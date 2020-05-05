З поетапними послабленнями триватиме карантин в Україні. Перші послаблення заплановано на 11 травня. Подальше пом’якшення обмежувальних заходів відбудеться, щойно це дозволить ситуація.
«Протягом 18 днів в Україні спостерігається стабільна ситуація щодо зростання кількості тих, хто захворів, що дає нам змогу з 11 травня розпочати перший етап послаблення карантину. Відкриються фактично всі магазини, крім тих зон у ТРЦ, які викликають масові скупчення — зони розваг, дитячі зони, кінотеатри та фудкорти будуть закритими. Міський транспорт поки працюватиме в нинішньому режимі. Однак міські голови можуть ухвалювати рішення про збільшення його кількості та змінювати графік роботи», — заявив сьогодні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «Українському радіо».
З 11 травня анонсовано старт так званого адаптивного карантину. «Якщо спостерігатимуться осередки спалахів хвороби, державна та обласні комісії ТЕБ і НС ухвалюватимуть відповідні рішення про посилення карантинних заходів в окремих областях, містах або селах», — наголосив Денис Шмигаль.
Очільник уряду прокоментував ситуацію з передчасним і самовільним скасуванням карантинних обмежень в деяких містах України. Успішна реформа децентралізації робить місцеве самоврядування дедалі сильнішим і самоврядним. Але це не означає, що в Україні має бути зруйновано систему державного управління, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Ми не маємо ставити під загрозу життя і здоров’я людей через політичні амбіції. Тому коли ми маємо закон або рішення уряду – ніхто не має його порушувати. Міські голови також мають виконувати законодавчі й підзаконні нормативні акти держави, щоб ми мали організоване суспільство, організоване державне управління. Особливо, коли йдеться про життя і здоров’я сотень тисяч і мільйонів українців», – наголосив Прем’єр-міністр, закликавши міських голів бути відповідальними.
Прокоментував він і ситуацію, що склалася з українськими заробітчанами. Сьогодні криза в світі зробила працівників з України надзвичайно затребуваними. Завдання України як держави — відстояти інтереси наших співгромадян і забезпечити українців нормальними цивілізованими умовами праці в Європі. Вперше це питання порушено на такому рівні. Йдеться про страхування, офіційну оплату праці, проживання, умови повернення додому. І найголовніше – лікування, зокрема в разі захворювання коронавірусом.
«Коли нам закидають, що ми говоримо про рабство, то рабство – це коли українці, які їхали на заробітки, жили в бараках, в підвалах, не отримували офіційної зарплати, їх викидали з роботи і не забезпечували елементарних умов соціального і медичного захисту. Вони опинялися в пастці. Сьогодні ми чи не вперше отримали змогу відстояти інтереси наших людей на європейському ринку праці», — наголосив Прем’єр-міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»