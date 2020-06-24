ПОВІДОМЛЕННЯ
Про припинення спеціального розслідування
щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив
(зокрема: нітрату амонію та вапняково-аміачної селітри, карбаміду та карбамідо-аміачної суміші)
незалежно від країни походження та експорту
без застосування спеціальних заходів
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України матеріали про результати проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (зокрема: нітрату амонію та вапняково-аміачної селітри, карбаміду та карбамідо-аміачної суміші) незалежно від країни походження та експорту та за результатами розгляду вирішила, що застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України.
Зважаючи на викладене та, керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рішення від 22.06.2020 № СП-453/2020/4411-03, яким вирішила припинити спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (зокрема: нітрату амонію та вапняково-аміачної селітри, карбаміду та карбамідо-аміачної суміші) незалежно від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів.
Вищезгадане рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі