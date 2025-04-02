У третю річницю визволення Бучі від російських окупантів у місті відбувся саміт за участі керівництва держави, урядовців, голів та представників парламентів європейських країн

Не повинна росія отримати вигоди чи винагороди від цієї війни й уникнути справедливої відповідальності за те, що наробила. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на «Бучанському саміті». Він зазначив, що три роки тому світ почав уперше розуміти весь масштаб російської агресії проти України, побачивши вбитих цивільних на вулицях Бучі, докази знущань і катувань.

«Вони свідчили, що це не просто війна однієї держави проти іншої, — це повномасштабне протистояння двох систем: нашої з вами європейської системи, в якій життя та гідність людини мають значення, і системи російської, в якій будь-кого можуть убити, з будь-кого можуть знущатися, будь-кого можуть позбавити дому», — сказав Президент.

Свідчення цього — злочини російської системи в багатьох інших українських містах і селах: від Ягідного на Чернігівщині, де російські окупанти понад три тижні утримували всіх жителів села в маленькому підвалі школи, до Маріуполя, який було розбито і спалено внаслідок російських ударів. Лише офіційно зафіксовано понад 183 тисячі злочинів, пов’язаних з агресією рф проти України. Це без урахування значної частини тимчасово окупованої території, до якої немає доступу: там ще тисячі, а то й десятки та сотні тисяч злочинів і втрат.

«Ми не пробачимо російських злочинів та всієї цієї війни, бо пробачити — це означало б погодитися, що така система, як теперішня російська, нібито має право на існування та розширення за рахунок інших народів — система, яка харчується людьми», — заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що потрібне дієве міжнародне право, щоб гарантувати українцям і всім європейцям захист від таких загроз. Має бути забезпечена справедливість, щоб зло не множилося, й потрібні тиск та санкції проти росії, щоб війна та знущання не розширювалися.

Глава держави закликав іноземні парламенти й надалі підтримувати український захист і прагнення миру, поширення правди про війну та все, що необхідне заради достойного миру й реальної відповідальності воєнних злочинців.

Покарати агресора фінансово

Невідворотна кримінальна відповідальність для воєнних злочинців — принципова позиція, якої дотримується уряд. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму «Бучанський саміт 2025». Він зазначив, що визволення Бучі від російських окупантів три роки тому силами оборони стало одним з переломних моментів війни.

«Завдяки героїзму українців ми витіснили ворога з Київщини та зірвали його наміри захопити нашу столицю «за три дні», — наголосив глава уряду й додав, що і в Бучі, і в інших громадах області росіяни чинили звірства стосовно мирних жителів: розстрілювали автомобілі з людьми, вбивали дітей та жінок, викрадали цивільних.За словами Дениса Шмигаля, лише в Бучанському районі за час короткої окупації ворог убив понад 1700 людей, а на всій Київщині кількість жертв значно більша.

«Усе це зафіксовано, задокументовано, ідентифіковано тих, хто давав злочинні накази, й тих, хто їх виконував. Наша принципова позиція — невідворотна кримінальна відповідальність для воєнних злочинців», — сказав Прем’єр.

Він наголосив на важливості фінансової відповідальності росії за воєнну агресію — конфіскації заморожених на Заході російських активів.

«Крім людських втрат, росія завдала колосальних збитків нашій інфраструктурі. Це енергетика, житло людей, інфраструктура. За останньою оцінкою Світового банку, щоб відновитися, в наступні десять років Україні потрібно 524 мільярди доларів», — повідомив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що держава робить усе для того, щоб ворог заплатив за скоєні злочини, і розраховує в цьому на підтримку держав-партнерів і міжнародних організацій.

Легше, коли ми не на самоті

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головами та представниками парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії,Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, Європейського парламенту, які взяли участь у «Бучанському саміті». Глава держави подякував за оборонну та гуманітарну допомогу під час повномасштабного російського вторгнення, підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та інтеграції з Євросоюзом.

«Хочу подякувати кожній вашій країні за те, що допомагаєте, за візит, за те, що з перших днів ваші країни та ваші народи з нами. В Україні дуже непросто, але легше, коли ми не на самоті. Ми дуже вдячні вашим країнам інституційно та вашим суспільствам, які поділяють з вами підтримку України», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати протиповітряну оборону, постачати артилерійські снаряди та збільшувати інвестиції у виробництво української зброї, зокрема ракет і дронів.Він висловив сподівання, що Україна й надалі залишатиметься пріоритетним питанням порядку денного парламентів країн-партнерів.

Під час зустрічі зокрема обговорили посилення взаємодії між партнерами для досягнення достойного миру. Президент акцентував, що російський диктатор не хоче припинення вогню та встановлення миру, тому США та країни-партнери мають посилювати тиск на рф. Глава держави зазначив, що для України надзвичайно важливо отримати надійні гарантії безпеки.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ