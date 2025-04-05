Під час робочої поїздки на Сумщину Президентові України Володимиру Зеленському доповіли про перебіг Курської операції та оперативну обстановку на ділянці фронту. Українські воїни продовжують утримувати буферну зону на території рф, щоб запобігти наступу на Сумщину. Окремо обговорили ефективність бригад, потреби угруповання, застосування дронів і РЕБ, а також боротьбу з ворожими БпЛА різних типів.

Президент поспілкувався з воїнами та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня і Данила Галицького.

«Дякуємо за весь напрямок, який ми називаємо Курськ. За захист нашої Сумщини, Харківщини. Це дуже важливі кроки й дуже важлива операція. Усі ваші дії дуже важливі. Дякую за ці місяці витримки, за реальний героїзм — ваш і ваших побратимів. Дякую за службу», — сказав Володимир Зеленський.

На Сумщині Президент відвідав командні пункти 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Командир 36 ОБрМП Микита Вітек доповів про оперативну ситуацію на ділянці фронту в Курській області, завдання, які виконує бригада, і наміри російських військ. Він поінформував про досвід бригади в застосуванні дронів на оптоволокні та співпрацю в межах проєкту «Лінія дронів».

Президент також поспілкувався з командирами підрозділів. Зокрема ішлося про збільшення держзамовлення для підготовки офіцерів. Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів і медаллю «За військову службу Україні».

Ягідне: пам’ять і відбудова Ягідне: пам’ять і відбудова

З нагоди третьої річниці визволення Ягідного на Чернігівщині від російських окупантів Володимир Зеленський приїхав у село, щоб підтримати людей, які в ньому живуть, і заради збереження пам’яті про те, через що їм довелося пройти.

Під час окупації Ягідного в березні 2022 року всіх жителів майже місяць утримували в підвалі місцевої школи — це понад 350 людей. Серед заручників було майже 80 дітей, наймолодшому з яких на той момент виповнилося лише півтора місяця. Люди спали сидячи й могли виходити на вулицю лише раз на день. Окупація Ягідного тривала 27 днів: з 3 до 30 березня 2022 року. Через нелюдські умови в підвалі померли десятеро жителів села, ще 17 російські окупанти вбили.

Президент відвідав школу, де йому показали проєкт її реконструкції, а також ознайомився з перебігом відбудови села. Зі 150 пошкоджених і 16 зруйнованих будинків відновлено 56. У Ягідному триває відбудова, ремонт доріг і тротуарів, а також зведення спортивно-культурного центру Urban Park, де облаштують спортивний і дитячий майданчики, пішохідні доріжки та зелену зону.

Володимир Зеленський також відвідав один з будинків, який відновлюють, і поспілкувався з жителями села.

Громади зберігають стійкість

Під час робочої поїздки на Чернігівщину Президент провів зустріч із керівниками територіальних громад області. Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус поінформував, що росія щодня обстрілює область. З початку року внаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних і ще 26 поранено. Він додав, що 81% об’єктів інфраструктури, що були зруйновані, уже відбудовані або перебувають у процесі відновлення.

На зустрічі йшлося також про зусилля України для встановлення справедливого та стійкого миру й отримання надійних гарантій безпеки.

«До справедливого миру ми все одно дійдемо, у нас є багато різних напрацювань. Але важливо, щоб ми були сильними за столом перемовин», — зауважив Президент.

Володимир Зеленський окремо наголосив, що серед гарантій безпеки обов’язково мають бути економічні. Адже вони серед іншого будуть спрямовані на відновлення постраждалих регіонів.

Також обговорили підтримку підприємців та реалізацію програм підтримки бізнесу. Глава держави закликав представників громад Чернігівщини пропонувати ініціативи для розвитку підприємництва у прифронтових регіонах.

Серед інших важливих тем — забезпечення учнів безкоштовним харчуванням, збільшення кількості закупівель шкільних автобусів та будівництво укриттів у школах і дитячих садках. Президент зазначив, що обговорить із Прем’єр-міністром питання субвенцій для облаштування додаткових укриттів у прифронтових областях.

Джерело: Офіс Президента