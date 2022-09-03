ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну тришарошкових доліт незалежно від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі – Закон) за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 11.10.2021 № СП-511/2021/4411-03 було порушено спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну тришарошкових доліт незалежно від країни походження та експорту (далі – розслідування).
Згідно із зазначеним рішенням Комісії об'єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:
тришарошкові бурові долота з робочими частинами, відмінними від природного або штучного алмазу, що класифікуються за кодами
ex8207 13 00 00 та ex8207 19 90 00 згідно з УКТЗЕД. Позначка «ех» поряд з класифікаційним кодом означає, що спеціальне розслідування здійснюється щодо товарів, опис яких визначено у рішенні.
Строк проведення розслідування продовжено до 11 місяців.
Відповідно до Закону Комісія розглянула звіт та матеріали Мінекономіки про результати проведення розслідування та встановила, що застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України.
У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону Комісія прийняла рішення від 31.08.2022 № СП-534/2022/441-01, згідно з яким вирішила припинити спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну тришарошкових доліт незалежно від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів.
Рішення Комісії від 31.08.2022 № СП-534/2022/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі