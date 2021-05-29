Нова програма медичних гарантій набула чинності з 1 квітня 2021 року. Відтоді Національна служба здоров’я України уклала угоди з понад трьома тисячами медичних закладів. Це комунальні заклади охорони здоров’я по всій країні, які надають первинну, екстрену й спеціалізовану медичну допомогу. А також приватні медичні заклади, які готові надавати послуги пацієнтам за бюджетні кошти.

У більшості областей заклади подали пропозиції та підписали угоди на всі пакети медичних послуг. Кількість закладів, які уклали договір із Національною службою здоров’я, цього року зросла. А важливим акцентом у Програмі медичних гарантій стає наближення допомоги до пацієнта.

Первинну медичну допомогу за договором із НСЗУ надаватимуть 1848 медзакладів. Це на півтори сотні більше, ніж торік. Серед них 193 приватні та 477 лікарів-ФОП. Пацієнту, який обрав свого лікаря в приватному закладі, буде доступний весь перелік послуг первинної медичної допомоги. І ці послуги він отримає безоплатно. Найбільше приватних надавачів первинної медичної допомоги й лікарів-ФОП в Одеській області — 62, Дніпропетровській — 60 і Львівській — 52.

На надання спеціалізованої медичної допомоги угоди уклали 1886 закладів. Це на 200 більше, ніж торік. Найбільше з них розташовано в Дніпропетровській області — 167, Харківській — 140 і Донецькій — 102.

Цьогоріч зросла й кількість спеціалізованих приватних медзакладів, які надаватимуть допомогу пацієнтам безоплатно. Договори з НСЗУ підписали 83 приватні заклади та 16 лікарів-ФОП. Це на 30 перевищує торішній показник і свідчить, що затверджені урядом тарифи привабливі для приватних закладів і вписуються в їхню бізнес-модель. Найбільше договорів приватні заклади уклали на надання пріоритетних амбулаторних послуг із раннього виявлення онкології — мамографії, гістероскопії, гастроскопії, колоноскопії, цистоскопії та бронхоскопії.

Серед нових напрямів у цьогорічній програмі медгарантій — «Ведення вагітності в амбулаторних умовах». Жінки можуть обирати, у кого й де спостерігати вагітність. При цьому місце проживання чи реєстрації не має значення. Усе, що потрібно для спостереження за вагітністю, міститься в пакеті «Ведення вагітності в амбулаторних умовах». Тобто консультації, аналізи, обстеження, зокрема пренатальний скринінг, будуть безплатними для вагітної в закладах, які мають договір на цей пакет.

Запроваджено ще один спеціальний і надважливий пакет — «Супровід і лікування дорослих та дітей із туберкульозом на первинному рівні медичної допомоги». Серед інших нових пакетів у 2021 році — лікування пацієнтів із гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. Цю медичну допомогу виокремлено, адже пацієнти з такими діагнозами потребують тривалої та дорогої медичної допомоги. І трансформація системи охорони здоров’я, яка зараз відбувається, покликана знизити катастрофічні витрати на лікування пацієнтів з онкологією.

Перелік закладів, які надають ту чи іншу медичну допомогу за договором із НСЗУ, можна знайти на офіційному сайті Національної служби здоров’я в розділі «Е-дані» на дешборді «Укладені договори про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій». А також зателефонувавши до контакт-центру за номером 16-77 НСЗУ.

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