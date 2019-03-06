Свій виступ на засіданні Ради регіонального розвитку Дніпропетровської області Президент Петро Порошенко розпочав із слів вдячності жителям регіону за їхній внесок у захист України від російської агресії. «Ви пройшли найважчі випробування і захистили державу від розчленування, повністю зірвали план Путіна з побудови «Дніпропетровської народної республіки», не залишили йому жодного шансу. Дніпропетровщині випало стати прифронтовою фортецею — форпостом українства на сході. Україна пам’ятає внесок Придніпров’я в боротьбу за незалежність країни, пам’ятає героїзм добровольців, масовість волонтерського руху, самовіддану працю лікарів», — підкреслив глава держави.

Президент зауважив, що область прийняла велику кількість внутрішньо переміщених осіб і влада ефективно спрацювала, знайшовши їм дах над головою, школи, лікарні, місця в дитсадках, — це символ єдності країни. Водночас він із сумом нагадав, що 500 дніпропетровців віддали свої життя за те, щоб ми мали змогу продовжувати реформи і змінювати країну на краще.

Петро Порошенко наголосив, що реформа з децентралізації вже доводить свою ефективність. «Щоправда, і саму реформу, і її результати потрібно захистити, гарантувавши незворотність. Небажання об’єднуватись означатиме погіршення рівня життя людей у тих громадах, які не об’єднуються. Та людей ми захищатимемо. Коли у 2014 році починалась реформа, було багато запитань щодо добровільності об’єднання громад. Тоді йшлося не про примус. Але у 2019-му добровільність закінчиться. У 2020 році має завершитися об’єднання громад.

Поки що наша модель децентралізації дуже крихка і розвернути її легко. При плануванні бюджету на наступний рік просто змінити співвідношення державного і місцевого бюджетів, повернувшись у сумні часи. І всі ці цифри, коли бюджети місцевого самоврядування зростали у 3—5 разів під час війни, а бюджети розвитку зростали у 7—15 разів, — можуть виявитися приємними спогадами. Тому за децентралізацію боротимемося. Всі регіони мають розвиватися рівномірно, в країні не повинно бути периферії», — констатував Президент.

А напередодні робочого візиту до Дніпропетровщини глава держави взяв участь у засіданні Ради регіонального розвитку Миколаївщини. Як повідомляє наш власний кореспондент в області Олена Івашко, Петро Порошенко відзначив успіхи регіону в таких сферах, як машинобудування, енергетика, децентралізація та наголосив на недостатньому рівні розвитку транспортної інфраструктури, туризму. «Миколаївська область має унікальні об’єкти, які цікаві туристам. Однак, аби їх більшало, необхідні мережеві готелі, інша інфраструктура. Уже завершені переговори з японською компанією щодо будівництва мостового переходу через річку Південний Буг. Новий міст сприятиме якісному розвитку туристичної та бізнесової інфраструктури», — зауважив він.

Серед нагальних проблем, які влада має розв’язати насамперед, Президент назвав відродження суднобудівної галузі. «Миколаївщина не повинна втратити суднобудівний потенціал. Треба повернути фахівців-корабелів додому з-за кордону. Такі можливості є. Свого часу в Миколаєві будували кораблі світового рівня. Тож слід не втрачати шансів на відновлення традиційної для області галузі», — наголосив глава держави.

Під час робочої поїздки на Миколаївщину Петро Порошенко ознайомився з потужностями Ташлицької ГАЕС у місті Южноукраїнськ, ця станція є другою за потужністю складовою Южно-Українського енергетичного комплексу. «Те, що за останні 4—5 років збільшено в балансі енергоспоживання та енергогенерації частку атомної енергетики до 60—61%, означає величезний внесок атомників в енергетичну безпеку держави і в диверсифікацію енергозабезпечення — ми вижили без російського газу», — зауважив Президент.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко звернувся до глави держави з проханням посприяти реалізації кількох ключових для області проектів. «Насамперед ідеться про модернізацію Миколаївського міжнародного аеропорту, що має ідеальні умови для створення великого транспортного хабу. Аеропорт треба включити до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. Це дасть змогу отримати фінансування з державного бюджету, а також налагодити співпрацю з авіакомпаніями для відкриття внутрішніх авіарейсів як до столиці, так і до інших обласних центрів України.

Також область потребує допомоги в капітальному ремонті радіологічного корпусу Миколаївської обласної лікарні; будівництві поромної переправи в районі с. Сливине — с. Соснове, що дасть змогу комплексно розв’язати проблему із транспортним навантаженням на обласний центр; капітальному ремонті Південнобузького (Варварівського) мосту в Миколаєві; реконструкції залізничного вокзалу в Миколаєві, що знаходиться на балансі Укрзалізниці», — акцентував Олексій Савченко.