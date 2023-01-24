Велика Британія — серед країн, які віддано підтримують Україну у війні проти російської федерації. Ця держава показує іншим приклад послідовності у збільшенні обсягів допомоги Україні. І це не лише про зброю й техніку, а й про навчання українських військових. Важливість наявності в нашої держави такого найпослідовнішого союзника неможливо переоцінити.

Продовжує активно підтримувати Україну й колишній прем’єр Великої Британії, член британського парламенту Борис Джонсон. Він не боїться візитів у країну, яку ворог атакує смертоносними дронами та ракетами. І одним з перших приїхав до Києва після визволення регіону від окупантів у квітні 2022 року.

За час війни Борис Джонсон уже учетверте приїхав в Україну, щоб укотре засвідчити свою проукраїнську позицію. Чинний прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що завжди сприятиме всім колегам, які демонструють, що його країна підтримує Україну і продовжуватиме підтримку.

У межах візиту в Україну крім Києва Борис Джонсон побував у постраждалих під час наступу росіян у лютому — березні 2022-го Бородянці та Бучі. Поспілкувався із жителями цих міст, понівечених та зруйнованих російськими терористами. Він ушанував пам’ять цивільних, яких убили носії «рускава міра».

Перебуваючи у столиці, Борис Джонсон заявив, що нині момент для того, щоб подвоїти зусилля і дати українцям усі інструменти, необхідні для перемоги.

«Страждання народу України тривають надто довго. Єдиний спосіб закінчити цю війну — це перемога України. І перемога якомога швидше. Що швидше путін зазнає поразки, то краще для України і для всього світу», — зазначив він.

У Києві з Борисом Джонсоном зустрівся Президент України Володимир Зеленський. Глава держави відзначив активну публічну підтримку британського політика нашої держави. Він подякував йому за це і зокрема за те, що нещодавно на полях Всесвітнього економічного форуму він закликав світ дати українцям танки і все, що потрібно, щоб закінчити справу. «І вони виграють!» — переконливо заявляв Борис Джонсон.

Президент подякував Великій Британії, всьому британському народові за величезну лідерську оборонну й економічну підтримку.

Володимир Зеленський і Борис Джонсон обмінялися думками про практичні кроки, які може здійснити британський політик, щоб допомогти Україні в цей важкий час. Зокрема обговорювали питання підготовки «саміту миру», який планують провести в лютому для реалізації формули миру, яку глава нашої держави представив торік лідерам «Групи двадцяти». На цьому саміті Україна сподівається просунутися в реалізації формули миру.

«Один із пунктів формули миру — гарантії безпеки для України. Упевнений, що найкращою гарантією для нас було б членство в НАТО. Важливо активно просувати думку, що наша держава має стати членом Альянсу», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський висловив переконання, що завдяки великій підтримці партнерів Україні вдасться зупинити російського агресора та визволити всі тимчасово окуповані території, а росії не допоможе додаткова мобілізація, бо її армія не має мотивації. Однак Україні потрібно більше зброї: танки, літаки, далекобійні ракети.

Володимир Зеленський та Борис Джонсон поспілкувалися зі студентами і викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, представниками Військового інституту КНУ. Відповідаючи на запитання молоді, глава держави заявив, що Україна переможе в цій війні.

«Ми вже перемогли, тому що об’єдналися. У нас велика нація, великий народ. Окрім того, важливо провести ще й фізичну деокупацію наших територій. Тоді це буде не лише теоретичною чи філософською перемогою — це буде реальністю. Перемогу можливо здобути у 2023 році. І швидкість завершення війни залежить від кількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні — допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну», — наголосив він.

Президент відкинув будь-які твердження про необов’язковість перемоги України чи допустимість часткової перемоги нашої держави.

Борис Джонсон говорив, що для завершення війни насамперед потрібно якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю.

«Треба надати танки. Ми перша країна, яка надішле танки «Челенджер», і очікуємо на танки від інших країн. Хочемо отримати літаки для народу України, і нам треба досконаліше обладнання, озброєння всіх видів, яке дасть вам змогу захистити свою країну.

Наявність сучасної зброї в української армії не призведе до ескалації, адже росія й так використовує на українській території всі наявні в неї засоби.

Я був у Бучі. Як можна ескалувати більше у протистоянні, де одна сторона вже використовує найдосконаліші сучасні літаки, щоб бомбардувати житлові квартали? Україна заслуговує на всю можливу допомогу», — резюмував британський парламентар.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»