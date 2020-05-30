Попри широкий фронт ремонту та будівництва доріг, на Черкащині залишається багато проблем з якістю дорожнього покриття. І в обласному центрі, і в містах та селах області стан багатьох шляхів не витримує критики. Розмовами ж про великі обсяги ремонтних робіт ям не залатаєш. Людям давно це набридло. Ось і житель обласного центру, який, їдучи на власному авто в Черкасах, влетів у глибоку яму й дуже пошкодив машину, потім змушений був звернутися до суду.

Якщо раніше такий позов, можливо, й не знайшов би продовження, то нині його таки розглянули. А щоб розгляд був предметним, потерпілий, за порадою адвоката, викликав на місце аварії патрульну поліцію, зафіксував місце події, розмір і глибину вибоїни та ушкодження, завдані автомобілю. І хоч розгляд справи в Соснівському районному суді тривав довгенько, цілих сім місяців, позов таки задовольнили. А це означає: коли рішення суду набуде чинності, міське комунальне підприємство «ЧЕЛУАШ» має відшкодувати власникові автомобіля 61 тисячу гривень, витрачених на ремонт машини.

Щоправда, директор згаданого підприємства Олексій Мельник має намір оскаржувати рішення суду. Мотивує це тим, що в місті багато шляхів не ремонтували десятками років, а нині, в короткі строки, очолюваному ним підприємству не під силу одразу навести порядок.

Однак таке судове рішення — неабиякий прецедент. Він свідчить про те, що суд може обстоювати права не тільки утримувача дороги, а й звичайного водія. Адже це вже другий подібний позов, розглянутий цього року.

Так, ремонтникам доріг нині нелегко. Усього відразу не охопиш. Однак те, що вдається відремонтувати чи збудувати, слід робити на совість. На цьому наголошують громадяни, які, крім дорожньої служби, також контролюють якість виконання робіт.

Ділянку дороги між селами Княжа та Стецівка у Звенигородському районі відремонтували тільки торік у жовтні. Відремонтували, відрапортували й шампанське випили за нову дорогу. Аякже, стільки років ламали ноги й били колеса на вибоїнах! А тут тобі і рівненька, й гладенька. Хоч і 15 мільйонів гривень туди вклали, але ж тепер їдь — не хочу.

Тільки незабаром пересувався тим шляхом один чоловік. І щось йому таки не сподобалося. Зупинив машину і дуже здивувався. Крізь новеньке асфальтове покриття просто серед дороги пробилися… бур’яни! Подумалося йому: чи то трава нині така потужна, що навіть крізь товстий шар дорожнього покриття проникає, чи асфальт такий слабкий? Сфотографував він цей феномен і розмістив фото в соціальній мережі. Дивуйтеся, мовляв, і в нас трапляються чудеса.

Ось тільки не дуже зраділи тій публікації в службі місцевих доріг. І швиденько взялися за діло. Заступник директора служби місцевих доріг Артем Фіалковський уже незабаром у Facebook повідомив, що всі дефекти на об’єкті вже усунули. Бракований шар асфальтобетону вирізали й поклали новий. А повну відповідальність за всі недоліки цього об’єкта під час його експлуатації протягом гарантійного терміну нестиме виконавець робіт. А ще додали: «У зоні ремонту повторно відібрано зразки покриття для лабораторних досліджень. У разі виявлення невідповідностей, дефектів та пошкоджень організація- підрядник усуватиме їх за власний кошт у рамках гарантійних зобов’язань».

Важко сказати, чи можна вірити цим обіцянкам. У всякому разі Звенигородська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом неналежного здійснення капітального ремонту автомобільної дороги протяжністю 8 км Княжа — Стецівка Звенигородського району Черкаської області. Щоправда, було це ще наприкінці квітня. Слід сподіватися, що часу минуло достатньо, аби вивчити не тільки стан дорожнього покриття, а й інші обставини. Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області. Тривають слідчі дії, вживають заходів для встановлення точної суми завданих збитків.

— Не заперечуватиму, що Черкащина — антилідер. Дороги у нашій області справді чи не найгірші у країні, — сказав в одному з недавніх інтерв’ю місцевим ЗМІ народний депутат, член Комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко. — Зокрема траса Н-16 Золотоноша — Умань прославила область далеко за її ме­жами, традиційно потрапляючи в рейтинг п’яти найгірших доріг в Україні. Маю надію, що нинішній рік, який оголошено роком «Великого будівництва», стане одним із поштовхів для розвитку економіки й активізації життя.

Сподіватимемося й ми, що асфальтобетон, який укладають дорожники, буде міцним і довговічним.