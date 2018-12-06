Шановні громадяни!
Від імені Уряду та від себе особисто вітаю з Днем Збройних Сил України!
Служба в Збройних Силах сьогодні є одним з найбільш почесних видів діяльності у нашому суспільстві. Українські воїни, які ціною свого життя захищають Україну на Донбасі та на морі, є справжніми героями для усіх нас. Уже ні в кого не викликає сумнівів, що Збройні Сили є запорукою нашої державної незалежності та гарантом безпеки нашого суспільства від зовнішніх викликів.
Тому Уряд продовжує модернізацію Збройних Сил та приведення у відповідність із стандартами НАТО. Той факт, що українська армія увійшла до 10 найсильніших армій Європи і 30 найсильніших армій світу, свідчить про те, що ми рухаємося у правильному напрямі. Нам необхідне закріплення курсу на членство в НАТО у Конституції України, що гарантуватиме подальшу модернізацію українського війська та підвищення всіх показників розвитку країни (від соціальних до економічних) згідно з вимогами Альянсу.
Одним з найбільш важливих аспектів реформи Збройних Сил є питання оснащення армії, матеріального забезпечення, а головне − соціального захисту українського бійця. Наш обов’язок – забезпечити його належними умовами служби та гідною матеріальною винагородою. З початку 2019 року жоден військовослужбовець не буде отримувати менше 10 тис. гривень заробітної плати. Наголошую, що Уряд приділяє цьому питанню значну увагу, тому фінансування армії та наших бійців і надалі залишатиметься одним з пріоритетів державної політики.
Висловлюю подяку всім військовослужбовцям Збройних Сил за віддану службу Батьківщині, високу мотивацію та вірність обов’язку! Бажаю міцного здоров’я, військової удачі, успішного виконання поставлених завдань та завжди щасливого повернення додому!
Слава Україні! Героям слава!
Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН