ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення спеціального розслідування
щодо імпорту в Україну соди каустичної незалежно від країни походження та експорту
без застосування спеціальних заходів
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) рішенням від 07.02.2020 № СП-436/2020/4411-03 за заявою ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» порушила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну соди каустичної незалежно від країни походження та експорту.
Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування визначено товар, що має такий опис:
гідроксид натрію (сода каустична) у водному розчині (рідкий луг каустичної соди), що може класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 2815 12 00 90.
Керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія розглянула висновки та звіт про результати проведення спеціального розслідування подані Мінекономіки, звернення ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» про зміну суттєвих обставин провадження господарської діяльності та дострокове завершення спеціального розслідування без застосування спеціальних заходів.
Зважаючи на викладене та, керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рішення від 02.09.2020 № СП-462/2020/4411-03, яким вирішила припинити спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну соди каустичної незалежно від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів.
Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі