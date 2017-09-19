Україна має велике майбутнє, і головне завдання уряду — забезпечити незворотність змін та прискорити економічне зростання. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час 14-ї щорічної конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES). «Нам вдалося забезпечити макроекономічну стабілізацію, продовжити співпрацю з міжнародними партнерами, передусім МВФ, — додав він. — Стоїть завдання забезпечити незворотність змін і пришвидшити економічне зростання. Ідеться і про масштабну приватизацію, і про пенсійну реформу, і про зміцнення енергонезалежності. Вірю у велике майбутнє України».

Виступ глави уряду стосувався українських реформ і ролі ЄС. Тож не дивно, що Прем’єр спершу виокремив масштабну приватизацію державних активів. Процес відбуватиметься за новим законодавством та у виключно ринкових умовах, тож буде прозорим і відкритим. «Мене цікавить відкрита й прозора, а не контрольована приватизація. Це означає, що маємо допустити всіх доброчесних інвесторів до приватизації, крім країни-агресора. Група, яка сьогодні працює в уряді з питань приватизації, завжди сигналізуватиме про відхилення від цього шляху, якщо вони матимуть місце», — запевнив гостей столиці Прем’єр.

МВФ допоможе з формулою ціни на газ

Володимир Гройсман підкреслив, що приватизація — один зі способів залучення інвестицій, що вони дуже потрібні економіці України, система ProZorro вже працює в малій приватизації. Питання «великих активів» поки що не на часі. «Україна відкрита для інвестицій. Це країна для всіх, хто доброчесний», — резюмував Володимир Гройсман. Не менш справедливою, на його думку, має бути й формула визначення ціни на газ. Нині її намагаються вивести урядовці разом із представниками МВФ.

Окрім цього, глава уряду повідомив представницьке зібрання, що Україна не планує обмежувати експорт м’яса. Уряд запропонує варіанти наповнення внутрішнього ринку цим продуктом. Цей спосіб сприятиме зменшенню ціни на нього. «Експорту не обмежуватимемо. Є інші рішення, ми продемонструємо», — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Окремо він висловлювався й щодо пожежі у муніципальному дитячому оздоровчо-спортивному таборі «Вікторія» в Одесі, назвавши це жахливою трагедією. «Я говорив з головою Одеської облдержадміністрації. Там проводитимуть засідання комісії з розслідування обставин трагедії. За попередньою інформацією, у травні цей комплекс було обстежено, зокрема й на протипожежну безпеку. Що відбулося, встановлюватиме слідство, але це велика трагедія, коли гинуть діти. А якщо це ще спричинено недбальством людей, які відповідали за безпеку, то їх треба жорстко покарати. Мої глибокі співчуття рідним», — сказав Володимир Гройсман.

Українці більше хочуть у НАТО

48% європейців схвалюють вступ України в ЄС, 56% вважають, що цей вступ відбудеться менш ніж за 10 років, а кожен четвертий, — що Україна стане членом ЄС у найближчі 5 років. Такі дані дослідження «Європейці та вступ України до Європейського Союзу і НАТО» оприлюднили під час 14-ї щорічної зустрічі YES. У панельному обговоренні дослідження брала участь і віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Це опитування свідчить, що європейська політика щодо України йде врозріз не лише з очікуваннями чи прагненнями українців, а й з думкою громадян Євросоюзу. Керівництво європейських країн не дослухається достатньо уважно до своїх людей, — сказала вона. — 36% опитаних вважають, що ЄС має дати Україні чітке розуміння наявності європейської перспективи, а кожен десятий переконаний, що ЄС повинен уже сьогодні розпочати перемовини з Україною про членство. Це майже половина громадян ЄС, виборців. Небагато хто в Європі виграє на виборах з такими результатами. Чи це не свідчить на підтримку України?»

Віце-прем’єр зауважила, що деякі країни ЄС не хочуть визнавати європейських прагнень України, проте згідно із 49-ю статтею договору про Європейський Союз, перспективу для України відкрито. Згідно з нормою, демократична європейська країна може претендувати на членство за умови виконання відповідних вимог.

«Треба визнати, що керівництво ЄС стало заручником політичних рішень, які було свого часу ухвалено. Остання промова президента Євросоюзу Жана-Клода Юнкера про стан ЄС свідчить, що, попри загальну прохолоду в питаннях розширення, Євросоюз таки планує його, але тільки на Західних Балканах. Країни, які мають проблеми з внутрішнім консенсусом щодо вступу в ЄС, буквально тягнуть до Союзу. Україну ж, яка чітко заявила про інтеграційні амбіції і робить надто багато зусиль, щоб виконувати всі умови, перебуваючи де-факто у стані війни, позбавляють навіть європейської перспективи, — підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе. — Ми не говоримо про членство в ЄС. У нас є Угода про асоціацію. Це серйозний документ, зобов’язання згідно з яким ми маємо виконати, як і інші країни, які до нас це робили. Але інші країни мали набагато більшу підтримку ЄС, ніж Україна».

Наступне опитування стосувалося підтримки вступу України в НАТО серед європейців. Результати засвідчили, що вона навіть більша за підтримку вступу в ЄС. На думку Іванни Климпуш-Цинцадзе, 58% підтримки вступу України в НАТО свідчить, що європейці розуміють небезпеку російської гібридної агресії й усвідомлюють, що Україна перебуває на передньому краї цієї боротьби. Віце-прем’єр переконана, що Україні треба концентруватися на внутрішніх перетвореннях, підкреслювати свої позитивні сторони, щоб у Європі чули більше про здобутки. Вона також закликала європейських гостей форуму допомагати в поширенні правдивої інформації про ситуацію в Україні.

Соціологічне дослідження «Європейці та вступ України до Європейського Союзу і НАТО» проводила компанія Kantar public на замовлення YES. У дослідженні наведено порівняльний аналіз думок громадян семи країн: Німеччини, Франції, Італії, Литви, Великої Британії, Польщі та Нідерландів.