Головна тема Міжнародного форуму «Сила спортивної дипломатії», який відбувся 3 грудня у просторі UNIT.City, — роль спорту у приверненні уваги міжнародної спільноти до війни в Україні та зміцненні міжнародної підтримки.

Відкриваючи захід, міністр молоді та спорту Матвій Бідний наголосив, що кожен спортсмен має велику аудиторію, особливо для молоді. Це стосується і великих спортивних заходів, адже це демонстрація можливостей держави, її сили та потенціалу. Міністр наголосив, що Україна — спортивна країна, і успіхи у спорті — частина нашого національного бренду.

«Ми здобули одну з найбільших перемог, коли прапор країни-терориста був заборонений на міжнародних спортивних подіях, зокрема на Олімпійських іграх в Парижі. Однак важливо нарощувати тиск, продовжувати боротьбу в цьому напрямі», — зазначив він.

До форуму долучився керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Під час відеозвернення до учасників заходу він зазначив, що важливий кожен голос, який зможе доносити правду про події в Україні до людей різних країн, зокрема й голос спортсменів: «Лише сила здатна примусити росію до миру. росія має програти, щоб інші народи не були вимушені щоночі сидіти в бомбосховищах, а сотні інших міст не стерли з лиця землі».

Про взаємодію культурної та спортивної дипломатій задля підтримки українського суспільства в умовах широкомасштабної війни росії проти України розповіла заступник керівника Офісу Президента України Олена Ковальська. Вона зокрема наголосила на прикладах ефективної співпраці спорту та культури, об’єднаних спільною метою.

«Кейс Олімпійських ігор цього року — симбіоз спортивної і культурної дипломатії, — зазначила Олена Ковальська. — Наш ворог вкладає дуже багато грошей у пропаганду, просування своїх наративів, своєї культури і спорту. У росії є великі гроші, а в нас є наша сила, наші партнери, наші амбасадори — спортсмени, та спільна мета — перемога».

За словами міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького, спорт, наука, мистецтво — невіддільні частини культурного коду нації. Це складові того, що робить нас українцями.

«Культура — та сила, що поєднує науку, освіту, мистецтво і спорт. Саме тому ворог насамперед спрямовує свої удари на нашу культуру: історичну спадщину, спортсменів, митців. Болісно усвідомлювати масштаби втрат серед спортсменів, які загинули через цю війну. Є також втрати серед українських митців, які добровільно стали на захист Батьківщини. Ворог добре розуміє, що саме культура як основа нашої дипломатії та єдності — його головна мішень», — заявив Микола Точицький.

На переконання міністра спорту, туризму, громадянського суспільства та молоді Великої Британії Стефані Пікок, з моменту жорстокого та невиправданого повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року українці борються не лише за території, а й за свою ідентичність, культуру та свободу: «Ми й надалі підтримуватимемо українських спортсменів та український народ. Це внесок у спорт, надію, єдність і віру, що майбутнє України буде світлим».

«Віримо в унікальну позитивну силу спорту, яка здатна об’єднувати людей, створювати міжкультурні зв’язки та підтримувати цілі зовнішньої політики США, спрямовані на просування миру та демократії, — зазначила помічниця Державного секретаря в Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США Лі Саттерфілд. — Цього літа, коли українські олімпійські та паралімпійські чемпіони піднімалися на п’єдестал, коли звучав гімн України і майорів український прапор, це стало потужним нагадуванням українцям та громадянам інших країн, що Україна залишається сильною та гордою».

Прославлений чеський хокеїст олімпійський чемпіон Домінік Гашек зазначив, що всі спортивні змагання, в яких беруть участь російські спортсмени, можна розглядати як підтримку російської агресії та імперських амбіцій. Такі заходи фактично стають платформами для реклами війни, яку веде росія, і сприяють легітимізації її злочинів.

«Кожен спортивний захід, де присутні російські спортсмени, фактично підтримує війну, яка забирає людські життя і спричиняє величезні економічні збитки. Участь росіян у спортивних заходах знижує ефективність санкцій проти агресора, створюючи враження, що війна не має серйозних наслідків для росії. Тому необхідно чітко усвідомлювати, що така участь не є нейтральною і має прямі наслідки і для жертв війни, і для міжнародної економіки», — зазначив він.

Симбіоз культури і спорту — потужний інструмент для об’єднання суспільства, формування національної ідентичності та зміцнення позиції України на міжнародній арені, особливо в умовах воєнних викликів. Голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт акцентував на важливості ізоляції російських спортсменів від міжнародних змагань.

У межах панельної дискусії «Спортивний амбасадор» українські спортсмени, серед яких Олександр Усик, Ольга Харлан, Анатолій Трубін, поділилися досвідом використання спорту як платформи для поширення інформації про війну в Україні.

Ще однією надважливою темою форуму стала інтеграція ветеранів у суспільство за допомогою спорту. Учасники дискусії порушили проблеми та шляхи вирішення питань реабілітації ветеранів через спорт, адаптації світових практик до українських реалій та участі України в Invictus Games 2025.

Джерела: Міністерство культури та стратегічних комунікацій

Міністерство молоді та спорту