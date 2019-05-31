Учора український парламент, до повноважень якого, згідно з Конституцією, належить вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра й членів Кабінету Міністрів, відмовився звільняти з посади очільника уряду Володимира Гройсмана. За постанову про відставку глави уряду №10341 проголосували лише 97 із 297 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За процедурою повного читання

Заяву про відставку Володимира Гройсмана зареєстрували у Верховні Раді 23 травня. Подав її Прем’єр після того, як у зверненні до українського народу після інавгурації Президент Володимир Зеленський запропонував чинному складу уряду скласти свої повноваження. З часу подання заяви парламент мав ухвалити рішення протягом десяти днів. Перед голосуванням за проект постанови №10341 Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив, що депутати розглядатимуть питання про відставку Прем’єра за процедурою повного читання: виступ Прем’єра, доповідь представника парламентського Комітету з питань правової політики та правосуддя, виступи від фракцій, груп і позафракційних депутатів, ухвалення рішення. Андрій Парубій нагадав: у разі ухвалення постанови очільник уряду одразу йде у відставку, що зумовить відставку всього Кабінету Міністрів.

У виступі Володимир Гройсман нагадав, що три роки тому, коли народні депутати підтримали його кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра, для нього було надзвичайно відповідальним завданням забезпечити в країні стабільність і не допустити за тих складних умов будь-яких кризових явищ, а ухвалені рішення спрямовували на досягнення цих цілей. «Дякую всім українцям за все, що зробили разом. Водночас розумію, що не все ще зроблено в нашій державі. Аби бути швидшими, ефективнішими в ухваленні необхідних рішень, які змінять неефективну політичну систему, маємо консолідувати зусилля не лише уряду, а й парламенту. Ми могли б об’єднатися й ухвалити ті закони, які раніше не знайшли підтримки в цій залі, зокрема економічні, закони, які пришвидшують рух до Європейського Союзу. Дякую народним депутатам, які ухвалювали непрості, але державні рішення, щоб країна ставала сильнішою», — акцентував Володимир Гройсман.

Прем’єр укотре наголосив, що ніколи в житті не тримався за жодну посаду й не збирається цього робити. «Я завжди був відповідальним і ніколи не боявся цього. Саме відповідальність допоможе нам і в майбутньому стати сильнішими», — підкреслив він і зауважив, що останніми днями лунали різні заяви. «Зокрема почали говорити про дефолт. Його оголошення містить загрози для економіки держави. Це не мій сценарій і не українців, тому що для кожної людини він завдасть економічних й соціальних втрат, а наша мета — не допустити криз задля розвитку держави», — зазначив Володимир Гройсман. Завершуючи виступ, він сказав, що поважатиме будь-яке рішення Верховної Ради.

Узявши слово, голова підкомітету парламентського Комітету з питань правової політики та правосуддя Наталія Новак повідомила, що комітет на своєму засіданні 29 травня розглянув заяву Прем’єра про його відставку й рекомендував Верховній Раді визначитися з цим питанням шляхом голосування. Вона висловила свою позицію: «Володимир Гройсман обіцяв ухвалювати рішення, які сприятимуть розвитку країни, але жодного разу особисто не звітував у парламенті про зроблене, звіт жодного разу не вносили до порядку денного. Верховна Рада не повинна бути ні придатком Президента, ні придатком Прем’єра».

Перемога — в єдності

Виступи представників депутатських фракцій, груп і виступи народних депутатів, звісно, різнилися емоціями та заявами. Лунала й критика реформ, проведених урядом, і підтримка. Зокрема фракції «Народний фронт» та «Блок Петра Порошенка» підтвердили свої попередні заяви щодо того, що не підтримають відставку Прем’єра, бо країна поки що перебуває в турбулентному стані, і відставка може мати загрозливі наслідки.

«Самопоміч» назвала те, що уряд не звітував у Верховній Раді, нечесним і недемократичним. «Радикальна партія» вирішила голосувати за відставку через те, що темпи розвитку України нижчі від загальносвітових. Дорікнула Прем’єру тарифами, міграцією українців і корупцією.

А Олег Ляшко зауважив: глава держави не має стосунку до формування Кабінету Міністрів, а глава уряду не повинен був писати заяву про відставку в такий непростий час. Обговорення завершилося виступом Голови Верховної Ради Андрія Парубія, який зазначив, що хоч і поважає рішення Володимира Гройсмана про відставку, але переконаний: Прем’єр і уряд мають продовжити роботу для збереження стабільності й недопущення колапсу в період великих викликів.

Після проваленого голосування за відставку з трибуни знову дуже емоційно виступив Володимир Гройсман. Він подякував парламентаріям, але водночас дорікнув народним депутатам за те, що Кабміну доводиться розгрібати багаторічні провальні рішення самих парламентаріїв. «Чую багато критики на адресу уряду. Деколи вона справедлива. Але я реаліст і знаю, що наші кроки розпочинають зміни, і вони можуть бути швидшими, якщо парламентські фракції об’єднуватимуться і голосуватимуть за розвиток України. Вона для мене — не просто місце на карті. Це велика 45-мільйонна країна, в якій люди хочуть жити по-людськи. Я хочу жити в Україні і працювати», — резюмував Прем’єр.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»