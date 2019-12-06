Незабаром виповнюється 10 років, як Україна Законом від 16.12.2009 року ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю. Відтоді наша держава взяла на себе зобов’язання забезпечувати повноцінне життя людей з інвалідністю в усіх сферах, зокрема у сфері зайнятості.

В Україні на законодавчому рівні визначено квоту для працевлаштування осіб з інвалідністю. Так, статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» нормативно визначено кількість робочих місць (4%) для зайнятості осіб з інвалідністю. У разі якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця.

Згідно із дослідженнями експертів, у багатьох країнах Євросоюзу також встановлено квотування для працевлаштування людей з інвалідністю. Втім, у таких країнах, як США, Великобританія, країнах Скандинавії, Канаді немає системи квот для людей з інвалідністю, але водночас там вимагають від роботодавців позитивного ставлення до прийому на роботу людей, які мають обмежені можливості із здоров’ям, а також особливе значення приділяють оснащенню робочих місць під особливі потреби. Загалом у Європі, в підходах до зайнятості людей з інвалідністю, спостерігається тенденція переходу від медичної моделі «реабілітації людей з інвалідністю» до моделі підготовки робочої сили, орієнтованої на можливості людей. Це дозволяє людям з інвалідністю займати повноцінне місце в суспільстві та власними силами забезпечувати собі гідний рівень життя.

На жаль, в Україні на практиці місце праці людей з інвалідністю пов’язане із малокваліфікованою роботою, пропоновані послуги у сфері професійної орієнтації та професійної реабілітації для них не відповідають вимогам ринку праці. Не менш важливою проблемою є фіктивні робочі місця, коли роботодавець за використання трудової книжки людини з інвалідністю сплачує їй незначні кошти.

Отже, збільшення можливостей для конкурентної участі осіб з інвалідністю у сфері зайнятості потребує державної підтримки.

Президент України у Міжнародний день людей з інвалідністю підписав Указ «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю», яким, зокрема, доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання:

♦спрощення механізмів надання державної допомоги громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, заснованим ними підприємствам, а також суб’єктам господарювання, що звернулися до відповідних органів з метою створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі шляхом внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

♦ продовження дії пільгового оподаткування податком на додану вартість постачання товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю і є їх власністю.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку цього року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 1 400 звернень з питань зайнятості населення та працевлаштування. Чимало звернень отримано від окремих категорій населення, які потребують додаткового соціального захисту у частині пошуку роботи, адже не можуть на рівних конкурувати на ринку праці, насамперед це особи з інвалідністю І-ІІІ груп. Зокрема, біля трьохсот осіб повідомило, що мають інвалідність, тому потребують сприяння у вирішенні їх питань.

Серед проблем, які порушувалися заявниками – пошук підходящої їм роботи з урахуванням функціональних обмежень та стану здоров’я, порядок призначення допомоги по безробіттю, умови перебування на обліку в центрі зайнятості, зокрема перепідготовка та навчання, що дасть їм змогу більш впевнено почувати себе у конкурентному середовищі.

Так, на урядову «гарячу лінію» зателефонувала жителька Долинського району Івано-Франківської області (особа з інвалідністю ІІІ групи по зору) та повідомила, що має досвід роботи на швейній фабриці на посаді швачки, продавця на базарі. Проте, зараз їй відмовляють у працевлаштуванні на різні посади. Жінка просила посприяти у працевлаштуванні на посаду прибиральниці або офіціанта у м. Долина.

В Івано-Франківському обласному центрі зайнятості поінформували, що заявницю запросили відвідати Долинську районну філію Івано-Франківського обласного центру зайнятості та надали консультацію щодо можливостей державної служби зайнятості у наданні соціальних послуг з працевлаштування, а також ознайомили з актуальними вакансіями, які є в базі даних. Зокрема, рекомендували відвідати роботодавців з метою вибору таких вакантних посад: прибиральник службових приміщень, помічник вихователя у дитячому будинку, кухонний робітник, оброблювач свійської птиці тощо.

Харків’янин звернувся на урядову «гарячу лінію» з пропозиціями щодо підвищення ефективності політики держави щодо вирішення проблем працевлаштування осіб з інвалідністю. Сам він станом на вересень 2019 року перебуває на обліку у Центрі зайнятості міста. Зокрема, заявник вважає, що особам з інвалідністю необхідно пропонувати вакансії, умови яких відповідають їх потребам. Також дотримуватися норм законодавства щодо 4% квоти роботодавцям від держави за сприяння у працевлаштуванні категорій громадян, що мають додаткові гарантії. Крім того, надавати можливість професійної переорієнтації та навчання.

У відповіді Харківського обласного центру зайнятості, зокрема, зазначено, що заявнику згідно з довідкою медико-соціальної експертної комісії рекомендована легка праця без психоемоційних навантажень.

Під час зустрічі з заявником у Харківському міському центрі зайнятості 19.09.2019 року йому були надані роз’яснення чинного законодавства про зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, поінформовано про соціальні послуги, які надаються службою зайнятості, у тому числі щодо можливості проходження професійного навчання особам з інвалідністю.

Додатково його поінформували, що професійне навчання безробітних із числа осіб з інвалідністю організовується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії. У разі якщо такі безробітні потребують особливих умов для професійного навчання з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, адаптованих навчальних місць, їх професійне навчання організовується у навчальних закладах, де створені для цього відповідні умови. (п. п. 1.4 п. 1 Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 року № 318/655).

Пенсіонерка, особа з інвалідністю II групи з м. Бердянськ Запорізької області просила допомогти направити її на безкоштовні курси для отримання професії швачки.

Запорізький обласний центр занятості повідомив, що відповідно до ст. 35 Закону України «Про зайнятість населення» професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для зареєстрованих безробітних. Професійне навчання безробітних із числа осіб з інвалідністю організовується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії.

У разі неможливості проходження заявницею професійного навчання як безробітної, існує механізм видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці (постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 207). Ваучер видається одноразово та його вартість встановлюється в межах вартості навчання і не має перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Однією з категорій, що мають право отримати ваучер, є особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування» пенсійного віку.

Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, організаціями та установами, які мають ліцензію на впровадження діяльності з надання освітніх послуг. Людина здійснює вибір професії за визначеним переліком, а також форми та місця навчання. Обрана заявницею професія «Швачка» є в Переліку. За більш детальною інформацією їй запропоновано звернутись до Бердянського міськрайонного центру зайнятості.

Також повідомлено, що існує можливість пройти професійну підготовку у КУ «Запорізький центр професійної реабілітації інвалідів» у м. Бердянськ.

За період з 26 листопада по 3 грудня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 32 678 звернень, з них телефоном – 29 707, через інтернет – 2 971.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.



Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.



Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.



Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.



Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.



Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.



Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».