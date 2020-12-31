В ООН показали найкращі світлини, які свідчать, що 2020 рік був непростим, а стане незабутнім

Всесвітня метеорологічна організація — спеціальна установа ООН, що вивчає клімат, — оголосила переможців щорічного конкурсу на найкращі фото погодних явищ. Їх ВМО використає для календаря на 2021 рік.

13 світлин-переможців обирали фотографи й метеорологи ВМО із 70 фотографій, відібраних із понад тисячі кандидатів через народне голосування. Як стверджують в організації, враховували кількість голосів, а також фотографічну й метеорологічну цінність світлини.

Згідно з повідомленням пресслужби ВМО, одна зі світлин стане обкладинкою календаря на 2021 рік, а решту використають для позначення окремих місяців. Та погодні явища позували настільки розмаїто, що в майбутньому у Всесвітній метеорологічній організації планують оприлюднити решту знімків, які набрали найбільше голосів.