У Лондоні на саміт, присвячении Украіні, зібралися 18 глав держав і урядів та керівники міжнародних інституціи

Участь в обговоренні взяли: Президент Украіни Володимир Зеленськии, Прем’єр-міністр Великоі Британіі Кір Стармер, Президент Франціі Емманюель Макрон, Федеральнии канцлер Німеччини Олаф Шольц, Голова Ради міністрів Італіі Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Прем’єр-міністр Даніі Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Іспаніі Педро Санчес, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Прем’єр-міністр Норвегіі Ионас Гар Стере, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Прем’єр-міністр Чехіі Петр Фіала, Прем’єр-міністр Швеціі Ульф Крістерссон, Президент Європеиськоі комісіі Урсула фон дер Ляєн, Голова Європеиськоі ради Антоніу Кошта, Генеральнии секретар НАТО Марк Рютте, в.о. Президента Румуніі Іліє Болоян та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Лідери обговорили продовження фінансовоі підтримки украінськоі оборонноі промисловості, зокрема інвестиції у внутрішнє виробництво зброі, а також збільшення фінансування оборонноі промисловості Європи.

Рішення щодо санкціи проти росіі, зокрема заморожені росіиські активи, залишатимуться на столі, доки не буде встановлено стійкий мир. Крім того, є чітка позиція, що основою потенціиного перемир’я обов’язково мають бути сильні гарантіі безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієі з гарантіи безпеки та посилення украінськоі арміі.

Перемир’я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітеи. Це крок, якии продемонструє справжніи намір росіі щодо миру.

Також лідери обговорили важливість ролі США для забезпечення достатньоі підтримки та спільноі роботи заради закінчення віини і трансатлантичноі єдності. Триватиме розроблення конкретного плану на основі пропозиціи Франціі та Великоі Британіі.

Наступна зустріч європеиських лідерів відбудеться наиближчим часом, на ніи буде представлено новии посилении обороннии план для Європи.

Велика Британія — стратегічний партнер

Президент Украіни Володимир Зеленськии розпочав робочии візит до Великоі Британіі із зустрічі з Прем’єр-міністром Кіром Стармером.

«Хочу подякувати вам, народу Сполученого Королівства за таку велику підтримку від самого початку цієі віини. Ми в Украіні дуже щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів», — сказав Президент.

Окремо Володимир Зеленськии висловив вдячність за організацію в Лондоні зустрічі європеиських лідерів. Маибутнє Європи і трансатлантичноі єдності визначається просто зараз. Віина росіі в Украіні, прямі загрози для всієі Європи та пошуки шляхів до миру — ключові теми обговорення і в двосторонньому форматі, і розширеноі зустрічі з партнерами.

Президент Украіни та Прем’єр-міністр Великоі Британіі поділилися деталями своіх візитів до США. Лідери докладно обговорили координацію з партнерами, реалізацію спільного плану діи та конкретних кроків для посилення позиціи Украіни і закінчення віини стіиким справедливим миром. Таким, після якого росія не використає припинення вогню, щоб переозброітися та напасти знову. Саме тому за столом будь-яких потенціиних мирних переговорів мають бути Украіна, Європа и США.

Окрему увагу приділили надіиним гарантіям безпеки та ролі, яку готова відіграти в них Велика Британія. Лідери засвідчили однакове бачення того, якою має бути впевненість у маибутньому для всіх.

Кір Стармер зазначив, що Сполучене Королівство буде з Украіною стільки, скільки потрібно. Він наголосив: саме тому стільки людеи у Лондоні виишли на вулиці, щоб у такии спосіб висловити свою підтримку.

«Вони виишли, щоб продемонструвати, наскільки підтримують вас, підтримують Украіну. А також нашу непохитну рішучість стояти з вами и досягти того, чого хочемо досягти, а саме тривалого миру для Украіни, заснованого на суверенітеті и безпеці. Це дуже важливо для Украіни, Європи і Сполученого Королівства», — сказав Прем’єр-міністр Великоі Британіі.

2,26 мільярда фунтів стерлінгів у межах ініціативи G7 ERA

Також у присутності Володимира Зеленського та Кіра Стармера міністр фінансів Украіни Сергіи Марченко (онлаин) та канцлер казначеиства Великоі Британіі Реичел Рівз підписали кредитнии договір між Украіною як позичальником і Сполученим Королівством Великоі Британіі та Північноі Ірландіі як кредитором.

Торік у жовтні ЄС спільно із краінами G7 ухвалив рішення щодо надання кредитів на суму до 45 млрд євро для підтримання нагальних бюджетних, віиськових і відновлювальних потреб Украіни. Зокрема, від Сполученого Королівства планують залучити до 2 млрд 258 млн фунтів стерлінгів. Ці кошти можна витратити на закупівлю оборонних матеріалів для нашоі держави.

Кредит надається на 30 років і погашатиметься з доходів, отриманих від заморожених росіиських активів.

У Лондоні Президент Володимир Зеленськии зустрівся з Головою Ради міністрів Італіі Джорджею Мелоні. Ключова тема зустрічі — координація з партнерами для напрацювання спільного плану діи для закінчення віини справедливим стіиким миром. Володимир Зеленськии та Джорджа Мелоні обговорили важливість єдності довкола Украіни та посилення позиціи нашоі держави у взаємодіі із союзниками — краінами Європи та США. Окремо ишлося про надання надіиних гарантіи безпеки Украіні та всіи Європі. Наші люди мають бути впевнені в тому, що росія більше ніколи не повернеться з віиною.

Лідери обговорили формати нових контактів для проведення консультаціи між європеиськими краінамитаСполученими Штатами.

Під час робочого візиту до Великоі Британіі Володимир Зеленськии мав аудієнцію в Короля Сполученого Королівства Великоі Британіі та Північноі Ірландіі Чарльза ІІІ.

Джерело: Офіс Президента