Держслужбовці й депутати мають частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати наших військових і брати з них приклад для сміливих державницьких кроків

Район проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. Російські найманці безцеремонно, нахабно й підступно порушують режим припинення вогню. Окупанти ведуть вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї, обстрілюють наших захисників із протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Фіксують польоти ворожих безпілотних літальних апаратів. Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування повідомляє представників ОБСЄ. Українські військовослужбовці міцно стоять на захисті незалежності нашої держави.

Позиції українських військових у зоні проведення ООС, де останнім часом відбуваються ворожі обстріли, відвідав Президент Володимир Зеленський, щоб ознайомитися з оперативною обстановкою на фронті. Він поспілкувався з бійцями, які несуть службу на передовій у Донецькій області — за 700 метрів від ворога.

«Ми справді бачимо, і військові відзначають зменшення кількості пострілів — вона значно знизилася за останні 7—10 днів. Проте є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати», — із сумом констатував глава держави.

Він зауважив: важливо бачити, що українські бійці гарно озброєні та забезпечені всім необхідним, а також розуміти, в чому вони мають потребу.

«Завжди хочеться привезти — і привозимо — технічні та військові речі, які справді потрібні для безпеки хлопців і дівчат. Враження від візиту на передову завжди дуже позитивні — від того, як виглядають наші бійці, від їхніх поглядів, очей — чоловіків і жінок, офіцерів і звичайних солдатів», — цитує Офіс Президента слова Головнокомандувача.

Володимир Зеленський наголосив, що обличчя українських захисників завжди випромінюють спокій та героїзм. Відзначив високий бойовий дух наших військовослужбовців.

Президент укотре акцентував, що державні службовці й депутати теж мають частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських військових і брати з них приклад для сміливих державницьких кроків.

«Відвідання наших захисників — це завжди для мене честь. Я заряджаюся й надихаюся їхнім героїзмом. Тому приїжджаю з радістю й гордістю», — зауважив Володимир Зеленський.

На передових позиціях Президент вручив бійцям державні нагороди й цінні подарунки.

«Просто хочу подякувати кожному з вас, кожному військовому за те, що щодня захищаєте Україну. Бажаю вам і вашими родинам добра, здоров’я, щастя. Повертайтеся живими з боїв», — звернувся глава держави до військових.

До слова, уже 71% українців переконані в тому, що між Україною та Росією триває війна. Згідно з підсумками дослідження соціологічної служби Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, така думка пераважає в усіх макрорегіонах і зростає зі сходу (48%) до заходу (91%).

На думку опитаних, інформує УНН, роль Росії в цьому конфлікті полягає в контролі так званих ДНР і ЛНР і керуванні їхніми політичними та воєнними діями (так вважають 48% респондентів), участі збройних сил Росії в бойових діях на боці ОРДЛО (47%) і постачанні зброї цим самопроголошеним формуванням (43%). Ці три оцінки ролі Росії переважають у громадській думці на заході, в центрі та на півдні, а на сході кожен із цих варіантів має підтримку 31—38% тамтешніх жителів. На превеликий жаль, 35% респондентів вважають, що на сході Росія надає гуманітарну допомогу ОРДЛО, а 27% — що Росія підтримує псевдореспубліки переважно дипломатичним шляхом.

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