Нині область перебуває на так званому енергетичному острові. Проблему має розв’язати будівництво спеціальної підстанції у Кремінній. Однак терміни введення (грудень 2018) в експлуатацію такого важливого для регіону об’єкта перенесено на півроку.

Хто вбереже від блекауту?

Із 2019 року всі енергопостачальні компанії зобов’язані відокремити свою діяльність з розподілу електроенергії від інших видів діяльності вертикально інтегрованого підприємства (обленерго) зокрема шляхом створення електропостачальника. Такі вимоги нового Закону «Про ринок електричної енергії», що мали набути чинності 11 грудня цього року. Згідно з документом, передбачено переукладання договорів на постачання електроенергії. Тобто в межах цих новацій треба буде у стислі терміни для збереження безперервності процесу експлуатації мереж організувати укладення договорів зі споживачами на приєднання до системи розподілу (що дасть змогу споживачам продовжити використовувати електричну енергію в поточному режимі) і максимально швидко організувати процес укладення всіх інших договорів.

«Ми працюємо в постійному контакті із членами НКРЕКП. Неодноразово проводили наради, запрошували перших керівників районних та міських організацій, міських голів, керівників навчальних і соціальних об’єктів. На цих зустрічах обговорили алгоритм. Луганське енергетичне об’єднання підготувало пам’ятку, що потрібно зробити, щоб укласти новий договір. Ми готові переукласти договори і вступити в новий процес відповідно до нового законодавства, — пояснює заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко. — Але розуміємо, що бюджетний рік завершується. Тобто ті, хто залежить від обласного бюджету, могли опинитися в безвихідному становищі».

Саме тому було підготовано законопроект, щоб терміни повного набуття чинності Закону «Про ринок електричної енергії» перенести до кінця опалювального сезону, тобто до квітня 2019 року. І тут Луганщина далеко не сама: із цього приводу було зібрано цілий циркуляр підтримки всіх обласних державних адміністрацій країни.

Та чи означає таке відстрочення, що прифронтовий регіон позбувся небезпеки зануритися в цивілізаційну темряву?

Полишити енергетичний острів

«Як відомо, лінію електропередач було пошкоджено внаслідок бойових дій ще в 2014 році, і до середини 2016-го ми намагалися її відновити, — розповідає Юрій Клименко. — Щось зробити таки вдалося. Наприклад, нині Луганська ТЕС тримається на трьох лініях електропередач (а раніше — на одній), що дає їй стійкіший режим роботи. Однак з Єдиною енергетичною системою України (ЄЕСУ) ми не з’єдналися, і доки тривають бойові дії, це зробити неможливо. Ми написали чимало листів на адресу тих інстанцій, які мають певний вплив на окуповану територію (ООН, МКЧХ, ОБСЄ), із проханням надати нам змогу з’єднатися з ЄЕСУ.

Передумови до цього були. Скажімо, створювали коридори безпеки й тиші, і ремонтники могли оглянути лінії до нуля. Я, до речі, був разом з ними. Тож побачив на власні очі, що біля 25-го блокпосту дроти лежать на землі, але підняти та з’єднати їх не було змоги ні в 2015-му, ні через рік, ні тепер.

По-перше, в умовах політичного і воєнного тиску з того боку нам не дозволять провести роботи для з’єднання з ЄЕСУ, а по-друге, під час будь-якого бойового зіткнення лінію електропередач знову буде зруйновано, і ми опинимося на енергетичному острові, — переконаний Юрій Клименко. — Тож було прийнято єдине правильне рішення: розпочати будівництво нової підстанції, яка допомогла б наново створити з’єднання з ЄЕСУ».

2016-го відбулася нарада з керівництвом держави, на якій ініціативу Луганської ОДА підтримали. У підсумку в інвестиційний план на 2017 рік компанії «Укренерго» було внесено завдання почати будівництво такого об’єкта у Кремінському районі. Підстанція мала стати до ладу в грудні 2018 року.

«Але процес затягнувся, бо Міністерство екології та природних ресурсів затримало видачу дозволу на проведення будівельних робіт у заповідній зоні. Сталося так, що один відрізок будівництва проходить заповідними місцями, тому ми змушені були перенести межі ділянки. Будівництво об’єкта завершиться на півроку пізніше — в червні 2019-го. Принаймні так обіцяють підрядники», — каже Юрій Клименко.

За його словами, будівництво триває повним ходом. Уже закуплено в Кореї необхідне для підстанції обладнання, яке становить понад половину вартості проекту. Однак навіть коли спорудження завершиться, ключовим джерелом електричної енергії області залишиться Луганська ТЕС, для роботи якої потрібне вугілля, хоч постійно виникають проблеми, пов’язані з його постачанням. Луганську ТЕС будували так, щоб вона працювала на вугіллі антрацитової групи й мазуті. Але вугілля — найдешевше джерело, тому ТЕС його й використовувала. Залишившись без вугілля, ТЕС на початку листопада цього року перейшла на газ, що спричинило істотне здорожчання виробленої електрики.

За словами Юрія Клименка, обласна влада неодноразово виходила з різними пропозиціями щодо будівництва ділянки залізниці, яка дала б змогу зняти проблему доставки вугілля на Луганську ТЕС (альтернативи такому варіанту немає). Пропонували провести круглий стіл за участю великого бізнесу, який зацікавився б проектом, бо він дає змогу значно здешевити доставку сільгосппродукції з аграрних регіонів Луганщини. Але фахівці ДП «Укрзалізниця» дали зрозуміти, що в незалежній Україні такого масштабного будівництва ще не було.

Надія на міжнародних донорів

Тож на початку грудня до ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» у Старобільськ завітали спеціалісти Управління ООН з обслуговування проектів (UNOPS). Метою візиту було ознайомлення зі станом електроенергетичної системи підконтрольної Луганщини, а також вивчення ситуації з Луганським енергетичним об’єднанням у межах реалізації проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Енергетична безпека України».

Як повідомляє прес-служба компанії, луганські енергетики розповіли аналітикам про поточний жалюгідний стан підприємства, пояснили передумови багаторічної кризи в ЛЕО й наголосили на ймовірних наслідках. Луганське енергетичне об’єднання досі працює на триденці, а грошей для нормальної роботи катастрофічно не вистачає.

Як зазначають у прес-службі ТОВ «ЛЕО», експерти з ООН вивчають підконтрольні території Луганської та Донецької областей уже тривалий час, готуючи SWOT-аналіз енергетичного сектору Східної України. У нього входить вивчення сильних та слабких сторін у галузі електроенергетики.

За енергетичною кризою на Луганщині стежить ОБСЄ. Представників цієї організації цікавила можливість забезпечити жителів Луганщини доступом до комунальних послуг у зимовий період. Як повідомляє прес-служба енергетиків, в Сєверодонецькому представництві Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні пообіцяли звернутися до уряду щодо проблем з електропостачанням на Луганщині.