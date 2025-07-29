У День медичного працівника Президент і Прем’єр-міністр приділили увагу зусиллям медиків, які рятують воїнів та розвивають систему реабілітації й відновлення після поранень

Уряд анонсував зміни підходу до системи протезування та створення нових можливостей для розвитку в Україні ринку виробництва сучасних біонічних протезів.

«Протезування — сьогодні одне з головних завдань у соціальній політиці. Ми маємо зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався, з’являлося більше українських виробників», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона додала, що уряд планує запровадити гранти на біонічні протези.

Прозоро і максимально оперативно

«Процедура отримання протезів для військових та постраждалих цивільних має бути простою, прозорою і максимально оперативною. Саме тому Мінсоцполітики готує комплексне бачення, яке перезавантажить систему. Цей напрям — один із пріоритетів для мене як міністра, йому буде приділено значну увагу. Протез — це не просто технічний інструмент, а засіб для повернення людини до повноцінного, гідного життя після поранення», — зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

У межах візиту на виробництво біонічних протезів Esper Bionics, яке успішно масштабувалося до міжнародного рівня та нині має офіси у Нью-Йорку та Берліні, очільниця уряду та міністр соціальної політики, сім’ї та єдності ознайомилися з інноваційними українськими технологіями.

Флагманський продукт Esper Bionics — біонічна кисть Esper Hand потрапила до списку найкращих винаходів за версією TIME. Компанія виготовляє майже 50 біонічних кистей щомісяця і планує наростити виробництво до 500 на рік. Нове покоління протезів, яке готують до випуску, буде технологічно вдосконаленим та доступнішим за ціною. Це відповідатиме граничній вартості протезів, встановленій державою, для безоплатного забезпечення протезами осіб з інвалідністю та військових з ампутаціями внаслідок участі в бойових діях.

Днями також відбулися зустрічі з фахівцями з реабілітації, виробниками та керівниками реабілітаційних центрів. За підсумками Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності і Міністерство охорони здоров’я визначать чіткий план врегулювання проблемних питань.

Денис Улютін наголосив, що система протезування має стати частиною повного маршруту реабілітації людини. Нині у фокусі роботи Мінсоцполітики за цим напрямом три ключові завдання:

протезування як частина реабілітації — із чітким маршрутом: від моменту ампутації до підбору протеза, навчання користування, супроводу й повернення людини до повноцінного життя, зокрема роль громад щодо адаптації, супроводу та працевлаштування людини після встановлення протеза;

прозоре ціноутворення на кожному етапі допомоги, яке дасть змогу ефективніше витрачати кошти й охопити більшу кількість людей, які проходять протезування;

державна підтримка розвитку українських виробників протезів задля системного забезпечення людей якісним сучасним протезуванням.

Подяка за жертовну працю Подяка за жертовну працю

У День медичного працівника України Президент Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками в одному з медцентрів системи МВС і відзначив їх державними нагородами.

«Хочу привітати всіх наших лікарів, медичних сестричок і братів та всіх, хто присвятив своє життя надзвичайно важливій меті — лікувати та рятувати. Лікувати, рятувати наших українців, допомагати з реабілітацією, допомагати передусім нашим воїнам сьогодні», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що навіть у дуже небезпечних умовах поблизу фронту і в прикордонних регіонах наші люди отримують медичну допомогу. За словами глави держави, надзвичайно важлива праця всіх, хто розвиває в Україні систему реабілітації, відновлення після поранень.

«Тут і державні установи, тут і багато комунальних установ, і багато приватних установ, багато ініціатив у нашому суспільстві є. Є команди, є фахова доказова системна реабілітація», — наголосив Президент.

Він подякував українським медикам за роботу й закликав пам’ятати всіх лікарів, медичних сестер і братів, бойових медиків, які загинули від російських ударів. Їхню пам’ять присутні вшанували хвилиною мовчання.

Глава держави відзначив військових і цивільних медиків орденами й медалями та присвоїв почесні звання «Заслужений лікар України» і «Заслужений працівник охорони здоров’я України».

Нагороди отримали бойові медики, які в складних умовах евакуюють поранених воїнів з поля бою та надають першу медичну допомогу, а також цивільні медпрацівники, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення допомагають постраждалим, продовжують працювати у прифронтових регіонах і організовують роботу медичних служб.

Володимир Зеленський заслухав доповідь про особливості діяльності медичного підрозділу, який забезпечує надання допомоги пораненим воїнам. У закладі є повний цикл лікування та реабілітації, зокрема є медико-психологічна підтримка. Президент перевірив, як працюють відділення денного стаціонару, палати, операційний блок, а також кабінети ендоскопічної, рентгенологічної, флюорографічної та ультразвукової діагностики.

Представники медичного центру продемонстрували спеціалізований транспорт, який використовують для евакуації та надання допомоги в бойових умовах. Зокрема це автомобілі екстреної медичної допомоги, бронеавтомобіль «Новатор-2С», призначений для медичної евакуації поранених з поля бою, а також мобільний хірургічний комплекс, що дає змогу здійснювати стабілізаційні втручання безпосередньо в зоні бойових дій.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство соціальної політики