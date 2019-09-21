Нещодавно Верховна Рада України підтримала низку законопроектів, ініційованих урядом, що сприятимуть зменшенню тиску на бізнес, розвитку малого і середнього підприємництва. За словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, «надмірна регуляція має відійти в минуле».



Так, 18 вересня цього року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес». Закон спрямований на усунення практики застосування статті 205 Кримінального кодексу України «як інструменту зловживань та у спосіб, що не відповідає меті кримінальної відповідальності, та на гуманізацію кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків».

Також прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню».

В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення, які надходять на окрему «гарячу лінію» для підприємців 0 800 503 045, урядову «гарячу лінію» 1545 та через веб-сайт Центру. З початку 2019 року зареєстровано понад 2 тисячі звернень від підприємців. Представники бізнесу зверталися переважно з таких питань: оподаткування та митної справи, діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, діяльності посадових і службових осіб, провадження підприємницької діяльності, роботи органів юстиції, комунального господарства, пенсійного забезпечення.

Майже половина звернень підприємців із надісланих на розгляд органам виконавчої влади, адресувалася Державній фіскальній службі. Питання, які порушувалися в них, здебільшого стосувалися обчислення та адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Актуальним для суб’єктів підприємництва залишається невиконання судових рішень, якими задоволено їх позовні вимоги.

Підприємці продовжують скаржитися щодо затримок митного оформлення вантажів, найчастіше – на території Закарпатської, Одеської, Миколаївської та Волинської митниць ДФС.

У серпні цього року активізувалося надходження скарг підприємців стосовно блокування реєстрації податкових накладних в ЄРПН, що зокрема пов’язано із введенням в дію з 8 серпня оновлених Критеріїв ризикованості платника податку, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

З 1 липня було впроваджено ліцензування роздрібної торгівлі пальним/зберігання пального. У зв’язку з цим громадяни просили надати роз’яснення щодо порядку отримання ліцензій, а також скаржилися на труднощі в їх отриманні, зумовлені великими чергами, не затвердженою (на час звернень у червні ц .р.) формою заяви тощо.

Так, представниця харківського ТОВ, основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля пальним, повідомила, що підприємство з 1 липня цього року призупиняє реалізацію скрапленого газу через Автомобільну газозаправну станцію (АГЗС) та в балонах юридичним та фізичним особам. Це рішення прийнято з метою уникнення можливих штрафних (фінансових) санкцій з боку контролюючих органів відповідно до Закону України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального». Водночас у зверненні зазначається, що підприємством направлені заяви та завірені копії документів, визначені ст. 15 цього Закону, до відповідних територіальних органів ДФС України для отримання зазначених вище ліцензій.

У Головному управлінні ДФС у Харківській області за результатами розгляду звернення повідомили, що відповідно до Закону № 481/95-ВР зі змінами і доповненнями, управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Харківській області було винесено розпорядження № 502-Р від 01.07.2019 р. «Про видачу ліцензій суб’єктам господарювання на право роздрібної торгівлі пальним», в якому були зазначені ліцензії підприємства, від імені якого зверталася заявниця, з терміном дії від 01.07.2019 року. Ця інформація була розміщена на сайті ДФС «РЕЄСТРИ».

Представниця приватного підприємства з м. Миколаїв 6 червня цього року зареєструвала на веб-порталі Урядового контактного центру електронне звернення, в якому зазначила, що станом на 06. 06. 2019 року немає затвердженої форми заяви реєстрації платника акцизного податку з реалізації пального. Заявниця просила порадити, як виконувати норми чинного законодавства України.

У відповіді Державної фіскальної служби України зазначається, що згідно з нормами Податкового кодексу України особи, які з 01. 07. 2019 року здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов'язковій реєстрації як платники акцизного податку та до 01. 07. 2019 року мають зареєструвати усі акцизні склади, розпорядниками яких вони є.

Міністерство фінансів України надіслало ДФС рекомендовану форму заяви для розміщення на офіційному вебпорталі ДФС та рекомендувало використовувати таку форму заяви при здійсненні реєстрації платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового до затвердження в установленому порядку зазначеної форми.

Форма Заяви розміщена на офіційному вебпорталі ДФС та починаючи з 19. 06. 2019 року може застосовуватися для реєстрації, у тому числі в Електронному кабінеті.

Набуття чинності з 1 серпня 2019 року Регламентом Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДФС спричинило надходження звернень з питаннями щодо необхідності самостійного переходу із незахищеного на захищений носій ключової інформації (токен) для зберігання кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У якості прикладу можна навести звернення від мешканки м. Дніпро, яка просила надати роз’яснення стосовно обов’язковості розміщення електронних підписів виключно на захищених носіях інформації (токенах). При цьому кожен центр сертифікації ключів пропонує тільки свій токен, який коштує від 700 до 1000 грн. Така послуга є дуже дорогою для пенсіонерів.

Державна фіскальна служба повідомила, що Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Інформаційно-довідковий департамент ДФС надає безкоштовні електронні довірчі послуги органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам відповідно до Регламенту Надавача.

За період з 11 по 18 вересня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 27 187 звернень, з них телефоном – 25 162, через інтернет 2 025.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».