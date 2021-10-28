Цього тижня Україна здобула важливу перемогу в Апеляційному суді Амстердама, який постановив повернути до нашої країни так зване скіфське золото. «Хочу, щоб усі ми керувалися саме позитивним настроєм. Інколи не все відбувається одразу. Але коли працюєш системно й наполегливо, все здійснюється. І це лише одна з перемог України в юридичній площині. Вона стала можливою завдяки наполегливій роботі юристів, дипломатів, представників МЗС, Мін’юсту та Мінкультури», — прокоментував під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за її злочини проти України — одна із ключових цілей зовнішньополітичної стратегії нашої держави. Ідеться і про морську справу, і про справу «Україна проти Росії», в якій державу-окупанта звинувачено в тероризмі та порушенні прав людини, і про багато інших.

Дмитро Кулеба закликав український бізнес активно користуватися міжнародними та іноземними судами для захисту своїх прав, які порушують на тимчасово окупованих територіях. МЗС системно працює, щоб ці справи були переможними, а Росія сповна відповідала за свої злочини.

Молодь ініціює об’єднання

А 27 жовтня в Києві відбулася зустріч молодіжного «Люблінського трикутника». «Люблінський трикутник» — це альянс, у якому Україна, Польща та Литва спільно зміцнюють Балто-Чорноморський регіон. І залучення молоді до його діяльності дуже важливе. Тож нині ці наміри отримали офіційне втілення. В українському МЗС представники молодіжних рад трьох країн разом з українською платформою публічної дипломатії підписали меморандум про співпрацю та інституційно започаткували цей молодіжний формат.

Дмитро Кулеба нагадав, що три національні молодіжні ради об’єднують загалом 264 молодіжні організації та 11 тисяч юних громадян трьох країн. «Схвалюю цю масштабну й важливу ініціативу громадянських суспільств наших країн. Нові покоління українців, поляків і литовців хочуть і будуть жити разом в єдиному європейському просторі», — запевнив очільник українського МЗС.

Молодіжний «Люблінський трикутник» реалізовуватиме культурну, соціальну та освітню взаємодію юних, обмін досвідом і спільні проєкти. У планах — студентські обміни та соціальні стипендії.

Міністр висловив сподівання на сприяння молоді у протидії дезінформації. А МЗС України готове і надалі активно залучати юних до своїх регіональних ініціатив.

Дунайська стратегія

Дмитро Кулеба поінформував, що 27 жовтня Україна офіційно очолила Стратегію Європейського Союзу для Дунайського регіону на наступний рік. У Братиславі відбулась офіційна церемонія передачі головування від Словаччини Україні, яку було представлено делегацією на чолі із заступником міністра розвитку громад та територій, національним координатором Дунайської стратегії Ігорем Корховим.

«Україна стала першою державою, яка, не будучи членом Євросоюзу, координуватиме діяльність 14 країн басейну річки Дунай та реалізацію стратегічних ініціатив ЄС у регіоні. І братиме участь у формуванні регіональної політики Євросоюзу на рівні держав-членів ЄС. Це свідчить про утвердження нашої держави як європейського гравця у Центральній Європі. Місія розпочинається 27 жовтня і триватиме до кінця 2022 року», — зазначив Дмитро Кулеба.

А 28 жовтня Посол України в Польщі та президент міста Вроцлав підпишуть офіційний договір про передачу в користування приміщення для Генерального консульства України в Польщі. Керівника установи вже призначено, і до кінця року Генконсульство розпочне повноцінну роботу в інтересах українських громадян і компаній.

«Це не остання нова дипломатична установа, яку ми відкриваємо. Робота триває, і будуть ще новини. А ми й надалі дбатимемо про безпеку наших громадян за кордоном і українських експортерів», — пообіцяв урядовець.

Амбітність «Асоційованого тріо»

Україна продовжує динамічно розвивати «Асоційоване тріо» із Грузією та Молдовою. І цього тижня глави урядів цих країн провели онлайн-зустріч, на якій запланували подальші кроки на урядовому рівні, що їх втілюватимуть для розвитку відносин та в інтересах наших суспільств. До пріоритетів увійшли розвиток торгівлі, цифровізація, охорона здоров’я, співпраця митниць і розвиток сполучення.

Очільник українського МЗС зазначив, що нині глави урядів активно готуються до саміту «Східного партнерства», який відбудеться 15 грудня у Брюсселі, отже обмінялися думками й очікуваннями від заходу. І разом працюватимуть, щоб саміт підтримав амбітні плани «Асоційованого тріо» для подальшої співпраці з Євросоюзом та інтеграції в це об’єднання на основі спільних цінностей, принципу «більше за більше» та підвищення добробуту наших громадян.