Президент України взяв участь у Вільнюському саміті «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн і провів важливі зустрічі

Є реальна змога закінчити війну попри подальшу реалізацію росією її агресивних намірів. Для цього необхідна підтримка української оборони та дипломатія, наповнена справжнім змістом і забезпечена дієвими кроками. На цьому наголосив Володимир Зеленський, виступаючи на Вільнюському саміті «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн. Він подякував партнерам за всі пакети підтримки й кожну інвестицію у виробництво зброї в Україні, а також за розвиток власних оборонних виробництв.

«Європа разом з Америкою мають кращу зброю, ніж росія. У нас також є сильніші тактичні рішення — наша операція «Павутина» це довела. росія повинна відчути, що означають втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії», — зазначив Володимир Зеленський.

Українська сторона готова до необхідних кроків заради миру. За його словами, точкою відліку мають стати припинення вогню та гуманітарні кроки — звільнення полонених і повернення викрадених дітей.

«Усі ключові питання можна вирішити на рівні лідерів. І якщо москва знехтує навіть цим початковим порядком денним, і якщо стамбульська зустріч нічого не принесе, це явно означатиме, що терміново потрібні нові сильні санкції — у межах 18-го пакета ЄС і з боку Сполучених Штатів, зокрема сильніші санкції, які обіцяв Президент Трамп. росія не може мати права вето на рішення НАТО або впливу на Альянс чи його учасників. Цей принцип має залишатися незмінним. Євроатлантична безпека — справа євроатлантичних країн», — резюмував Президент.

За підсумками саміту «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн Володимир Зеленський зробив заяву, в якій наголосив, що головним завданням спільних зусиль залишається зупинити російську війну, досягти справжнього миру й гарантувати тривалу безпеку для всіх.

«Усі наші спільні інвестиції у виробництво дронів, увесь наш спільний бойовий досвід, усе, що ми робимо разом з нашими партнерами, робить Європу сильнішою. Ми погодили з партнерами кілька спільних рішень, які ще більше зміцнять нашу оборону. Будуть нові пакети, будуть нові інвестиції у виробництво зброї в Україні, особливо дронів.

Ми чітко бачимо ситуацію: якщо росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожні балачки, має з’явитися новий рівень тиску — нові санкції, і не лише з боку Європи. Ми маємо працювати над спільними санкціями на рівні G7 — включно зі Сполученими Штатами — і з усіма у світі, хто прагне миру. Санкції проти росії необхідні. Важливо серйозно обмежити російську торгівлю нафтою та використання росією танкерів. Санкції включно із вторинними санкціями, тарифами та обмеженнями цін можуть спрацювати й підштовхнути росію до миру.

Червневий саміт НАТО — це правильне місце і правильний час, щоб надіслати чіткий сигнал: росія не отримає нічого від цієї війни. Потрібні сильні рішення. Рішення для Європи, а не для путіна. Ми всі маємо працювати разом, щоб це справді відбулося. І це можливо», — йдеться у заяві.

У Вільнюсі Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Серед головних тем обговорення — оборонна підтримка України, коаліція укриттів цивільного захисту та членство в ЄС.

Петтері Орпо запевнив, що українці можуть розраховувати на подальшу військову підтримку від Фінляндії.

Докладну увагу на зустрічі приділили оборонним можливостям України — перспективам прямих інвестицій у внутрішнє виробництво зброї, зокрема дронів, а також спільного виробництва озброєння в Україні та Фінляндії. Прем’єр-міністр зазначив, що найкращі технології нині зосереджені саме в Україні й кожна країна в Європі має розвивати за цим прикладом внутрішнє виробництво.

Президент поінформував про проєкт «Лінія дронів», його ефективність і конкретні ідеї щодо масштабування. Це ініціатива, яка доводить, що безпека може залежати не лише від людей, котрі стоять на землі, і саме тому її важливо розвивати.Крім того, Президент і Прем’єр-міністр обговорили співпрацю в межах коаліції укриттів цивільного захисту.

«Сподіваюся, що ми можемо розраховувати на те, що інші партнери приєднаються до вашої ініціативи. Це надзвичайно актуально передусім перед початком навчального року. Адже це дуже важливо для наших шкіл, наших дітей, усіх наших людей», — сказав Володимир Зеленський.

Зміцнювати український повітряний щит Зміцнювати український повітряний щит

Президент України також провів зустріч із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Він привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького — з перемогою на них, зазначивши, що продовження допомоги від Польщі важливе не лише для України, а й для всієї Європи.

Анджей Дуда запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС і НАТО.Президенти України і Польщі докладно обговорили двосторонні відносини, дипломатичну роботу та важливість тиску на росію для досягнення справедливого тривалого миру. Лідери мають однакову позицію: важливо збільшувати спільний тиск США, Європи та інших країн світу на москву й продовжувати пошук рішень, які допоможуть її зупинити.

Під час зустрічі із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою глава Української держави наголосив, що на тлі збільшення кількості дронів і ракет, які росія застосовує проти українців, важливо продовжувати зміцнення українського повітряного щита.Особливу увагу приділили інвестиціям у виробництво зброї в Україні. Вітчизняні ракети та дрони вже неодноразово довели свою ефективність, тому важливо не лише продовжувати, а й збільшувати фінансування внутрішнього виробництва.

Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, щоб обговорити продовження підтримки України, зокрема зміцнення ППО та прямі інвестиції в український ОПК, а також важливість посилення тиску на росію.

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обмінялися думками щодо варіантів можливих майданчиків, на яких може відбутися наступна зустріч із російською стороною. Окрему увагу було приділено необхідності посилення санкцій проти кремля. Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії мають однакове бачення того, що найбільш дієвими вони будуть у разі скоординованості між США, Європою та іншими країнами.

Серед інших важливих тем була оборонна допомога Україні і зокрема необхідність зміцнення ППО. Лідери приділили особливу увагу прямим інвестиціям в українську оборонну промисловість, передусім у виробництво БпЛА.

ЄС і НАТО — в порядку денному

Президент України також провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, поінформувавши про зустріч у Стамбулі, підсумком якої стали важливі домовленості щодо обміну полоненими та повернення тіл загиблих. Під час діалогу сторони приділили окрему увагу подальшим дипломатичним крокам і збільшенню тиску на рф, а також обговорили далекобійні можливості України. Ішлося й про саміт НАТО в Гаазі. Глава держави наголосив: важливо, щоб Україна була гідно представлена на ньому. Адже це передусім сигнал москві про те, що Альянс залишається послідовним у дотриманні своїх ключових принципів.

У Вільнюсі Володимир Зеленський уперше зустрівся з новим Президентом Румунії Нікушором Даном, привітавши того з перемогою на виборах і наголосивши, що Україна розраховує на поглиблення відносин з Румунією.

«Ми дуже вдячні вашій країні, вашому народу, уряду — із самого початку війни — за підтримку нашого народу, прихисток для наших людей, військову допомогу. Щиро дякуємо. І, звісно, ми дуже вдячні за підтримку майбутнього членства в ЄС», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави розповів про технологічний досвід, який здобула Україна під час боротьби проти російської агресії, й запропонував поглиблювати співпрацю в оборонній галузі. Президент додав, що Україна відкрита до нових проєктів у галузях економіки, інфраструктури та реконструкції.

Джерело: Офіс Президента