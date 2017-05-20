Депортація кримських татар 1944 року — це злочин без строку давності. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час зібрання-реквієму, присвяченого роковинам депортації. Подія відбулася в приміщенні Національної опери України. Участь у зібранні взяв також Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Примусове виселення татар Криму стало однією з найзлочинніших і найганебніших спецоперацій тоталітарного комуністичного режиму Радянського Союзу, переконаний глава держави. «Нині відзначаємо 73-ті роковини від початку депортації кримських татар з їхньої історичної батьківщини і згадуємо зі співчуттям інші етноси Криму, на долю яких випало це випробування: німців, греків, вірменів, болгар, караїмів та інших», — сказав Президент. За його словами, Верховна Рада цілком обґрунтовано визнала депортацію 1944 року геноцидом і проголосила 18 травня Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

«Депортація — злочин без строку давності, а злочинці, які холоднокровно спланували акцію геноциду, не мають права на прощення», — переконаний Петро Порошенко. Він зауважив, що моторошні спогади очевидців про депортацію і подальше життя у тих жахливих умовах, які підготувала їм радянська влада, нікого не можуть залишити байдужим, хоч би скільки часу минуло.

Країна-злодій має повернути вкрадене

Глава держави наголосив, що незалежну Українську державу «ми будували всі разом», проте визнав, що «наповнення, так би мовити, автономії Криму винятково російським змістом» було великою помилкою, ціна якої виявилася надто високою. «У 2014-му, незадовго до 70-х роковин депортації, вже пострадянська, але так само авторитарна Росія анексувала український Крим. Тисячі кримських татар змушені знову залишати рідні домівки. Окупанти роблять усе, щоб і далі витискати волелюбний народ із рідної землі. Що це, як не нова неоголошена, підло прихована депортація?» — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Президент нагадав про заборону окупаційною російською владою діяльності Меджлісу, яку згодом засудив Міжнародний суд ООН, арешти й катування, утиски етнічних українців і кримських татар, безслідне зникнення людей. «Це лише окремі штрихи до портрета тимчасової злочинної самопроголошеної так званої кримської влади», — зазначив Петро Порошенко. І пообіцяв, що священне право кримських татар вільно жити на рідній землі «буде відновлено остаточно і безповоротно за допомогою всіх можливих засобів і механізмів, прийнятних у цивілізованому світі».

Глава держави нагадав, що тиждень тому Конституційна комісія за його дорученням ухвалила рішення про створення робочої групи з напрацювання пропозицій змін і доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим. Він назвав це першими кроками щодо створення в Криму національної автономії кримських татар. За його словами, ця автономія повністю врахує рівні права й свободи українців, етнічних росіян і представників усіх інших етносів, що проживають на півострові. «Я впевнений у деокупації Криму. Я впевнений у покаранні злочинців. Країну-злодія буде примушено повернути вкрадене», — наголосив Петро Порошенко. Він переконаний, що європейський поступ України стане ще одним вагомим чинником повернення під український суверенітет окупованих територій.

Заради українського Криму

Глава держави нагадав про юридичну оцінку Міжнародного суду ООН окупації Криму. «Тепер маємо не просто політичну позицію ООН та окремих держав, а й попередню юридичну оцінку Міжнародного суду ООН», — сказав Петро Порошенко. Він висловив вдячність народній артистці України Джамалі, завдяки якій Україна приймала цього року в себе Євробачення, зауваживши, що так «Європа і світ змогли краще побачити Україну».

Петро Порошенко розповів присутнім про подвиг кримського татарина Решата Аметова, який загинув від рук російських окупантів у Криму. Решат Аметов, батько трьох дітей, пішов із життя 39-річним «заради України і українського Криму. Він сміливо виходив на акції протесту проти «зелених чоловічків». Група злочинців викрала його на очах у десятків людей і перед телекамерами. Через два тижні його було знайдено закатованим. Він не здався. Лише думка про останні хвилини Решата у кожної нормальної людини викликає жах і біль. А його сміливість викликає велику повагу», — із сумом розповів Президент.

Петро Порошенко повідомив, що підписав указ «Про присвоєння звання Герой України» Решату Аметову.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»