають. Місцевим громадам, що приймають внутрішньо переміщених осіб, потрібна додаткова підтримка: від розвитку інфраструктури та економічного потенціалу до соціального згуртування», — наголошує голова представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.

Готові до співпраці

Містами, де реалізуватимуть проєкт, невипадково обрали Краматорськ і Сєверодонецьк. По-перше, це адміністративні центри Донецької й Луганської областей. По-друге, саме вони відчувають найбільше навантаження через велику кількість внутрішньо переміщених осіб: 50 і 40 тисяч відповідно.

«У Краматорську нині близько 180 тисяч жителів, серед яких майже 50 тисяч — переселенці, що приїхали в місто за минулі шість років. Звичайно, відчувається велике навантаження на міську інфраструктуру, медичне обслуговування, навчання та виховання у школах і дитячих садках. Та є й позитивні моменти: до нас приїхала велика кількість кваліфікованих фахівців, особливо медиків та педагогів. Також завдяки ВПО друге дихання тут отримав розвиток малого та середнього бізнесу.

Певна річ, міський житловий фонд не був готовим приймати таку кількість людей, однак ми робимо все можливе, аби поліпшити їхні житлові умови. Самотужки з цією проблемою було впоратися важко, а тому тепер розраховуємо на спільний міжнародний проєкт, готові до співпраці й зробимо все можливе, аби реалізувати задумане», — каже Краматорський міський голова Андрій Панков.

Немає сумнівів, що зведення протягом наступних п’яти років багатоквартирних будинків у Краматорську та Сєверодонецьку має стати певним поштовхом і стимулом для подальшого розвитку адміністративних обласних центрів Донбасу. Адже учасники проєкту обіцяють сучасне житло, у спорудженні якого дотримуватимуться високих стандартів будівництва та енергоефективності з урахуванням охорони навколишнього середовища.

Наприкінці вересня делегацію з міністерства фінансів Франції ми зустрічатимемо на Луганщині, де разом почнемо впроваджувати в життя ще один проєкт — модернізацію водогону в Попаснянському районі.

Ці програми дуже важливі і для людей Донбасу, і для всіх нас, бо підтверджують, що наші міжнародні партнери надають допомогу Україні й особливо жителям Донеччини та Луганщини, які потребують її найбільше.

ПРЯМА МОВА

Давид МАКАР’ЯН,

заступник міністра

з питань реінтеграції

тимчасово окупованих територій:

— Реалізація проєкту розрахована до 2025 року. Згідно з ним, мають забезпечити житлом близько 1500 внутрішньо переміщених осіб. У його межах заплановано будівництво 500 квартир і додаткове придбання 60. Мінреінтеграції зацікавлене в реалізації цієї програми й готове виступити її координатором. Для цього в міністерстві буде створено наглядову раду за участі всіх зацікавлених сторін.

Маємо позитивний досвід співпраці з міжнародними партнерами. Наприклад, у Маріуполі почали реалізовувати спільний з урядом Франції проєкт модернізації системи водопостачання, що істотно поліпшить постачання і підвищить якість води для жителів прифронтового міста.

А ТИМ ЧАСОМ

У проєкті державного бюджету на 2021 рік не передбачено коштів на пільгові кредити на житло для внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО/ООС. На це звернув увагу в заяві голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний.

«У загальному фонді держбюджету-2021 не закладено і коштів на пільгове житлове кредитування учасників АТО і ВПО під 3% річних. До останнього моменту ми сподівалися, що у проєкті бюджету знайдуть місце видатки на ці програми, життєво необхідні сотням тисяч сімей, які не можуть самостійно придбати житло. Але…» — написав він у зверненні.

ДОВІДКА «УК»

Міжнародна організація з міграції працює в Україні з 1996 року, а з 2014-го розширила масштаби надання допомоги. Організація підтримала більш як 514 тисяч внутрішньо переміщених осіб у 24 областях України, надавши їм гуманітарну допомогу, гранти на розвиток власної справи та створивши можливості для розвитку громад і соціального згуртування.