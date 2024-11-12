Уряд схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання

Минулої п’ятниці, 8 листопада, Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» до другого читання.

Видатки загального фонду державного бюджету до другого читання становлять 3709,8 млрд грн.

«Затвердження урядом проєкту бюджету в другому читанні — це чіткий сигнал, що Україна залишається на шляху фінансової стабільності навіть у складних умовах війни. Ми зосередилися на пріоритетах: забезпеченні оборони, соціальній підтримці населення та створенні можливостей для відновлення економіки. Бюджет ґрунтується на реалістичних оцінках та враховує виклики воєнного часу, а також пропозиції парламенту», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Доходи, які раніше спрямовували до спеціального фонду розміром 43,2 млрд грн на фінансування державного дорожнього фонду, тепер повністю перенесено до загального фонду бюджету. Додаткові 12 млрд грн спрямовано на підвищення виплат учителям, що забезпечить поліпшення умов праці педагогів. Для зміцнення обороноздатності надано додатково 1 млрд грн на розвиток озброєння та військової техніки для Міністерства оборони та ГУР МО. При цьому скорочено фінансування Генеральної прокуратури на 1,2 млрд грн.

На підтримку оборонно-промислового комплексу передбачено 500 млн грн для здешевлення кредитів підприємствам, що сприятиме модернізації виробництва та підвищенню оборонного потенціалу країни. Додаткові 646 млн грн спрямовано для Міністерства охорони здоров’я, зокрема 500 млн грн на реімбурсацію ліків для лікування серцево-судинних та неврологічних захворювань.

Міністерству культури та стратегічних комунікацій надано додаткові 488,4 млн грн, з яких 200 млн грн спрямовано на проєкти стратегічних комунікацій та просування позитивного іміджу України за кордоном. Окремо передбачено 150 млн грн для підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну через діяльність Агенції єдності українців при Мінекономіки.

Видатки Мінсоцполітики збільшено на понад 1,4 млрд грн, зокрема: 1 млрд грн — на допомогу внутрішньо переміщеним особам; 102,2 млн грн — на оплату хмарних ресурсів для цифрових технологій; 328,6 млн грн — на послуги денного догляду для дітей з інвалідністю.

Для розвитку аграрного сектору передбачено додатково 1 млрд грн на підтримку тваринництва й переробку сільськогосподарської продукції.

Мінінфраструктури передбачено 1 млрд грн на реалізацію інвестиційних проєктів через Державний фонд регіонального розвитку. На відновлювальні роботи в Харкові спрямовано 1 млрд грн, що дасть змогу відновити об’єкти житлово-комунальної сфери, які постраждали від бойових дій.

Для надання компенсацій за знищене житло передбачено 3 млрд грн, а за пошкоджене майно — 1 млрд грн. Це допоможе підтримати громадян, які постраждали внаслідок бойових дій.

У бюджеті також враховано рішення Стратегічної інвестиційної ради щодо спрямування 36,4 млрд грн на реалізацію пріоритетних напрямів публічних інвестицій, зокрема: 11,8 млрд грн — на освіту; 8 млрд грн — на водопостачання; 6 млрд грн — на соціальний захист; 5,6 млрд грн — на охорону здоров’я; 4,4 млрд грн — на транспорт; 502 млн грн — на державне управління; 70 млн грн — на проєкти у сфері культури, зокрема будівництво укриттів.

Такі зміни спрямовано на забезпечення комплексного підходу до підтримки пріоритетних галузей, розвитку та відновлення економіки країни в умовах війни.

Джерело: Міністерство фінансів