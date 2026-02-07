У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єрміністром Польщі Дональдом Туском, впродовж якої лідери мали продуктивну змістовну розмову щодо багатьох актуальних питань.
Формується 48й пакет допомоги
«Передовсім хочу подякувати Польщі — Польській державі, польському народові — за підтримку України й зараз, у час нашого захисту від російського вторгнення, і за всі роки після відновлення незалежності України. Польща була і, я дуже розраховую, завжди буде надійним другом України, а отже всього нашого регіону та всієї вільної Європи», — сказав глава держави.
Президент поінформував про ситуацію в Україні — в енергетиці та її відновленні після щоденного російського терору. Прем’єрміністр Польщі висловив співчуття українцям у зв’язку з російськими терористичними ударами по об’єктах енергетики та житлових будинках, що є причиною відсутності опалення, електропостачання та води в умовах таких сильних морозів.
Володимир Зеленський подякував Дональдові Туску, його команді та всьому польському суспільству за допомогу Україні енергетичним обладнанням, передусім генераторами.
Лідери обговорили енергетичну співпрацю і те, що може посилити Україну та Польщу. Зокрема йшлося про реалізацію проєктів з розбудови енергетичної мережі в обох країнах. Президент і Прем’єрміністр розраховують на плідну роботу команд передусім на рівні міністрів енергетики та фінансів.
«І якщо говорити про постачання газу в Європу й зокрема Україну, Польща вже працює щодо цього з нами, і будемо збільшувати цей напрям, збільшувати обсяги постачання скрапленого газу», — додав Володимир Зеленський.
Значну частину обговорення було присвячено спільним програмам захисту. Лідери говорили про подальшу участь Польщі у програмі PURL, повноцінну участь України в програмі SAFE та спільне виробництво. Володимир Зеленський і Дональд Туск підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонних матеріалів у Польщі та Україні. Завдяки цим домовленостям буде забезпечено розвиток цифрової інфраструктури, робототехніки та безпілотних систем.
«Готуємося разом виробляти дрони, разом із Польщею робити копродакшн — і все це буде — виробляти дрони та іншу зброю. Саме наша держава має актуальну експертизу, напевно, зараз найбільшу, через те, що ми проходимо через війну, — найбільшу експертизу щодо того, яка зброя реально працює в сучасній війні та що може допомогти. Таку зброю маємо разом виробляти для захисту своїх держав та Європи», — наголосив Президент.
«Будемо також співпрацювати над подальшим постачанням в Україну озброєння та допомоги у війні з росією. Сорок сьомий пакет уже готовий. Сорок восьмий зараз формуємо. Ми також обговорили, як підтримати Україну в плані протиповітряної оборони. Зразу після повернення до Польщі я буду вкотре розмовляти з генералами, міністром оборони про те, як найшвидше та найефективніше підтримати Україну в боротьбі з повітряною агресією росії», — зазначив Дональд Туск.
Окремо лідери говорили про дипломатичні зусилля для закінчення війни. Президент поінформував про роботу переговорної команди України в АбуДабі у тристоронньому форматі.
«Ми маємо закінчити цю війну реально — надійними гарантіями безпеки для України. Це гарантії для всього регіону. І найголовніше — у росії не має бути жодної винагороди за агресію. Війна має закінчитися так, щоб у кремля ніколи не було бажання знову починати агресію проти України чи проти інших держав Європи», — акцентував Володимир Зеленський.
За словами глави держави, Україна розраховує на подальшу підтримку від Польщі всіх заходів тиску Євросоюзу на рф: рішень для блокування російських нафтових танкерів та сильного 20го пакета санкцій.
«Також вдячні за принципову позицію Польщі щодо російських активів — вони мають працювати на захист від росії, на відновлення після агресії росії. І всі рішення, які для цього потрібні, мають працювати. Уже є рішення про 90 мільярдів підтримки для України на два роки. Маємо досягти результату й щодо всього обсягу російських коштів», — додав Президент.
Сторони обговорили активну участь Польщі та польських компаній у відновленні України й підготовку до міжнародної конференції з питань відновлення, яка цього року відбудеться саме в Польщі, у Гданську.
Президент України і Прем’єрміністр Польщі в Києві вшанували пам’ять полеглих українських Захисників і Захисниць. Вони пройшли вздовж Стіни Пам’яті біля Михайлівського собору та віддали шану загиблим українським воїнам.
Спільна протидія агресорові
Візит Прем’єрміністра Польщі Дональда Туска до Києва вкотре засвідчив солідарність Польщі та польського народу з Україною. На цьому наголосила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
«Ми приділили багато уваги питанню спільної протидії викликам повномасштабного вторгнення росії, вплив якого відчуває вся Європа, зокрема і Польща, — зазначила Юлія Свириденко. — Ключовий фокус — продовження військової допомоги для протидії терористичним атакам росіян на цивільну інфраструктуру і наші міста».
Юлія Свириденко і Дональд Туск обговорили ще одну важливу тему співпраці — енергетику, зокрема шляхи швидкого відновлення та забезпечення дієвого захисту нашої енергетичної інфраструктури.
«Продовжуємо співпрацю між нашими нафтовими і газовими підприємствами, а також обговорили збільшення потужності інтерконекторів між нашими державами», — повідомила очільниця уряду.
Днями перша 2026 року партія американського LNG зайшла в Україну саме завдяки співпраці українських і польських енергетичних компаній.
«Разом нарощуватимемо обсяги постачання скрапленого газу для забезпечення енергетичної стабільності України в період сильних морозів і безпрецедентних російських атак на енергетичну інфраструктуру», — зазначила Юлія Свириденко.
На продовження розмови Президента України та Прем’єрміністра Польщі на зустрічі глав урядів обговорили практичну співпрацю з розвитку нашої прикордонної та логістичної інфраструктури, збільшення масштабів і можливостей сполучення між Україною та Польщею.
«Приділили увагу підготовці до проведення Ukraine Recovery Conference, яку цього року прийматиме Польща. Також готуємося до чергового засідання спільної Українськопольської комісії з питань економічного співробітництва та нового раунду міжурядових консультацій», — повідомила Юлія Свириденко.
Очільниця уряду зазначила, що на зустрічі окрему увагу приділили українцям, які перебувають у Польщі, забезпеченню їхніх потреб. Адже українці стали важливою частиною польського суспільства і забезпечують понад 2,7% ВВП Польщі (дані 2024 року).
«Ми вдячні Польщі за підтримку наших людей та України в часи викликів для нашої спільної безпеки», — висловила вдячність Юлія Свириденко.