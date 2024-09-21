Учора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів у Києві зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Очільник українського уряду привітав її з переобранням на посаду та подякував за неймовірну підтримку.

Під час зустрічі сторони домовилися наприкінці цього або на початку наступного року провести в Києві спільне засідання уряду України та Колегії Єврокомісії.

«Вдячні за фінансову допомогу в межах програми Ukraine Facility. Отримали вже 12 мільярдів євро. Сподіваємося до кінця року отримати всі очікувані 16 мільярдів євро. Наступного року розраховуємо на підтримку в такому самому обсязі», — сказав Прем’єр-міністр.

За словами глави уряду, Україна розраховує на започаткування фінансового інструменту для нашої держави в новому бюджеті ЄС на 2028—2034 роки. Зокрема, Україна пропонує збільшити фінансову пропозицію для нашої держави з 200 до 400 млрд євро та запровадити окрему бюджетну програму.

Прем’єр-міністр висловив подяку Урсулі фон дер Ляєн та Європейській комісії за започаткування нової програми макрофінансової підтримки на суму 35 млрд євро.

«Цінуємо швидке надання перших 1,4 мільярда євро з надприбутків від російських активів на оборону нашої держави», — наголосив Денис Шмигаль.

Україна, за його словами, також розраховує на використання без обмежень і затримок коштів з Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру для компенсації державам-членам ЄС витрат на закупівлю озброєння для України від українських виробників.

Сторони також обговорили план Єврокомісії, що передбачає десять конкретних кроків солідарності з Україною в енергетиці.

«Це постачання засобів резервного живлення, установок для децентралізованої генерації і збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС», — зазначив Прем’єр-міністр.

Під час зустрічі Денис Шмигаль запропонував Урсулі фон дер Ляєн реалізувати соціально відповідальний проєкт — здорове харчування у школах для українських дітей 1—4 класів.

«Цей проєкт реалізують з ініціативи та за підтримки першої леді України Олени Зеленської. Усі наші діти страждають від війни, і така підтримка для них необхідна», — наголосив Прем’єр.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що буде рада приєднатися до цієї програми, адже це підтримає українських дітей, родини та громади.

Денис Шмигаль подякував Президентові Єврокомісії за особисте лідерство в прискоренні євроінтеграційних процесів, підтримку України у всьому спектрі питань: «Ми всі впевнені, що наші спільні зусилля зроблять Україну та Європейський Союз сильнішими та успішнішими».

Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори з Урсулою фон дер Ляєн під час спільної пресконференції: «Переговори були максимально змістовними. Пріоритети очевидні: оборона України. Наші позиції, наші воїни, цілком справедливий тиск на росію за війну. Підтримка нашої стійкості — України та всієї Європи. Особливо актуальне питання зараз, перед зимою, — енергетика, захист і відновлення об’єктів нашої інфраструктури».

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн докладно обговорили підтримку української енергетики: потреби, необхідні ресурси та посилення захисту критично важливих об’єктів.

Окремо Президент відзначив оголошене напередодні рішення про додаткову підтримку від ЄС для підготовки до зими на суму майже 160 млн євро, з яких 100 млн — з доходів від заморожених російських активів.

Глава держави наголосив, що необхідне повне використання заморожених російських активів для захисту України від агресії рф, чіткий механізм надання тих 50 мільярдів доларів США, щодо яких є згода й загальне рішення на політичному рівні, а також посилення санкцій проти держави-агресора.

Володимир Зеленський також відзначив спільну роботу заради повної реалізації формули миру. За його словами, потрібно максимально посилити Україну, щоб уже цього року провести другий Саміт миру.

Окрему увагу лідери приділили вступу України в ЄС.

«Наші команди працюватимуть для прискорення процесу таких важливих для нас переговорів», — додав Президент.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європейська комісія розробила план підтримки української енергетики в зимовий період. Він передбачає відновлення 2,5 ГВт енергопотужностей, а також продовження приєднання України до європейської енергетичної мережі. Крім того, ЄС планує експортувати в Україну 2 ГВт електроенергії та забезпечити стабільне енергопостачання в усіх регіонах. Завдяки цьому вдасться покрити понад 25% енергетичних потреб узимку.

«Зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни, сонячні панелі. Також ми обговорювали питання, які стосуються захисту електростанцій», — зазначила Президент Єврокомісії.

За її словами, Європейська комісія ухвалила пропозиції, які дадуть ЄС змогу надати Україні кредит обсягом до 35 млрд євро з пакета допомоги, про який домовилася «Група семи».

«Дуже важливо, що цей кредит буде передано безпосередньо у ваш державний бюджет. Це поліпшить макрофінансову стабільність України та надасть вам значну фіскальну підтримку. Ви вирішуватимете, як найкраще використовувати ці кошти», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський має намір 26 вересня представити план перемоги Президентові США Джозефу Байдену. Про це глава Української держави повідомив під час спільної пресконференції із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Президент Української держави зазначив, що не розкриває деталей плану перемоги, адже спершу має обговорити його із Джозефом Байденом. За його словами, реалізація окремих пунктів плану залежить лише від рішення США. Глава Української держави розраховує на підтримку Президента Сполучених Штатів і швидке втілення плану спільно з партнерами.

«План розрахований на рішення, які повинні статися, починаючи вже із жовтня й до грудня. І не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважатимемо, що план спрацює», — додав Володимир Зеленський.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ