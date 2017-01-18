Ця подія, що відбулася на територіях Кобеляцького та Козельщинського районів Полтавської області, — відповідь скептикам, які заявляють, що в Україні все зупинилося і не роблять нічого хорошого. Роблять. Ті, хто їздив дорогою Полтава — Олександрія до ремонту, а таких багато, не забули, що, незважаючи на її величезне народногосподарське значення (сполучає промислові й культурний центри Полтавщини та є складовою міжнародної магістралі Полтава — Кіровоград — Кишинів — Гургулешти — Галац — Слобозія), вона була вся в латках різної величини і конфігурації.

Її десятиріччями трясли й утрамбовували тисячі машин, серед них великоваговий транспорт, а капітально відремонтувати в області не наважувалися чи не мали змоги 30 років. Ямкові ремонти до уваги не беру, оскільки вони забезпечували тимчасовий ефект, бо дорогу будували у 1950-х окремими ділянками, з покриттям із бруківки, дьогтегрунту та чорного щебеню. Тобто фактично без належної основи.

Робота на совість

Лише торік скресла крига, коли будівництво та ремонти шляхів стали пріоритетом роботи обласної влади. Тоді вона залучила адміністрації районів, службу автомобільних доріг. З державної та обласної скарбниць надали певні кошти, недалеко від обласного центру оперативно збудували асфальтобетонний завод, і закрутилося. Розповідають, голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко та начальник Служби автомобільних доріг у Полтавській області Володимир Трояновський ледь не ночували на будівництві шляхів. Торік якістю ремонту дороги Полтава — Олександрія опікувався навіть Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Виходить, для того, щоб робити справу, не так і багато треба, достатньо бажання. А потім уже люди шукають способи, як його матеріалізувати.

Про це подумав, коли наш автобус зупинився біля лискучих відбійників капітально відремонтованого і розширеного із 7 до 9 метрів мосту через річечку Оленівка. На шляху Полтава — Олександрія розташовано 20 аналогічних мостових споруд, 17 із них збудовано в період із 1951 по 1967 рік. 4 з них уже відремонтували полтавці торік. Незабаром надійде черга й інших. Зокрема, у 2017 році планують капітально відремонтувати 13.

Краї мосту ще не оброблено остаточно, тому добре видно структуру мостового покриття: шар щебенево-мастикового асфальтобетону, підсилені двома шарами геосинтетичної решітки основи. Таке покриття витримає значні навантаження, не розтане на сонці і не розтріскається на сильному морозі. Навіть дилетантові зрозуміло, що ремонт виконано на совість. Володимир Трояновський повідомив, що гарантійний термін експлуатації такого покриття — 25 років. Принагідно уточнив, що з 111,2 кілометра дороги Полтава — Олександрія, що перебувають на балансі їхньої служби в межах Полтавської області, основні види робіт поки що завершено на відрізку 23,4 кілометра.

Джерела фінансування є

За словами фахівця, дорожники мали б зробити більше у 2016 році, та через те, що під трасою немає фундаменту, а інтенсивність руху тут велика, довелося терміново змінювати проектне рішення, застосовувати іншу технологію. А це потребувало часу. Зросла і вартість робіт, їхня служба змушена була провести додаткові тендери. Та нині ці проблеми розв’язано, в Укравтодорі розглядають можливість переведення дороги з другої категорії в першу.

Загалом торік область спрямувала на ремонти шляхів 55 мільйонів гривень. Та ще 300 мільйонів гривень з держбюджету. А в цьому році витрати на шляхи збільшать. Хоч би тому, що 99,7% передбачених торік коштів освоєно. Обсяг фінансування доріг залежатиме від перевиконання обласного бюджету.

Перший заступник голови Полтавської обласної ради Євген Холод вважає, що область спроможна надати на ремонт доріг не менш ніж 200 мільйонів гривень. І пояснив, де їх можна взяти: «Джерела? Ми відкриваємо у 2017 році шлюзи для нашого нафтогазового комплексу, відчиняємо двері для освоєння родовищ і сподіваємося отримати кошти — 5% рентних платежів. Плюс отримаємо від них кошти відповідно до укладених соціальних угод. Ці гроші плануємо витратити насамперед на дороги».

За словами чиновника, відремонтовані ділянки дороги Полтава — Олександрія вже дали йому змогу відчути комфорт від поїздок автомобілем і зекономити час. «Живу в Кременчуці, в Полтаву їжджу тричі на тиждень. До ремонту дорога в один бік займала приблизно півтори години, а тепер доїжджаю за годину. Маю сподівання, що у 2017 році всі полтавці долатимуть цю відстань за 40 хвилин. Плани обласної ради — зробити нинішній рік роком доріг», — каже він.

Назвав відкриття руху на відремонтованих ділянках автодороги Полтава — Олександрія знаковим і голова Полтавської ОДА Валерій Головко. Акцентувавши на тому, що слова нинішньої влади не розходяться з ділами, обласний очільник поінформував, що у 2017 році ремонт цієї дороги буде повністю завершено. Уже готова проектно-кошторисна документація, підтверджено відповідне фінансування з бюджетів усіх рівнів. До речі, для продовження робіт на цій дорозі на нинішній рік у держбюджеті закладено майже мільярд гривень. Валерій Головко сподівається, що будівельники зроблять майже ідеальними всі дороги краю.