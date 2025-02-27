Уряд України, Група Світового банку, Європейська комісія та Організація Об’єднаних Націй презентували звіт «Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України» (Fourth Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment — RDNA4). У ньому представлено висновки щодо втрат України від вторгнення росії в період з 24 лютого 2022-го до 31 грудня 2024 року. Звіт надає оцінку коротко-, середньо- й довгостроковим потребам країни в реконструкції та відновленні.

Знадобиться майже 524 мільярди доларів

З української сторони у презентації взяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр фінансів Сергій Марченко.

На 31 грудня 2024 року потреби у відбудові та відновленні протягом десяти років становитимуть майже 524 млрд дол. За 2024 рік ця сума зросла на 8% з 486 млрд дол. на кінець 2023-го. Прямі збитки сягнули майже 176 млрд дол.

Потреба на пріоритетне відновлення у 2025 році — 17,3 млрд дол., з яких 7,4 млрд дол. вже забезпечено за рахунок державного бюджету та підтримки донорів. Пріоритетні для фінансування швидкого відновлення житло, енергетика, соціальна та критична інфраструктура, транспорт, соціальний захист тощо.

«Три роки повномасштабного вторгнення росії в Україну завдали значних збитків нашій державі. Український уряд та міжнародні партнери проводять велику роботу, щоб уже зараз здійснювати кроки з відновлення. Для забезпечення необхідного обсягу фінансування на потреби швидкого відновлення важлива підтримка міжнародних партнерів, а також залучення інвестицій від приватного сектору», — прокоментував Сергій Марченко під час дискусійної панелі.

2025 року за підтримки донорів уряд України спрямував7,37 млрд дол.на вирішення пріоритетних завдань у таких секторах: житло, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, енергетика, транспорт, водопостачання, розмінування та цивільний захист.

Програми для приватного сектору

Загальний дефіцит фінансування потреб на відновлення та відбудову 2025 року становить 9,96 млрд дол. Мобілізація приватного сектору залишається критично важливою для успішного відновлення України.

«Уряд України за підтримки міжнародних партнерів третій рік поспіль реалізує програму швидкої оцінки. І ми бачимо, що рік у рік масштаби збитків зростають. Але зараз розуміємо, що залучення приватного сектору буде критично важливим для відбудови. Для приватного сектору ми розробили певні стимули: податкові й митні пільги, програми компенсацій за капітальні інвестиції, гранти, гарантії й технічна допомога від Єврокомісії в межах Ukraine Facility», — наголосилаЮлія Свириденко.

Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт, енергетика, торгівля та промисловість, а також освіта. Згідно з оцінкою, 13% загального житлового фонду було пошкоджено або зруйновано, це 2,5 мільйона домогосподарств. В енергетичному секторі кількість пошкоджених або зруйнованих об’єктів зросла на 70% оцінки RDNA3.

«Оцінка підкреслює надзвичайну шкоду, яку росія завдала Україні. ЄС уже підтримує реконструкцію та відновлення України, мобілізуючи більше приватних інвестицій через Ukraine Investment Framework та допомагаючи країні глибше інтегруватися в єдиний ринок ЄС», — сказалаМарта Кос, комісар ЄС з питань сусідства та розширення.

Найбільші потреби на відбудову та відновлення: в житловому секторі — майже 84 млрд дол.; у транспортному — приблизно 78 млрд дол.;в енергетиці і видобувній галузі — майже 68 млрд дол.; у торгівлі і промисловості — понад 64 млрд дол.; у сільському господарстві — більш як 55 млрд дол.

Окремо витрати на розчищення руйнувань і завалів у цих секторах та управління наслідками сягають 13 млрд дол.

«Україна та її народ продовжують демонструвати неймовірну стійкість в умовах завданої масштабної шкоди, невимовних страждань та особистих втрат. Ця оновлена оцінка відображає прогрес, досягнутий Україною у фізичному й економічному відновленні, прогрес у реалізації програми амбітних реформ, а також значні потреби у відновленні», — зазначилаАнтонелла Бассані, віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії.

За даними уряду, 2024 року на відновлення житлового сектору з державного бюджету та коштом донорів було надано щонайменше 1,2 млрд дол. Проведено аварійний ремонт понад 2 тис. км доріг, автомагістралей та інших доріг державного значення.

«Справжня ціна війни вимірюється людськими життями та засобами до існування. Окрім безпосередньої допомоги, ми повинні сприяти створенню широких можливостей для населення України, які допоможуть їм відновити життя з гідністю. Це означає інвестування в гідні робочі місця, освіту, охорону здоров’я», — зауваживкоординатор системи ООН в Україні Маттіас Шмаль.

Надійний партнер для житлового сектору

«Ми високо цінуємо співпрацю зі Світовим банком. Ми спільно проробили важливу роботу над звітом RDNA4 і разом бачимо обсяг потреб, який не перестає зростати. Тільки на 2025 рік на відновлення потреба країни становить $17,3 мільярда», — наголосив Олексій Кулеба.

Один з головних проєктів, які Міністерство розвитку громад та територій втілює разом зі Світовим банком, — компенсація коштів за пошкоджене житло, а також відновлення багатоквартирних будинків HOPE. НиніHOPE — наймасштабніший проєкт у житловому секторі: понад 82 тисячі родин вже отримали виплати.

Ішлося про розширення інструментів підтримки енергетичного сектору, зокрема в частині побудови захисту для об’єктів критичної інфраструктури. А також подальшу підтримку проєктів у транспортній галузі, а саме відновлення та ремонт доріг і модернізацію прикордонних пунктів пропуску.

Джерела: Міністерство економіки

Міністерство фінансів

Міністерство розвитку громад та територій