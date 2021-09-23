У Нью-Йорку триває 76-та сесія Генеральної Асамблеї ООН. Цього року вона присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереженню довкілля та запобіганню глобальному потеплінню. Згідно із традицією, цього тижня на сесії виступатимуть лідери держав-членів ООН.

Звільнити заручників Кремля

Українська делегація на чолі із Президентом України Володимиром Зеленським прибула до Нью-Йорка у понеділок. У межах сесії глава Української держави зустрівся з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем, повідомляє пресслужба ОПУ. Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова підтримувати зусилля керівництва ООН у питанні реформування організації та зміцненні її ролі у подоланні глобальних викликів.

«Для нашого регіону таким викликом залишається російська агресія», — наголосив Президент. Він передав Антоніу Гутеррішу список з іменами 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Генсека ООН сприяти у звільненні заручників Кремля. Глава держави подякував співрозмовникові за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та ознайомив його з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі.

«Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля, обстріли українських позицій тривають», — повідомив Володимир Зеленський. Глава держави розповів Генеральному секретареві ООН про підсумки саміту «Кримської платформи» і наголосив, що Україна розраховує на всебічну підтримку роботи цієї ініціативи.

«Кінцева мета «Кримської платформи» — повернення Криму відновить повагу до Статуту ООН. Вважаю, що сприяння виконанню рішень «Кримської платформи» — обов’язок організації», — наголосив Президент.

Співрозмовники обговорили участь України в миротворчих операціях ООН. За словами Президента, понад 300 українських «блакитних шоломів» беруть участь у шести операціях з підтримання миру. Володимир Зеленський згадав, що Україна увійшла до десятка країн — найбільших постачальників товарів і послуг для потреб Секретаріату ООН.

«Ми готові нарощувати нашу участь у постачанні товарів і послуг, зокрема для операцій з підтримання миру, в ІТ-галузі та постачанні продовольства. Багато українських компаній здатні постачати якісні товари та послуги за конкурентоспроможними цінами», — сказав глава держави.

Питання українських реформ, енергетичної безпеки та секторальної співпраці Володимир Зеленський обговорив під час переговорів з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Політики скоординували позиції в контексті підготовки до 23-го саміту «Україна — ЄС», який має відбутися в Києві 12 жовтня. Глава держави наголосив, що визнання європейської перспективи та подальша інтеграція економіки України до внутрішнього ринку ЄС — серед ключових пріоритетів нашої держави. Президентка Єврокомісії відзначила істотний прогрес, якого досягла Україна на шляху реформ.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням енергетичної безпеки в Європі. Глава держави наголосив, що проект «Північний потік-2» є передусім безпековий виклик для європейського регіону. Президент зазначив, що Україна готова до проведення найближчим часом офіційних консультацій щодо «Північного потоку-2», а також інших питань, пов’язаних з монополізацією Росією газового ринку Європи.

Енергетичні проєкти та інвестиції

Ще однією важливою зустріччю стала розмова Володимира Зеленського із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава Української держави подякував лідерові Туреччини за тверду позицію щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією та участь Анкари у «Кримській платформі». Українсько-турецькі відносини мають стратегічний характер, тому столицям варто нарощувати темпи двосторонньої співпраці в політичній, торговельно-економічній, військово-технічній та гуманітарній галузях. У цьому контексті Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили питання взаємодії в галузі диверсифікації енергоносіїв, перебіг реалізації спільних проєктів, зокрема будівництво житла для представників кримськотатарського народу. Президенти домовились активізувати роботу щодо завершення укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Турецькою Республікою.

Перебуваючи у Нью-Йорку з робочим візитом, Володимир Зеленський зустрівся і з представниками американського бізнесу та потенційними інвесторами. Глава держави розповів, що Україна проводить масштабні трансформації, орієнтовані на впровадження європейських і євроатлантичних стандартів.

«Підтримка партнерів і союзників, насамперед США, для нас вкрай важлива», — зазначив він. Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила амбітний план змін у державі й закликав американських бізнесменів залучити до реалізації плану з трансформації країни. Того самого дня Президент поспілкувався із представниками української громади у Нью-Йорку та вручив державні нагороди.

«Вважаю, що ви наші найкращі посли. Тому що захищаєте за кордоном нашу державу, наш суверенітет, територіальну цілісність», — наголосив Володимир Зеленський.