На початку вчорашнього засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що 16 вересня 2014 року парламенти Євросоюзу та нашої держави синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між ЄС та Україною. Він наголосив, що інтеграція України в ЄС залишається ключовим пріоритетом для уряду, який активно продовжуватиме роботу в цьому напрямі.

Прем’єр акцентував на тому, що не змінилися і внутрішні пріоритети Кабінету Міністрів.

«Їх чітко окреслено у проєкті державного бюджету на 2021 рік, який цього тижня уряд подав до Верховної Ради. Це медицина, освіта, безпека та оборона, соціальний захист людей, будівництво доріг і підтримка бізнесу. Документ оптимальний, максимально враховує потреби людей і реалістичний до виконання», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, у бюджет закладено безпрецедентні видатки на медицину — 156 мільярдів гривень, або на 27,5 мільярда більше, ніж цьогоріч. Це дасть змогу наступного року на 30% підвищити зарплати лікарям, підвищити якість медичних послуг і додатково обладнати лікарні сучасним устаткуванням. Майже 20 мільярдів гривень буде спрямовано на боротьбу з коронавірусом. Тобто наступного року лікарні буде забезпечено всім необхідним.

Збільшено видатки на освіту — зростання на 34 мільярди гривень. Буде підвищено видатки на соціальний захист населення, триватиме збільшення державних інвестицій в інфраструктуру.

«На будівництво доріг наступного року передбачено 150 мільярдів гривень. Це безпрецедентна сума. Програма Президента «Велике будівництво» створює десятки тисяч робочих місць і сприяє відновленню економіки», — зауважив очільник уряду. Він висловив упевненість, що народні депутати уважно вивчать документ і підтримають його.

Денис Шмигаль розвінчав деякі міфи про проєкт держбюджету. «Один з них — непідйомний дефіцит. Це було зроблено для того, щоб не підвищувати податки й збільшити видатки на медицину, підтримку людей та бізнесу. На наступний рік закладаємо в бюджет 6% дефіциту, що на 1,5% менше, ніж цього року. Міністерство фінансів ретельно прорахувало шляхи залучення фінансування для покриття дефіциту. Очікуємо збільшення надходжень від податкової та митниці за рахунок поліпшення їхньої роботи, а також відмови від корупційних схем попередніх років. Тому розраховуємо на виконання бюджету і 2020 року, і 2021 року», — зазначив Прем’єр, додавши, що через пандемію чи не кожна країна збільшила дефіцити бюджету.

«Другий міф — невиправдане підвищення мінімальної зарплати, яку з 1 січня 2021 року буде встановлено на рівні 6 тисяч гривень, а з 1 липня — 6,5 тисячі. Це рішення виправдане. Воно для людей. Воно збільшить і пожвавить споживчий попит, а це однозначно позитивно позначиться на економіці, особливо на українських виробниках, попит на продукцію яких має однозначно зрости й оживити економічну ситуацію в нашій країні», — наголосив урядовець.

Корегування протиепідемічних заходів

Уряд ухвалив зміни до протиепідемічних заходів, яких вживають для запобігання поширенню COVID-19. Як зазначив під час засідання міністр охорони здоров’я Максим Степанов, «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюватимуть за спільним рішенням державної та регіональної комісії з питань ТЕБ та НС у разі: завантаженості понад 75% ліжок у закладах охорони здоров’я регіону протягом п’яти днів поспіль; перевищення середнього у країні рівня захворюваності на COVID-19 хворих на 100 тисяч населення за 14 днів більш ніж уп’ятеро.

«Протиепідемічні обмеження та їх кількість на території з «червоним» рівнем епіднебезпеки визначатиметься спільним рішенням із визначеного переліку. Це може бути одномоментне закриття всіх сфер або поступове обмеження певних сфер, які в конкретному регіоні призводять до спалахів хвороби.

Заборонятиметься відвідування закладів дошкільної, позашкільної, загальної, середньої та спеціалізованої мистецької освіти в адміністративно-територіальних одиницях регіону, в яких встановлено «зелений», «жовтий» та «помаранчевий» рівні епіднебезпеки, якщо на самоізоляцію через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 відправлено понад 50% класу. Повну заборону відвідування таких закладів на території з «червоним» рівнем епіднебезпеки ухвалюватимуть тільки спільним рішенням державної та регіональної комісії з питань ТЕБ та НС», — роз’яснив міністр.

За його словами, на території регіонів, у яких встановлено «помаранчевий» рівень, на вході до місця проведення заходу або на вході до закладу обов’язково встановлюватимуть інформаційні матеріали із загальною площею закладу та можливою максимальною кількістю відвідувачів.

До слова, уряд схвалив рішення про закриття пункту пропуску «Нові Яриловичі» (в Чернігівській області на кордоні з Білоруссю). Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, такі обмежувальні заходи впроваджено через поширення коронавірусної хвороби.

Доплати пенсіонерам

Кабмін ухвалив постанову про підвищення пенсійних гарантій з 2021 року. Запроваджено щомісячні доплати, підвищено мінімальну пенсію для пенсіонерів із 20-річним стажем для жінок і 25-річним для чоловіків з 1700 до 2500 гривень, або на 46%.

«Постанова з наступного року встановлює щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень пенсіонерам, старшим 75-річного віку, в яких розмір пенсії не перевищує розміру середньої зарплати, з якої сплачували страхові внески і яку враховували для обчислення пенсії за 2020 рік. Пенсійні гарантії буде збільшено для понад мільйона пенсіонерів із цієї категорії. У 2021 році передбачено й виплату щомісячних компенсацій у розмірі до 500 гривень пенсіонерам, старшим за 80 років. Пропонується розширити коло одержувачів, оскільки до цієї категорії потрапляють пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує розміру середньої зарплати, з якої сплачуються страхові виплати. Ці гарантії стосуються 1,4 мільйона пенсіонерів», — уточнила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Постанова передбачає індексацію виплат для пенсіонерів, старших за 80 років, з 2022-го, що дасть змогу уникнути в подальшому збільшення різниці в розмірах пенсій. Кабмін затвердив 1 вересня датою проведення індексації пенсій в Україні. Як зауважив міністр фінансів Сергій Марченко, реалізація ухваленої постанови потребуватиме додаткових витрат із держбюджету на 2021 рік. Ідеться про 4,5 мільярда гривень.

На засіданні уряду схвалено законопроєкт про засади державної антикорупційної політики на 2020—2024 роки. Як повідомляє УНІАН, визначено п’ять головних принципів стратегії: оптимізація функцій державних органів, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні законні сервіси, нетерпимість до корупції серед громадян, невідворотність покарання.

Схвалено стратегію боротьби з організованою злочинністю. Затверджено зразки бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України. До посвідчення водія внесуть відмітку про надання особою згоди або незгоди на посмертне донорство, відомості про групу крові в разі необхідності надання медичної допомоги.