Всесвітня метеорологічна організація — спеціальна установа ООН, що вивчає клімат, — оголосила переможців щорічного конкурсу на найкращі фото погодних явищ. Їх ВМО використає для календаря на 2021 рік.

13 світлин-переможців обирали фотографи й метеорологи ВМО із 70 фотографій, відібраних із понад тисячі кандидатів через народне голосування. Як стверджують в організації, враховували кількість голосів, а також фотографічну й метеорологічну цінність світлини.

Згідно з повідомленням пресслужби ВМО, одна зі світлин стане  обкладинкою календаря на 2021 рік, а решту використають для позначення окремих місяців. Та погодні явища позували настільки розмаїто, що в майбутньому у Всесвітній метеорологічній організації планують оприлюднити решту знімків, які набрали найбільше голосів.

«Ізольований». Порт Макуорі, Австралія. Фото Will Eades / via WHO

«Серцебиття». Рамблер-канал, Гонконг. Фото Chan Kam Wing / via WMO

«Місто туману». Коян, Південна Корея. Фото Chunseong Bang / via WMO

«Плавання між льодом та айсбергами в морі Беллінсгаузена, Антарктика». Фото Gonzalo Bertolotto / via WMO

«Сезон дощів на Мадагаскарі». Морондава, Мадагаскар. Фото Shravan Regret Iyer / via WMO

«Подвійна веселка над рівнинами Кароні». Кароні, Тринідад і Тобаго. Фото Ziad Joseph / via WMO

«Подвійна веселка над Клаксвіком». Фарерські острови, Данія. Фото Marko Korosec / via WMO

«Міжзоряний поріг». Район Лас-Кондес, Сантьяго, Чилі. Фото Alberto Flores Fernandez / via WMO

«Веселка після шторму». Острів Паг, Хорватія. Фото Zrinka Balabanic / via WMO

«Неймовірна суперкомірка в Колорадо».Барлінгтон, США. Фото Guillaume Hobam / via WMO

«Водяний смерч на морі». Острів Лошинь, Хорватія. Фото Sandro Puncet / via WMO

«Македонія». Шар-Планина, Македонія. Фото Vladimir Tadic / via WMO

«Місячне світло у зимовому лісі». Сендай, Японія. Фото Yoshiaki Sato / via WMO