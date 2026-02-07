У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр­міністром Польщі Дональдом Туском, впродовж якої лідери мали продуктивну змістовну розмову щодо багатьох актуальних питань.

Формується 48­й пакет допомоги

«Передовсім хочу подякувати Польщі — Польській державі, польському народові — за підтримку України й зараз, у час нашого захисту від російського вторгнення, і за всі роки після відновлення незалежності України. Польща була і, я дуже розраховую, завжди буде надійним другом України, а отже всього нашого регіону та всієї вільної Європи», — сказав глава держави.

Президент поінформував про ситуацію в Україні — в енергетиці та її відновленні після щоденного російського терору. Прем’єр­міністр Польщі висловив співчуття українцям у зв’язку з російськими терористичними ударами по об’єктах енергетики та житлових будинках, що є причиною відсутності опалення, електропостачання та води в умовах таких сильних морозів.

Володимир Зеленський подякував Дональдові Туску, його команді та всьому польському суспільству за допомогу Україні енергетичним обладнанням, передусім генераторами.

Лідери обговорили енергетичну співпрацю і те, що може посилити Україну та Польщу. Зокрема йшлося про реалізацію проєктів з розбудови енергетичної мережі в обох країнах. Президент і Прем’єр­міністр розраховують на плідну роботу команд передусім на рівні міністрів енергетики та фінансів.

«І якщо говорити про постачання газу в Європу й зокрема Україну, Польща вже працює щодо цього з нами, і будемо збільшувати цей напрям, збільшувати обсяги постачання скрапленого газу», — додав Володимир Зеленський.

Значну частину обговорення було присвячено спільним програмам захисту. Лідери говорили про подальшу участь Польщі у програмі PURL, повноцінну участь України в програмі SAFE та спільне виробництво. Володимир Зеленський і Дональд Туск підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонних матеріалів у Польщі та Україні. Завдяки цим домовленостям буде забезпечено розвиток цифрової інфраструктури, робототехніки та безпілотних систем.

«Готуємося разом виробляти дрони, разом із Польщею робити копродакшн — і все це буде — виробляти дрони та іншу зброю. Саме наша держава має актуальну експертизу, напевно, зараз найбільшу, через те, що ми проходимо через війну, — найбільшу експертизу щодо того, яка зброя реально працює в сучасній війні та що може допомогти. Таку зброю маємо разом виробляти для захисту своїх держав та Європи», — наголосив Президент.

«Будемо також співпрацювати над подальшим постачанням в Україну озброєння та допомоги у війні з росією. Сорок сьомий пакет уже готовий. Сорок восьмий зараз формуємо. Ми також обговорили, як підтримати Україну в плані протиповітряної оборони. Зразу після повернення до Польщі я буду вкотре розмовляти з генералами, міністром оборони про те, як найшвидше та найефективніше підтримати Україну в боротьбі з повітряною агресією росії», — зазначив Дональд Туск.

Окремо лідери говорили про дипломатичні зусилля для закінчення війни. Президент поінформував про роботу переговорної команди України в Абу­Дабі у тристоронньому форматі.

«Ми маємо закінчити цю війну реально — надійними гарантіями безпеки для України. Це гарантії для всього регіону. І найголовніше — у росії не має бути жодної винагороди за агресію. Війна має закінчитися так, щоб у кремля ніколи не було бажання знову починати агресію проти України чи проти інших держав Європи», — акцентував Володимир Зеленський.

За словами глави держави, Україна розраховує на подальшу підтримку від Польщі всіх заходів тиску Євросоюзу на рф: рішень для блокування російських нафтових танкерів та сильного 20­го пакета санкцій.

«Також вдячні за принципову позицію Польщі щодо російських активів — вони мають працювати на захист від росії, на відновлення після агресії росії. І всі рішення, які для цього потрібні, мають працювати. Уже є рішення про 90 мільярдів підтримки для України на два роки. Маємо досягти результату й щодо всього обсягу російських коштів», — додав Президент.

Сторони обговорили активну участь Польщі та польських компаній у відновленні України й підготовку до міжнародної конференції з питань відновлення, яка цього року відбудеться саме в Польщі, у Гданську.

Президент України і Прем’єр­міністр Польщі в Києві вшанували пам’ять полеглих українських Захисників і Захисниць. Вони пройшли вздовж Стіни Пам’яті біля Михайлівського собору та віддали шану загиблим українським воїнам.

Спільна протидія агресорові

Візит Прем’єр­міністра Польщі Дональда Туска до Києва вкотре засвідчив солідарність Польщі та польського народу з Україною. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Ми приділили багато уваги питанню спільної протидії викликам повномасштабного вторгнення росії, вплив якого відчуває вся Європа, зокрема і Польща, — зазначила Юлія Свириденко. — Ключовий фокус — продовження військової допомоги для протидії терористичним атакам росіян на цивільну інфраструктуру і наші міста».

Юлія Свириденко і Дональд Туск обговорили ще одну важливу тему співпраці — енергетику, зокрема шляхи швидкого відновлення та забезпечення дієвого захисту нашої енергетичної інфраструктури.

«Продовжуємо співпрацю між нашими нафтовими і газовими підприємствами, а також обговорили збільшення потужності інтерконекторів між нашими державами», — повідомила очільниця уряду.

Днями перша 2026 року партія американського LNG зайшла в Україну саме завдяки співпраці українських і польських енергетичних компаній.

«Разом нарощуватимемо обсяги постачання скрапленого газу для забезпечення енергетичної стабільності України в період сильних морозів і безпрецедентних російських атак на енергетичну інфраструктуру», — зазначила Юлія Свириденко.

На продовження розмови Президента України та Прем’єр­міністра Польщі на зустрічі глав урядів обговорили практичну співпрацю з розвитку нашої прикордонної та логістичної інфраструктури, збільшення масштабів і можливостей сполучення між Україною та Польщею.

«Приділили увагу підготовці до проведення Ukraine Recovery Conference, яку цього року прийматиме Польща. Також готуємося до чергового засідання спільної Українсько­польської комісії з питань економічного співробітництва та нового раунду міжурядових консультацій», — повідомила Юлія Свириденко.

Очільниця уряду зазначила, що на зустрічі окрему увагу приділили українцям, які перебувають у Польщі, забезпеченню їхніх потреб. Адже українці стали важливою частиною польського суспільства і забезпечують понад 2,7% ВВП Польщі (дані 2024 року).

«Ми вдячні Польщі за підтримку наших людей та України в часи викликів для нашої спільної безпеки», — висловила вдячність Юлія Свириденко.

