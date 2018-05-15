Передумовою для досягнення Україною більш високого рівня економічного розвитку та інтеграції до спільного ринку ЄС є створення сприятливих умов для розвитку бізнесу. Для досягнення цієї мети в Україні постійно проводиться робота з удосконалення регуляторного середовища (дерегуляція).Виходячи з того,що малі та середні підприємства створюють більше половини всього валового продукту країни, а також нові робочі місця, Урядом було розроблено Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. Стратегія містить низку напрямів створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва (МСП), розширення доступу до фінансування, спрощення податкового адміністрування, популяризації підприємницької культури та розвитку підприємницьких навичок тощо.

10 травня цього року Кабінет Міністрів України ухвалив план заходів щодо реалізації зазначеної стратегії, який передбачає такі завдання:

• створення порталу МСП на базі офіційного сайту Мінекономрозвитку;

• створення Офісу розвитку МСП при Мінекономрозвитку;

• реалізацію пілотного проекту з часткового гарантування кредитів для МСП;

• реалізацію пілотного проекту створення регіональної мережі центрів підтримки підприємництва;

• запровадження програм розвитку МСП відповідно до пріоритетів інших стратегічних та програмних документів;

• удосконалення регуляторних процедур, які регулюють діяльність МСП.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що визначені відповідальними за реалізацію плану заходів, мають щоквартально звітувати Мінекономрозвитку щодо стану виконання передбачених документом завдань.

На зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з діловими колами Закарпатської області, що відбулася 11 травня ц. р., було відзначено, що Україні потрібні не тільки технології, як такі, а й стратегічне бачення розвитку кадрів, перш за все інженерних, від їх підготовки до створення мотивації працювати безпосередньо в Україні. Наведені підприємцями статистичні дані свідчать, що українські вчені та кваліфіковані працівники створюють до 8-10% ВВП великих розвинутих країн.

В Урядовому контактному центрі в 2016 році, з ініціативи Глави Уряду,було відкрито «гарячу лінію» для підприємців за окремим телефоном 0-800-503-045, на яку активно звертаються суб’єкти господарювання. За бажанням заявників дзвінки на «гарячу лінію» для підприємців цілодобово переадресовуються на урядову «гарячу лінію» 1545.

Як повідомили Урядовому кур’єру в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2018 року на окрему «гарячу лінію» для підприємців, урядову «гарячу лінію» 1545 і через веб-сайт Центру надійшло близько 2 тис. звернень.

Аналіз звернень засвідчив, що найчастіше суб’єкти підприємництва зверталися з таких питань:

• податкової та митної справи, переважно щодо податкової звітності та затримки митного оформлення товару;

• діяльності посадових і службових осіб, корупції, з яких майже половина щодо бездіяльності посадових осіб органів влади та чверть щодо перевищення влади, використання службового становища посадовими особами територіальних органів виконавчої влади;

• провадження підприємницької діяльності, у тому числі щодо подовження договору оренди площ, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП і юридичних осіб, здійснення перевірок суб’єктів підприємництва органами державного нагляду;

• виконання судових рішень, переважно державними виконавцями по договірних зобов’язаннях;

• діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, половина з яких щодо недоліків у роботі центральних органів виконавчої влади та підпорядкованих їм територіальних органів, а також органів місцевого самоврядування;

• аграрної політики і земельних відносин, у тому числі стосовно державної підтримки фермерських господарств, подовження договору оренди землі, отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою;

• діяльності підприємств та установ, третина з яких щодо якості роботи державних та приватних підприємств, установ;

• комунального господарства, переважно щодо відсутності та неякісного надання послуг електро-, водо-, газопостачання;

• дотримання законності та протидії злочинності, зокрема посягання на власність суб’єктів господарювання.

При переміщенні через кордон України всі товари й транспортні засоби підлягають контролю, який передбачає перевірку відповідних документів, огляд і облік вантажу, декларування та інші дії. Через тривалу процедуру оформлення 24 квітня 2018 р. на урядову «гарячу лінію» звернувся заявник з Дніпровського району Дніпропетровської області. Чоловік, що представляє інтереси одного з ТОВ, повідомив, що 19 квітня 2018 р. ним було подано митну декларацію на вакуумну машину для збирання трави, виробництва Нідерланди, на відділ митного оформлення Митного посту м. Дніпро. Заявник попрохав фахівців урядової «гарячої лінії» сприяння у пришвидшенні оформлення товару, або наданні відповіді щодо причини відмови.

За результатами аналізу інформації, викладеної у зверненні, Дніпропетровською митницею Державної фіскальної служби було направлено запит до спеціалізованого відділу митниці для правильної класифікації товару. Після виконання посадовою особою відділу класифікації товарів Дніпропетровської митниці ДФС усіх формальностей було винесено рішення про визначення коду товару, а митне оформлення успішно завершено.

З питання господарчо-фінансової діяльності на урядову «гарячу лінію» звернувся заявник з м. Умань Черкаської області, який поскаржився на затримку відшкодування коштів по пільгах та субсидіях за надані громадянам комунальні послуги. Заборгованість становила близько 1,5 млн грн станом на 1 березня 2018 року. За словами чоловіка, кошти надходили частково лише у грудні 2017 року. Автор звернення прохав якнайшвидше здійснити фінансування.

Розглянувши звернення, Виконавчий комітет Уманської міської ради повідомив, що із заявником неодноразово проводилися зустрічі. Чоловік поінформований, що оплата послуг по пільгах та субсидіях і проведення розрахунків здійснюється в міру надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Управління праці та соціального захисту населення Уманської міськради станом на березень ц.р. відшкодувало підприємству заявника близько 1 млн грн за надані населенню пільги та житлові субсидії.

Заявниця з Херсонської області одного з ТОВ зіштовхнулася з проблемою податкової звітності. Жінка 20 лютого 2018 року зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та поскаржилася фахівцям на роботу Державної фіскальної служби України. Вона повідомила, що до ДФС надіслала дві скарги на рішення комісії Служби, яка відповідає за реєстрацію документів про відмову у реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в ЄРПН (Єдиний реєстр податкових накладних).

Авторка звернення прохала, щоб працівники ДФС зареєстрували податкову накладну та розрахунок коригування в ЄРПН.

Комісія ДФС України з питань розгляду скарг задовольнила її прохання. Фахівці ДФС внесли відповідні записи до Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію податкової накладної та розрахунку коригувань. Питання вирішено повністю.

За період з 7 по 13 травня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 31 173 дзвінки, а також 708 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua