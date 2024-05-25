Кабінет Міністрів на засіданні 24 травня затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів. Про це повідомив Прем’єр­-міністр Денис Шмигаль.

«Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання», — наголосив він.

Крім того, уряд підтримав законопроєкт, який дасть змогу істотно поліпшити ситуацію на ринку електроенергії та розв’язати питання боргів на балансуючому ринку. Зокрема, запропоновано створення спеціальних рахунків для широкого кола суб’єктів, що дасть змогу забезпечити прийнятний рівень розрахунків. Це допоможе зменшити борги перед Укренерго і поліпшить ситуацію зі стійкістю української енергосистеми.

Денис Шмигаль наголосив, що уряд у щоденному режимі працює, щоб поліпшити ситуацію в енергетиці. Зокрема, на порядку денному три ключові завдання: децентралізація енергосистеми та розвиток відновлюваної енергетики; подальша інтеграція з ЄС та розширення можливостей для імпорту електроенергії; ремонти і відновлення того, що критично важливо відновити.

Від початку року Кабінет Міністрів уже спрямував на оборону країни понад 500 мільярдів гривень. Як зазначив Прем’єр­міністр, за цей час кожну гривню платників податків, яка надходить до бюджету, одразу спрямовували і спрямовують на зброю, дрони, техніку, забезпечення наших військових та їхні зарплати.

Денис Шмигаль наголосив, що за 821 день повномасштабного вторгнення одне з головних досягнень уряду — забезпечення фінансової стабільності держави. За цей час залучено понад 85 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Прем’єр­-міністр нагадав, що кошти наших партнерів уряд може спрямовувати лише на невійськові цілі.

«Тобто оборонну кампанію уряд фінансує за рахунок коштів платників податків, а також військових облігацій», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що завдяки військовим та іншим облігаціям у бюджет залучено понад 1 трильйон гривень. Це, за його словами, дало змогу повною мірою профінансувати пріоритетні видатки бюджету.

«Жодного місяця не затримали ні виплати пенсій, ні виплати субсидій чи іншої соціальної допомоги», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр­-міністр зазначив, що за чотири місяці цього року на соціальну підтримку громадян надано з бюджету 187 мільярдів гривень. Запевнивши, що уряд робить усе можливе, щоб так було й надалі, Прем’єр нагадав, що в четвер урядовці мали зустріч із представниками МВФ. Цього року Україна вже отримала від фонду 880 мільйонів доларів, розраховуємо отримати ще 4,5 мільярда доларів бюджетної підтримки на 2024 рік.

Також цього тижня Україна та ЄС підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в межах реалізації Ukraine Facility. Заплановане на цей рік фінансування за програмою — 16 мільярдів євро.

«Працюємо з нашими американськими партнерами. Цього року очікуємо від США на майже 8 мільярдів доларів бюджетної підтримки», — нагадав очільник уряду.

Наостанок Денис Шмигаль ще раз повернувся до теми оборони та фінансування нашої обороноздатності.

«За останні два роки ми істотно наростили виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів — революція у сфері виробництва різних типів дронів. Одним з чинників успіху стало залучення приватних виробників. Ми встановили для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів у нас за рік зросло у 100 разів», — нагадав він.

Тепер цей успішний кейс із дронами уряд масштабує на виготовлення боєприпасів. Кабінет Міністрів учора ухвалив постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості обсягом до 25% їх собівартості. Це дасть змогу виробникам розширити та модернізувати їхні лінії. Денис Шмигаль висловив сподівання, що незабаром на цьому ринку можна буде вітати нові компанії та нові інвестиції.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ